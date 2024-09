Pourquoi les images de la caméra corporelle de l’arrestation de Justin Timberlake pour conduite en état d’ivresse ne seront pas rendues publiques

Les images de la caméra corporelle de Justin Timberlake arrêté pour conduite en état d’ivresse en juin ne seront pas rendues publiques.

Le chanteur de « Mirrors » aurait conclu un accord mutuel avec le bureau du procureur du comté de Suffolk, les deux parties acceptant de sceller la vidéo, selon TMZ.

Personne ne sera autorisé à accéder aux images en dehors de l’équipe juridique de Timberlake, de la police et des procureurs.

Un représentant du bureau du procureur du comté de Suffolk n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Les images prises par la caméra corporelle lors de l’arrestation de Justin Timberlake en juin ne seront pas rendues publiques. Images GC

Timberlake, photographié ici sur sa photo d’identité du 18 juin 2024, aurait conclu un accord avec les procureurs pour ne pas diffuser les images de son arrestation. SERVICE DE POLICE DE SAG HARBOR/AFP via Getty Images

Page Six a précédemment rapporté que Timberlake, 43 ans, avait plaidé coupable d’une infraction au code de la route et de conduite avec facultés affaiblies (DWAI) vendredi – trois mois après avoir été arrêté pour avoir prétendument grillé un panneau d’arrêt et dévié entre les voies à Sag Harbor, New York.

Au moment de son arrestation, Timberlake a affirmé n’avoir « bu qu’un seul martini », mais il a ensuite été arrêté et a passé la nuit à la prison locale.

Le lauréat du Grammy a été initialement accusé d’un chef de conduite en état d’ivresse et de deux infractions au code de la route.

Le chanteur de « Suit & Tie », photographié ici au volant le 18 juin, a été arrêté pour des accusations présumées liées à la conduite en état d’ivresse, notamment pour avoir dévié de voie et avoir grillé un panneau d’arrêt à Sag Harbor, New York. Hamptons.com

Timberlake, photographié ici avec l’avocat Edward Burke Jr. au tribunal de Sag Harbor le 13 septembre, a plaidé coupable d’une infraction au code de la route pour conduite en état d’ivresse. TE MCMORROW/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Cependant, Timberlake a pu plus tard plaider coupable d’une infraction au code de la route liée à la conduite en état d’ivresse, accusation DWAI – qui n’est pas une infraction pénale.

Un juge a ordonné à Timberlake d’effectuer 25 heures de travaux d’intérêt général, de payer une amende de 500 $ et de participer à un message d’intérêt public avertissant les gens des dangers de la conduite en état d’ivresse.

Timberlake se serait excusé lors de l’audience la semaine dernière et aurait déclaré qu’il « comprenait et appréciait la gravité » de son arrestation.

Le lauréat du Grammy a ensuite partagé une déclaration à l’extérieur du palais de justice, comme on peut le voir ici. PETER FOLEY/EPA-EFE/Shutterstock

Timberlake aurait également présenté ses excuses au tribunal. Rossa Cole/Shutterstock

Peu de temps après avoir accepté son plaidoyer, Timberlake s’est adressé aux médias à l’extérieur du palais de justice de Sag Harbor et a exhorté les gens à ne pas suivre ses traces.

« Même si vous n’avez bu qu’un verre, ne prenez pas le volant. Il existe de nombreuses alternatives : appelez un ami, prenez un Uber, il existe de nombreuses applications de voyage, prenez un taxi », a déclaré Timberlake la semaine dernière.

« C’est une erreur que j’ai commise, mais j’espère que ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est le cas. »