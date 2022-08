Pourquoi les incitations financières ne suffisent pas pour faire face aux pénuries de personnel de santé

Alors que de nombreuses provinces et territoires font face à des pénuries de travailleurs de la santé et à des services d’urgence surpeuplés, les politiciens se tournent vers des incitatifs financiers pour garder ou recruter du personnel.

Au cours des sept derniers mois, au moins cinq provinces ont annoncé des primes de rétention de dizaines de milliers ou d’autres avantages de recrutement pour garder ou attirer des médecins et des infirmières.

Mais la compensation financière est-elle le bon outil de recrutement ?

Certains chercheurs et recruteurs affirment que, sur la base d’études et de leur propre expérience, les incitations financières ponctuelles ne sont pas suffisamment efficaces pour maintenir les travailleurs de la santé dans leur emploi.

“Les incitatifs financiers ont toujours été et continueront d’être des solutions de fortune”, a déclaré Maria Mathews, professeure au département de médecine familiale de l’Université Western à London, en Ontario.

Les syndicats d’infirmières et les dirigeants nationaux de la santé ont déclaré que les incitations financières ne sont qu’une pièce du puzzle nécessaire pour résoudre le problème actuel pression sur les soins de santé .

Les conditions de travail, les salaires et les longues heures sont autant de choses qui doivent être traitées, ils ont dit .

“Ce qui est important pour ces médecins et infirmières? En 2022, c’est la qualité de vie”, a déclaré David Este, professeur émérite de travail social à l’Université de Calgary, qui s’est penché sur la question.

“S’ils travaillent dans des hôpitaux qui manquent chroniquement de personnel… et que ces conditions de travail sont maintenues sur une longue période, je ne pense pas que les incitations financières aient la capacité de faire face à la nature d’un environnement de travail.”

Pourquoi les incitations financières sont incontournables

Les gouvernements provinciaux et territoriaux comptent sur les incitatifs financiers depuis des décennies, selon une étude de 2015 dont Mathews est co-auteur. Ces incitations varient d’une province à l’autre, et elles varient également en fonction du rôle spécifique et des besoins dans la région.

L’Ontario, l’Alberta, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sont les provinces les plus récentes à annoncer un certain type de compensation financière pour les médecins de famille ou les infirmières, nouveaux ou existants.

Les travailleurs de la santé démissionnent en masse en raison de l’épuisement professionnel, les pénuries de personnel affligent le système Le système de santé chancelant du Canada fait maintenant face à des problèmes de financement et de dotation qui menacent l’ensemble du secteur. Les infirmières épuisées et surmenées démissionnent en masse, tandis que les juridictions peinent à les convaincre de rester. Les travailleurs de la santé partagent les changements qui, selon eux, les aideraient à continuer.

C’est un mouvement que Mathews a vu à plusieurs reprises auparavant, ajoutant que les politiciens se tournent vers les incitations financières car elles peuvent être accordées relativement rapidement.

“Le problème ne sera pas résolu simplement en donnant aux gens des incitations financières. Parce que si c’était le cas, nous ne perdrions pas d’infirmières”, a ajouté Este.

Et il existe des différences marquées entre les initiatives de compensation récemment annoncées par les gouvernements provinciaux et financées par les contribuables.

Plus tôt ce mois-ci, la présidente du Registered Nurses’ Union NL, Yvette Coffey, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, ont annoncé de nouvelles mesures visant à retenir les infirmières. (Ted Dillon/CBC)

Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador primes de rétention pour les infirmières ont été annoncées pour conserver le personnel existant. Cela diffère des nouveaux fonds pour les médecins de famille qui s’établissent dans les collectivités rurales récemment annoncés en Alberta , Î.-P.-É. et Nouvelle-Écosse .

« Je pense que les gouvernements, tant provincial que fédéral, recherchent une solution immédiate parce que le besoin est immédiat », a déclaré la Dre Vesta Michelle Warren, présidente de l’Alberta Medical Association et médecin de famille à Sundre, en Alberta.

Les incitations financières peuvent-elles aider ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les hôpitaux ressentent une pression supplémentaire, les obligeant à fermer ou obligeant les patients à attendre pendant des heures. Experts a dit l’une de ces raisons est que ceux qui n’ont pas de médecin de famille ajoutent aux longues attentes dans les hôpitaux du pays.

Le mois dernier, environ 25 % des patients qui se sont rendus aux urgences des hôpitaux Richmond Hill et Cortellucci Vaughan au nord de Toronto n’avaient pas de médecin de famille, selon Dr David Rauchwerger, directeur médical du service des urgences de Mackenzie Health.

C’est beaucoup plus élevé que le chiffre de 5% avant la pandémie, a-t-il déclaré.

Selon des études menées partout au Canada, offrir un meilleur équilibre travail-vie personnelle et aider les employés à se sentir connectés aux communautés se classent souvent plus haut pour les professionnels de la santé lorsqu’ils décident de rester ou de partir. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Les politiciens de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse espèrent que leurs primes récemment annoncées et d’autres efforts de recrutement inciteront les médecins et les spécialistes à travailler dans des régions principalement rurales ou mal desservies. Les responsables de l’Île-du-Prince-Édouard ont élargi leurs incitatifs pour inclure les médecins de famille ou certains spécialistes qui acceptent des emplois n’importe où dans la province.

Dans les études réalisées au Canada depuis les années 1990, les primes de recrutement sont souvent citées comme n’étant pas aussi importantes que d’autres domaines – comme les conditions de travail et les commodités communautaires – pour les médecins.

Les chercheurs qui ont mené une enquête en 2019 étude into retention ont interrogé 91 médecins, administrateurs, membres de la communauté et conjoints de l’Alberta — et ils ont constaté que les professionnels de la santé considéraient les incitations financières comme seulement « modérément importantes » pour le recrutement et pas du tout importantes pour garder un médecin dans une communauté.

Près de cinq millions de Canadiens n’ont pas de médecin de famille. C’est l’un des facteurs qui contribuent à la pression sur les salles d’urgence. (David Donnelly/Radio Canada)

En revanche, les membres de la communauté ont classé les incitatifs comme une cote élevée pour attirer les médecins.

Cela fait écho aux conclusions de une étude de 1999 qui a déclaré que malgré un “déploiement généralisé”, il y a peu de preuves que les approches financières sont particulièrement efficaces.

Une autre pratique courante dans de nombreuses provinces et territoires est ce que l’on appelle une entente ou une subvention de retour de service, généralement offerte aux nouveaux diplômés ou aux médecins formés à l’étranger pour aider à compenser une partie de leur formation ou d’autres coûts, ont déclaré des experts.

C’est souvent à ce moment qu’un individu signe un accord pour aller travailler dans une communauté pendant un à trois ans dans la plupart des provinces, a déclaré Mathews.

Elle est regardé Les données sur les accords de retour de service de Terre-Neuve-et-Labrador indiquent que ces accords peuvent amener les gens dans des zones mal desservies, mais que les accords ne “maintiennent pas les gens dans ces communautés”.

Spectacle du matin de la Saint-Jean19:30Un autre médecin sur la façon dont les efforts de recrutement des gouvernements ont échoué Le gouvernement provincial adopte maintenant l’approche de la grande séduction pour recruter des médecins dans la province, mais un médecin dit que cela n’a pas suffi à le ramener chez lui. Nous entendons le Dr Travis Barron et le ministre de la Santé.

Dans certains cas, les médecins ont payé sur leurs contrats pour quitter la communauté. C’est ce que une autre équipe de des chercheurs découverte s’est produite en 1999 dans d’autres provinces comme la Saskatchewan et le Québec.

“Les incitations financières n’iront pas plus loin dans le recrutement et la rétention des gens”, a déclaré Mathews.

Faire en sorte que les médecins et les autres travailleurs de la santé restent dans la communauté est quelque chose que le maire Craig Copeland de Cold Lake, en Alberta, connaît bien.

Depuis son élection en 2007, la communauté au nord-est d’Edmonton a du mal à recruter des médecins dans la région. La région a besoin d’environ cinq à six médecins depuis plusieurs années maintenant, a-t-il déclaré.

Pour les amener dans la communauté, la ville offre actuellement 20 000 $ et paie les intérêts sur une marge de crédit de 50 000 $ pour les médecins s’ils acceptent de travailler à Cold Lake.

“Vous devez payer pour jouer, malheureusement”, a déclaré Copeland.

L’accès aux données sur les incitations financières et les programmes de rétention devrait être mieux partagé avec les universitaires et ceux qui étudient la question, a déclaré Mathews, car il est assez limité.

Bryan MacLean, qui recrute des médecins pour les services médicaux du Nord à l’Université de la Saskatchewan et qui est recruteur depuis des années, a déclaré que lui et ses collègues essayaient de rassembler ces informations « cloisonnées » sur les programmes de recrutement et de rétention afin que les données soient mieux accessibles.

Mais d’après ce qu’il a vu, les médecins travailleront dans une communauté, rempliront leur engagement de service, puis passeront à autre chose.

“Il faut mettre davantage l’accent sur les problèmes de rétention de la part du gouvernement”, a-t-il déclaré.

La Dre Vesta Michelle Warren est présidente de l’Alberta Medical Association. Elle dit que ce n’est pas la prime à la signature qui l’a retenue à Sundre, en Alberta, mais le mode de vie et les conditions de travail de la communauté. (Association médicale de l’Alberta)

Warren a déclaré que les bonus peuvent aider. Mais la présidente de l’Alberta Medical Association a déclaré qu’elle et d’autres collègues accordaient souvent plus d’importance à d’autres facteurs – comme l’adéquation à la communauté, si leur conjoint peut trouver un emploi et s’ils ont un bon environnement de travail et une bonne équipe.

“Je suis restée dans un centre non pas à cause de cette prime de trois ans, mais parce que c’était un très bon choix pour ma famille, pour mes enfants, pour moi sur une base professionnelle”, a déclaré Warren à propos de son contrat de retour de service signé en 1999.

Les infirmières de l’Ontario ont fait écho à une déclaration similaire après l’annonce de la prime salariale de 5 000 $ par le gouvernement Ford plus tôt cette année. De nombreuses infirmières et représentants syndicaux ont déclaré que cela ne suffirait pas à les garder au travail.

Une infirmière formée à l’étranger offre des conseils d’accréditation aux nouveaux arrivants Les travailleurs de la santé qui prévoient venir au Canada peuvent mieux profiter des services avant l’arrivée et commencer le processus d’accréditation avant de venir dans ce pays, explique Queenie Choo, une ancienne infirmière qui a été formée au Royaume-Uni et qui dirige maintenant une organisation qui aide nouveaux arrivants.

“Alors que vous promettez jusqu’à [$5,000] pour les infirmières, ce qu’elles veulent vraiment, c’est le soutien pour bien faire leur travail et le faire en toute sécurité », lit-on dans une lettre conjointe déposée par quatre syndicats à l’époque .

Les autres solutions

Les responsables de la santé, les infirmières et les médecins ont demandé des changements spécifiques pour faire face à ce qui se passe dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de médecins de famille.

Il est essentiel d’avoir plus de personnel de santé, qu’il s’agisse de médecins de famille, d’infirmières ou d’autres travailleurs, ont déclaré beaucoup.

MacLean et Warren conviennent que l’embauche d’un plus grand nombre d’adjoints au médecin ou d’infirmières praticiennes pourrait créer davantage de soins en équipe.

Warren a également déclaré que chercher à faire revenir des étudiants canadiens formés dans des écoles de médecine internationales est une autre option.

Et si les gouvernements sont sérieux au sujet des primes de rétention, Mathews a déclaré qu’ils devraient également les offrir à d’autres travailleurs de la santé.

“Si nous n’avons pas de commis et si nous n’avons pas de bons techniciens de laboratoire, nous ne sommes pas en mesure de fournir des soins”, a-t-elle déclaré.