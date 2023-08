Pourquoi les incendies d’Hawaï sont si graves en ce moment

Cette semaine, plusieurs incendies de forêt ont englouti des parties de l’île hawaïenne de Maui en flammes, tuant plusieurs personnes, incendiant plusieurs maisons et entreprises et forçant plus d’une douzaine de personnes à fuir dans l’océan pour leur sécurité.

De nombreux incendies – qui ont jusqu’à présent brûlé des centaines d’hectares à Hawaï – ont brûlé des parties de Lāhainā, la plus grande ville du côté ouest de l’île, détruisant pratiquement une bande touristique populaire. Les hôpitaux sont submergés de brûlés, des milliers de personnes ont perdu le courant et, mercredi matin, le service 911 était en panne.

« Nous avons subi une terrible catastrophe », a déclaré mercredi le gouverneur d’Hawaï, Josh Green. « Une grande partie de Lāhainā à Maui a été détruite et des centaines de familles locales ont été déplacées. »

La scène à Lahaina, Maui ce matin est absolument dévastatrice. La ville entière est détruite par un feu de forêt intense, forçant les habitants à se réfugier dans l’océan. Ne vous méprenez pas, le changement climatique rend des scènes comme celle-ci plus fréquentes. pic.twitter.com/dttFnAwEeJ – Edgar McGregor (@edgarrmcgregor) 9 août 2023

Les incendies de forêt étaient autrefois rares à Hawaï, en grande partie déclenchés par des éruptions volcaniques et des éclairs secs, mais l’activité humaine au cours des dernières décennies les a rendus plus courants et extrêmes. La superficie moyenne brûlée chaque année dans les incendies de forêt, qui ont tendance à commencer dans les prairies, a augmenté d’environ 400 % au cours du siècle dernier, selon la Hawaii Wildfire Management Organization, un groupe à but non lucratif.

Une partie du problème est que le changement climatique rend Hawaï plus sec, il est donc plus susceptible de s’enflammer lorsqu’il y a un événement d’allumage (la plupart des incendies de forêt à Hawaï sont déclenchés par des humains, bien que la source des incendies actuels soit inconnue). La propagation de graminées envahissantes hautement inflammables est également à blâmer. Originaires de la savane africaine, l’herbe de Guinée et l’herbe de fontaine, par exemple, couvrent désormais une grande partie d’Hawaï et alimentent les incendies de forêt, comme l’a écrit Cynthia Wessendorf dans Hawaii Business Magazine.

Ces facteurs sont en jeu aujourd’hui, tout comme une tempête à des centaines de kilomètres. Voici pourquoi ces incendies sont devenus si intenses si rapidement.

Hawaï est sec en ce moment et devient de plus en plus sec

La raison la plus simple pour laquelle certaines parties de Maui brûlent est qu’il fait chaud et sec – l’été est la saison sèche. Et le temps sec et chaud est à la base des incendies de forêt extrêmes en aspirant l’humidité de la végétation et en la transformant essentiellement en bois d’allumage. (C’est en partie pourquoi les incendies de forêt au Canada ont également été si graves cette année.)

En zoom arrière, les émissions de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles rendent la planète plus chaude et aggravent les sécheresses dans le monde. Hawaï ne fait pas exception. Aujourd’hui, il y a moins de précipitations dans 90 % de l’État par rapport à il y a un siècle, selon le gouvernement de l’État.

Les vents d’un ouragan majeur balayent Maui

Les incendies de forêt qui brûlent aujourd’hui sont également aggravés par un puissant ouragan qui se propage à des centaines de kilomètres au large de l’océan Pacifique. Bien que l’ouragan Dora ne devrait pas toucher terre à Hawaï, il pousse des vents violents qui peuvent, à leur tour, alimenter des incendies de forêt, selon le National Weather Service.

Les vents contribuent non seulement à la propagation rapide du feu, mais rendent difficile l’extinction des pompiers. De fortes rafales peuvent abattre des arbres près des routes, bloquant l’accès à certaines régions, et peuvent également immobiliser des hélicoptères qui déversent de l’eau pour éteindre l’incendie. C’est un exemple important de la façon dont les ouragans et les incendies de forêt – qui sont tous deux appelés à devenir plus extrêmes avec le changement climatique – interagissent les uns avec les autres.

Il y a plus de carburant pour les incendies à brûler

La dernière raison a moins à voir avec le climat qu’avec… l’herbe.

Contrairement aux incendies sur le continent – ​​qui sont importants et se propagent dans les forêts, brûlant des centaines de milliers d’acres au cours d’une année donnée dans des endroits comme la Californie – ceux d’Hawaï sont généralement petits et s’enflamment dans les prairies. Ils ont tendance à brûler quelque chose de l’ordre de dizaines de milliers d’acres par an à travers l’État.

Mais au cours du siècle dernier environ, les humains, et en particulier les éleveurs, ont introduit une variété d’herbes non indigènes dans l’État, comme l’herbe de Guinée, comme aliment pour le bétail. Ces plantes sont connues pour surpasser les graminées indigènes et elles poussent incroyablement rapidement après la pluie, ce qui peut produire une énorme quantité de carburant pour les incendies de forêt.

Aujourd’hui, les prairies et les arbustes non indigènes couvrent près d’un quart de la superficie terrestre d’Hawaï, selon l’Organisation de gestion de la faune d’Hawaï. « Avec un climat qui se réchauffe et se dessèche et une saison des incendies toute l’année », a déclaré le groupe, les herbes non indigènes « augmentent considérablement l’incidence des incendies plus importants ».

La bonne nouvelle est que l’ouragan Dora se déplace vers l’ouest, loin d’Hawaï, et que les vents devraient donc ralentir plus tard dans la journée et pendant le reste de la semaine. De meilleures conditions météorologiques ont également permis d’envoyer des hélicoptères pour contrôler les incendies. Cela devrait apporter un certain soulagement. Pourtant, des tendances climatiques plus importantes indiquent des étés plus chauds et plus secs, ce qui pourrait entraîner des incendies encore plus destructeurs dans les années à venir.