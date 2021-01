Vous avez peut-être entendu les histoires du président Trump déchirant des documents après les avoir lus, laissant les assistants essayer de les recoller. Eh bien, cette attitude désinvolte envers les records a laissé les historiens frustrés, alors que les papiers de Trump commencent leur migration vers les Archives nationales et les administrations d’archives, The Associated Press rapports.

En plus de la mauvaise gestion des enregistrements, AP note, Trump a également montré une volonté d’essayer d’effacer certains records, comme lorsqu’il a confisqué les notes d’un interprète après avoir parlé avec le président russe Vladimir Poutine en 2017, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles les deux auraient parlé de l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016 à un certain titre. Selon AP, le personnel de Trump a également dû se voir rappeler de ne pas utiliser de systèmes de messagerie privés ou de messagerie texte pour mener des activités officielles et, le cas échéant, de prendre des captures d’écran des échanges et de les copier dans des comptes de messagerie officiels, qui sont préservés. Pourtant, on ne sait pas à quel point cela a été suivi de près.

« C’est une question ouverte pour moi de savoir à quel point ces personnes ont été sérieuses ou consciencieuses à l’idée de les déplacer », a déclaré Tom Blanton, directeur des archives de la sécurité nationale de l’Université George Washington. AP.

Richard Immerman, de la Society for Historians of American Foreign Relations, estime que « les historiens souffriront probablement de bien plus de trous que la norme » en raison de cette lacune potentielle. La situation pourrait évidemment être un problème pour les historiens qui s’appuient sur de tels documents pour leurs recherches, mais Lee White, le directeur de la Coalition nationale pour l’histoire, a ajouté que les documents présidentiels « racontent également l’histoire de notre nation dans une perspective unique et sont essentiels à une administration entrante pour prendre des décisions éclairées. » Lire la suite sur The Associated Press.

Plus d’histoires de theweek.com

5 autres dessins animés cinglants sur la deuxième destitution de Trump

Le retard de vaccination de Trump devient suspect

Trump aurait commencé à « chorégraphier » un discours de victoire prématuré quelques semaines avant les élections