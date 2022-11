Pourquoi les immeubles de bureaux sont toujours en difficulté

Avec le recul de la pandémie, le retour des enfants à l’école et les entreprises disant aux employés de retourner au bureau, les entreprises qui possèdent de grands immeubles de bureaux espéraient passer cet automne après deux années cauchemardesques.

Au lieu de cela, les choses ont empiré.

Plus d’employés de bureau sont de retour à leur bureau qu’il y a un an, mais la fréquentation des immeubles de bureaux à New York, Boston, Atlanta, San Francisco et d’autres villes languit bien en dessous des niveaux prépandémiques. Alors que les baux arrivent à échéance, les entreprises optent souvent pour des bureaux plus petits, ce qui oblige les propriétaires avec des millions de pieds carrés d’espace vacant. Et plus d’espace devrait arriver sur le marché dans les mois à venir alors que des entreprises comme Meta, Salesforce et Lyft licencient des travailleurs. Plus de 100 000 travailleurs de la technologie ont perdu leur emploi cette année, selon Layoffs.fyi, un site qui suit les suppressions d’emplois.

La hausse des taux d’intérêt pèse également sur l’industrie. De nombreux propriétaires ne sont plus disposés ou capables d’acquérir et d’embellir des bâtiments plus anciens ou d’en construire de nouveaux. Voyant peu d’avantages à conserver des immeubles peu occupés et à payer des intérêts sur les hypothèques, certains propriétaires cèdent simplement les propriétés aux prêteurs. D’autres cherchent à convertir des immeubles de bureaux en complexes résidentiels, même si cela peut être coûteux et prendre des années.

Les investisseurs de Wall Street semblent penser que le secteur des espaces de bureaux est sur le point de s’effondrer. Les actions des grands propriétaires et promoteurs se négocient près ou en dessous de leurs creux pandémiques, sous-performant le marché boursier dans son ensemble par une énorme marge. Certaines obligations adossées à des prêts de bureau montrent des signes de tension.