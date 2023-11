Pourquoi les Houthis du Yémen ont-ils lancé une attaque contre Israël, cela aidera-t-il Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le mouvement Houthi au Yémen a abattu un drone américain mercredi soir, plus d’une semaine après avoir effectivement déclaré la guerre à Israël, faisant craindre une escalade régionale.

Cette décision du groupe lié à l’Iran, qui contrôle de vastes étendues du Yémen, intervient alors que Tel Aviv continue de bombarder la bande de Gaza, tuant plus de 10 500 Palestiniens, dont plus de 4 300 enfants.

Le groupe yéménite a lancé trois séries d’attaques contre Israël depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué au moins 1 405 Israéliens.

Alors, à quoi ont ressemblé les attaques des Houthis – et la réponse – jusqu’à présent, quelle est la place de l’Iran et où les choses pourraient-elles évoluer à partir de là ?

Que s’est-il passé jusqu’à présent ?

Yahya Saree, porte-parole militaire des Houthis, a annoncé le 31 octobre que le mouvement avait lancé un « grand nombre » de roquettes, de missiles balistiques et de drones vers Israël.

D’autres frappes suivraient « jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse » et que les Palestiniens soient « victorieux », a-t-il déclaré.

Aucun des projectiles tirés sur la station touristique d’Eilat sur la mer Rouge n’aurait atteint Israël, soit après avoir été détruit par les systèmes de défense, soit après avoir échoué.

Israël a déclaré avoir détruit un drone au-dessus de la mer Rouge. Pour la première fois depuis le début de la guerre avec le Hamas, Israël a utilisé son système de défense « Arrow », conçu pour neutraliser les missiles balistiques en dehors de l’atmosphère terrestre, selon son armée.

Le 27 octobre, des drones avaient provoqué des explosions dans deux villes égyptiennes de la mer Rouge, situées près de la frontière israélienne. Tel Aviv avait affirmé à l’époque que les Houthis avaient lancé des drones et des missiles destinés à Israël.

L’armée américaine avait déclaré fin octobre qu’un navire de guerre de la marine dans le nord de la mer Rouge avait intercepté des projectiles lancés par les Houthis, potentiellement vers Israël.

Est-ce là le « nouveau front » contre lequel l’Iran a mis en garde ?

Alors que les frappes israéliennes continuent de frapper Gaza et de tuer des civils, l’Iran a averti à plusieurs reprises que si elles ne s’arrêtent pas, de « nouveaux fronts » pourraient être ouverts dans la guerre par « l’axe de la résistance » – un réseau de groupes politiques et armés alignés sur l’Iran. .

Téhéran soutient les Houthis au Yémen, les groupes armés chiites en Irak, le gouvernement du président Bachar al-Assad en Syrie, le Hezbollah au Liban et diverses factions palestiniennes.

L’Iran, cependant, a toujours soutenu que les membres de l’axe agissent de leur propre chef – comme l’a fait le Hamas le 7 octobre.

Le mouvement Houthi, également connu sous le nom d’Ansarallah, contrôle de grandes parties du Yémen, y compris la capitale Sanaa, depuis fin 2014. Au cours des neuf dernières années, le groupe est en guerre contre un gouvernement yéménite internationalement reconnu et soutenu par par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.

Les combats au Yémen ont nettement diminué ces derniers mois alors que les Houthis et Riyad ont lancé des pourparlers de paix à la suite du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite plus tôt cette année.

L’entrée en guerre des Houthis contre le Hamas pourrait être préoccupante pour Israël, car ce pays est déjà engagé dans des combats frontaliers avec le Hezbollah dans le sud du Liban.

Les escarmouches entre les deux pays ne se sont que progressivement intensifiées, et le Hezbollah exploite de plus en plus son arsenal secret à mesure que les deux s’enfoncent plus profondément dans leurs territoires respectifs.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n’a pas pleinement engagé le groupe dans la guerre dans un discours très attendu vendredi, mais a déclaré que cela restait une possibilité réelle en fonction de ce que feraient ensuite Israël et ses alliés occidentaux.

Dans une annonce rare lundi, les États-Unis ont déclaré avoir amené un sous-marin de classe Ohio dans la région, mais n’ont pas divulgué le nom ni l’emplacement exact.

Les Houthis ont-ils fait tapis ?

Les Houthis, qui ont l’habitude d’afficher fièrement leurs dernières réalisations militaires et ont organisé un grand défilé fin septembre, ont publié une vidéo du lancement de nombreux missiles et drones après leur annonce initiale.

Des cris de « mort à Israël » et de « mort à l’Amérique » peuvent être entendus alors que des missiles balistiques sont lancés dans l’atmosphère.

Les Houthis ont publié des images de leurs lancements de missiles balistiques, de drones et de missiles de croisière vers Israël depuis le Yémen. pic.twitter.com/QOXk5I5ZS9 -Aurora Intel (@AuroraIntel) 1 novembre 2023

On ne sait pas si toutes les images diffusées sont nouvelles. Mais les images semblent montrer que les Houthis ont utilisé une variante de leur missile balistique de moyenne portée Zolfaghar, du missile de croisière Quds et du drone Samad.

Ils sont tous basés sur des modèles iraniens similaires, connus sous des noms différents. Il n’existe aucune information fiable sur les variantes exactes utilisées ni sur leur portée réelle, mais certains projectiles houthis pourraient théoriquement avoir la capacité d’atteindre Israël.

Ce que les Houthis n’ont pas utilisé, c’est le missile balistique prétendument supérieur, connu sous le nom de Toofan, qu’ils ont récemment dévoilé et qui a une portée plus longue.

Ils possèdent également des drones dits suicides, dont un qui serait basé sur le drone iranien Shahed 136, qui, selon les Occidentaux, a été largement utilisé par la Russie dans la guerre en Ukraine, bien que Téhéran ait maintenu que l’approvisionnement de Moscou n’était pas destiné à la guerre. .

Il semble donc que les Houthis n’aient pas encore pleinement exploité leur arsenal varié de projectiles, qui comprend également une multitude de missiles antinavires.

Thomas Juneau, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, a déclaré à Al Jazeera qu’il est peu probable que les Houthis participent pleinement à cette guerre, notamment parce qu’ils se trouvent à environ 2 000 kilomètres (1 240 milles) de nous. d’Israël.

Il a déclaré que si le conflit dégénère en guerre régionale et que le Hezbollah et d’autres groupes soutenus par l’Iran s’y joignent pleinement, les Houthis continueront très probablement à lancer des missiles et des drones sur Israël. Mais la situation pourrait alors être différente.

« Si les Houthis attaquent Israël seuls avec des drones et des missiles, les défenses aériennes israéliennes pourront très probablement les intercepter. Toutefois, si les Houthis se joignent à plusieurs autres groupes soutenus par l’Iran – le Hamas, le Jihad islamique, le Hezbollah, et éventuellement diverses milices en Syrie – pour attaquer simultanément Israël, il y a alors plus de chances que les défenses aériennes israéliennes soient submergées. Une telle guerre sur plusieurs fronts est le scénario du cauchemar pour Israël. »

Comment Israël pourrait-il réagir ?

L’armée israélienne a annoncé la semaine dernière avoir déployé des bateaux lance-missiles en mer Rouge en renfort. Et elle bénéficie du plein soutien d’une multitude de navires de guerre américains dans la région, qui pourraient protéger ses côtes sud.

Tzachi Hanegbi, le conseiller israélien à la sécurité nationale, a déclaré que les attaques des Houthis étaient « intolérables », mais a refusé de préciser à quoi pourrait ressembler exactement une réponse israélienne.

Tout comme certains missiles Houthis semblent n’avoir pas atteint leurs objectifs en raison de la distance relativement longue entre le Yémen et Israël, il pourrait également être potentiellement coûteux et compliqué pour Israël de répondre par des frappes aériennes soutenues.

Les réseaux sociaux révèlent l’épave d’un #Houthi #Quds missile de croisière dans la région sud de #MudawwaraMa’an, #Jordanà environ 1 500 km de #Yémen. #Houtis ont laissé entendre qu’ils pourraient cibler le Centre de recherche nucléaire Shimon Peres Negev en #Dimona, #Israël pic.twitter.com/y1JifYoUZk – Basha باشا (@BashaReport) 31 octobre 2023

Pour l’instant, il semble que Tel Aviv souhaite s’assurer que ses côtes sud soient protégées. Le déploiement des bateaux lance-missiles pourrait également indiquer qu’Israël pourrait s’inquiéter de la possibilité d’attaques des Houthis contre des navires israéliens traversant la mer Rouge.

Juneau, de l’Université d’Ottawa, a déclaré qu’Israël n’a actuellement pas grand-chose à gagner en attaquant les Houthis, car cela pourrait risquer une escalade qu’il souhaite éviter.

« De plus, les Houthis sont devenus plus puissants après des années de frappes aériennes de l’Arabie saoudite ; Au-delà de l’envoi d’un message, il serait difficile pour les représailles israéliennes de nuire aux Houthis », a-t-il déclaré.

Depuis des années, des responsables occidentaux et un certain nombre de leurs homologues arabes accusent l’Iran de fournir des armes, des entraînements au combat et des financements aux Houthis, ce qu’il nie. Téhéran soutient cependant publiquement le mouvement Houthi en tant que membre de l’axe qui soutient les Palestiniens.

Juneau a déclaré que la cause palestinienne est importante pour les Houthis, car ils ont au moins en partie bâti leur réputation en s’opposant à Israël et aux États-Unis, mais le statut du mouvement en tant que membre de plus en plus important de l’axe de la résistance soutenu par l’Iran compte davantage pour la guerre actuelle.

« En lançant des frappes de missiles et de drones contre Israël, les Houthis visent à envoyer un message de soutien au Hamas et un signal à Israël qu’il peut désormais l’atteindre et qu’ils n’hésiteront pas à utiliser cette capacité à l’avenir », a-t-il déclaré. dit.