Pourquoi les hommes d’âge moyen sont-ils absents du marché du travail ?

“Ce groupe a été frappé par l’automatisation, par la mondialisation”, a déclaré David Dorn, un économiste suisse qui étudie les marchés du travail.

Cette théorie de la fragilité a du sens pour M. Rizzo.

Il avait vu la marine comme son ticket pour sortir de la pauvreté en Louisiane et s’attendait à faire carrière dans le service jusqu’à ce qu’il se casse le dos pendant la formation de base. Il a pris sa retraite de l’armée après quelques années. Puis il a pivoté, obtenant un diplôme de deux ans en Géorgie et commençant un baccalauréat à l’Arizona State University – avec le rêve de travailler un jour pour guérir le cancer.

Puis la Grande Récession a frappé. M. Rizzo avait travaillé de nuit dans un laboratoire pour payer le loyer et les frais de scolarité, mais le travail a pris fin brusquement en 2009. Phoenix était au point zéro pour les retombées de l’implosion financière.

Les demandes d’emploi frénétiques n’ont rien donné et M. Rizzo a dû abandonner l’école. Pire encore, il s’est retrouvé à regarder le sans-abrisme imminent. Son remboursement d’impôt l’a sauvé en lui permettant, à lui et à sa femme, de retourner en Louisiane, où les emplois étaient plus nombreux. Mais après leur divorce, il a atteint un point bas.

“Je n’avais rien à montrer pour ma vie après mes 20 ans”, a-t-il expliqué.

M. Rizzo a passé la décennie suivante à reconstruire. Il a occupé divers postes dans l’entreprise où il a appris par lui-même les compétences d’Excel et de Microsoft SharePoint, s’est remarié, a eu deux fils et a acheté une maison.

Pourtant, il risquait régulièrement de perdre du travail à cause de la réduction des effectifs ou de la technologie, y compris à la fin de l’année dernière. L’entreprise pour laquelle il travaillait voulait qu’il occupe un nouveau poste, peut-être en tant que vendeur itinérant, lorsque son travail de bureau a disparu. Mais ses fils ont des besoins spéciaux et ce n’était pas une option.

Il a démissionné en janvier. Il a regardé les enfants, posté sur sa chaîne YouTube liée à l’investissement et regardé Netflix. Il pensait qu’il pourrait peut-être vivre des paiements militaires et des revenus de dividendes, faisant partie de la tendance « Indépendance financière, retraite anticipée » ou FIRE. Mais ensuite, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt et les marchés ont tournoyé.