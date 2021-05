Pourquoi les images satellite d’Israël et de la Palestine sur Google Earth sont-elles si floues?

L’imagerie satellitaire et la cartographie des données jouent un rôle important dans l’étude de l’ampleur des attaques et des destructions qui ont lieu dans la zone de conflit. Cependant, malgré tous les progrès technologiques en imagerie satellite dont nous disposons aujourd’hui, les images de Gaza qui sont disponibles sur de nombreuses plates-formes de cartes publiques sont pour le moins «floues». Il est à peine possible de repérer des voitures dans la ville de Gaza à partir de ces images.

En fait, une grande partie d’Israël et des territoires palestiniens apparaissent sur Google Earth comme des images satellite à basse résolution, même si des images haute résolution sont disponibles auprès des sociétés de satellites.

Pourquoi l’imagerie satellite est-elle importante ici?

Les images satellites jouent un rôle clé dans le signalement des conflits, mais on craint également que la disponibilité de ces images détaillées ne crée une situation compromettante pour la sécurité. Avec le conflit en cours entre Israël et la Palestine à Gaza, des enquêteurs indépendants cherchent à corroborer les emplacements des tirs de missiles et des bâtiments ciblés à Gaza et en Israël, à l’aide de satellites.

Cependant, les images disponibles sur Google Earth et d’autres plates-formes de cartographie publiques sont de basse résolution et sont floues.

Des images haute résolution sont-elles disponibles?

En 1997, les États-Unis ont introduit l’amendement Kyl-Bingaman (KBA) pour répondre aux préoccupations sécuritaires d’Israël. Le KBA a limité la qualité des images disponibles sur une base commerciale. Cela limitait la qualité de l’image de sorte qu’un objet de la taille d’une voiture était juste visible, mais quelque chose de plus petit que ce qui était même difficile à identifier. Bien que cette décision ait été renvoyée à Israël, les restrictions s’appliquaient également aux territoires de Palestine. Cependant, une fois que des fournisseurs non américains tels que la société française Airbus ont été en mesure de fournir ces images, le gouvernement américain a été mis sous pression pour mettre fin à ces restrictions. En juillet 2020, le KBA a été abandonné et le gouvernement américain permet désormais aux entreprises de fournir des images de meilleure qualité à des fins commerciales.

Alors pourquoi Gaza est-il encore flou?

Avec les récents conflits dans la région, des enquêteurs indépendants ont exigé que des images de haute qualité soient disponibles, mais cela ne semble pas être une possibilité dans un proche avenir. S’adressant à la BBC, les responsables de Google ont déclaré qu’il avait l’intention de rafraîchir les images satellite à mesure que des images haute résolution seraient disponibles à partir de différentes sources, mais ont ajouté qu’il n’y avait «aucun projet de partage pour le moment».

Pendant ce temps, le géant de la technologie Apple, dont les applications de cartographie affichent également des images satellite, a déclaré qu’il « travaillait » pour mettre à jour sa carte à une résolution plus élevée.

Qui prend ces images satellites?

Les sociétés de cartographie publiques comme Apple Maps et Google Earth comptent sur des sociétés qui possèdent des satellites pour fournir des images.

Selon BBC, deux des plus grandes de ces sociétés de satellites, Maxar et Planet Labs, ont des images de haute qualité de Gaza et d’Israël disponibles et cela pourrait révéler des détails jusqu’à un demi-mètre ou moins.

