Pourquoi les incendies de forêt meurtriers de Maui se sont propagés si rapidement

Les incendies de forêt qui ont rapidement balayé Maui cette semaine ont entraîné des milliers d’évacuations, incendié des maisons et coûté la vie à au moins 36 personnes.

L’incendie a commencé mardi et a pris l’île par surprise, déchirant des parties de la ville de Lahaina, une ancienne capitale historique qui remonte aux années 1700 et qui est depuis longtemps une destination préférée des touristes.

Il s’agissait du dernier d’une série d’événements météorologiques extrêmes dans le monde cet été, y compris le record d’incendies de forêt au Canada.

Les experts disent que le changement climatique augmente la probabilité de tels événements. Voici un examen plus approfondi des facteurs qui ont conduit à la situation à Hawaï.

Temps sec et chaud

Hawaï n’est pas traditionnellement connu comme un point chaud des incendies de forêt, bien que les chercheurs aient noté une forte augmentation ces dernières années.

Un étude ont cité la déforestation, l’abandon des terres agricoles et l’introduction d’herbes non indigènes sujettes au feu comme facteurs qui ont rendu Hawaï plus vulnérable aux incendies.

La cause précise des incendies n’a pas encore été déterminée, mais le Service météorologique national américain avait émis des avertissements pour les îles hawaïennes en cas de vents violents et de temps sec, conditions propices aux incendies de forêt.

La végétation des basses terres de Maui a été particulièrement sèche cette année, après des précipitations inférieures à la moyenne ce printemps et cet été, ont déclaré des experts.

Ze’ev Gedalof, professeur agrégé de recherche sur la foresterie et la climatologie à l’Université de Guelph, a décrit les incendies de forêt comme un « accident imminent ».

La végétation naturelle n’est pas adaptée aux incendies de forêt, a-t-il dit, soulignant que presque tous les incendies de forêt à Hawaï sont causés par l’action humaine.

Lorsqu’un incendie se déclare, a-t-il déclaré, « le paysage est prêt à brûler et les gens vivent dans des endroits vulnérables à ces brûlures ».

La saison des pluies peut inciter des plantes comme l’herbe de Guinée, une espèce envahissante présente dans certaines parties de Maui, à pousser jusqu’à 15 centimètres par jour et à atteindre jusqu’à trois mètres de haut, a déclaré Clay Trauernicht, spécialiste des incendies à l’Université d’Hawaï.

Lorsque ces herbes se dessèchent, cela crée une poudrière propice aux incendies de forêt, a-t-il déclaré.

« Ces prairies accumulent des carburants très rapidement », a déclaré Trauernicht à l’Associated Press. « Dans des conditions plus chaudes et plus sèches, avec des précipitations variables, cela ne fera qu’exacerber le problème. »

Mercredi, les flammes d’un feu de forêt brûlent à Kihei, à Hawaï. Des milliers d’habitants se sont précipités pour s’échapper de leurs maisons de Maui alors que les incendies balayaient l’île. Les experts disent que les herbes sèches et non indigènes ont facilité la propagation du feu. (Ty O’Neil/Associated Press)

Vents violents de l’ouragan Dora

Les alizés sont une caractéristique normale du climat d’Hawaï. Ils sont causés lorsque l’air se déplace du système à haute pression au nord d’Hawaï vers la zone de basse pression à l’équateur, au sud de l’État.

Mais l’ouragan Dora, qui est passé au sud d’Hawaï plus tôt cette semaine, a contribué à des vents exceptionnellement forts qui ont contribué à propager le feu.

Les experts disent que cela a exacerbé le système de basse pression et augmenté la différence de pression atmosphérique.

Céline Villeneuve, une Québécoise qui vit à Maui, a déclaré avoir reçu une alerte sur son téléphone au milieu de la nuit.

Elle n’était pas dans la zone d’évacuation, les vents poussant le feu vers le sud.

« Je me suis réveillée parce que je pouvais sentir la fumée. Et je suis sortie et j’ai pu voir le ciel rouge et la lune était rouge, et le feu était juste là », a-t-elle déclaré à CBC Montreal. Aube.

« Beaucoup de nos amis ont perdu leur maison… C’est absolument dévastateur. »

REGARDER | Des incendies de forêt ravagent Maui : Des incendies de forêt provoqués par le vent ont brûlé des maisons et d’autres bâtiments sur l’île hawaïenne.

Climat et feu

Le changement climatique augmente non seulement le risque d’incendie en faisant monter les températures, mais rend également plus probables des ouragans plus forts.

À leur tour, ces tempêtes pourraient alimenter des vents plus forts comme celui à l’origine des incendies de Maui.

Dans ce cas, a déclaré Gedalof de l’Université de Guelph, une multitude de facteurs ont créé une « tempête parfaite » pour un incendie dévastateur.

Ces images satellites prises mercredi montrent des vues avant et après l’impact des incendies de forêt qui ont ravagé la ville historique de Lahaina à Maui. (Maxar Technologies/Reuters)

Kelsey Copes-Gerbitz, chercheuse postdoctorale à la faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que la situation renforce l’idée que nulle part n’est à l’abri de tels événements extrêmes.

« Cela conduit à ces combinaisons imprévisibles ou imprévues que nous voyons en ce moment et qui alimentent ce temps d’incendie extrême », a déclaré Copes-Gerbitz à l’Associated Press.