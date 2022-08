Pourquoi les HELOC deviennent un moyen populaire de débloquer la valeur nette de la propriété

Cette histoire fait partie Service d’assistance en cas de récessionla couverture de CNET sur la façon de faire des mouvements d’argent intelligents dans une économie incertaine.

Que ce passe-t-il Alors que la flambée des taux hypothécaires réduit la demande de refinancements en espèces, d’autres types de produits financiers qui vous permettent d’exploiter la valeur nette de votre maison, comme les HELOC et les prêts sur valeur nette, gagnent en popularité. Pourquoi est-ce important La hausse des taux rendra l’emprunt plus coûteux pour les propriétaires, mais certains types de prêts seront plus abordables que d’autres. Ce que cela signifie pour vous Si vous avez accumulé la valeur nette de votre maison, les HELOC pourraient être un moyen abordable, flexible et sûr de puiser dans votre argent.

En raison de la hausse de la valeur des maisons pendant la pandémie, les propriétaires ont une valeur nette record dans leur maison : les Américains ont maintenant plus de 18 billions de dollars dans l’ensemble l’équité de la maison. Compte tenu des turbulences économiques, beaucoup sont à la recherche de moyens rapides d’encaisser la valeur nette de leur maison (la valeur marchande actuelle moins ce qui reste dû sur un prêt hypothécaire).

Certains experts s’attendent à voir une augmentation de la demande de marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC. Un HELOC est un prêt qui vous permet d’emprunter sur la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison et fonctionne presque comme une carte de crédit, vous permettant de retirer de l’argent sur une période de plusieurs années et de ne payer que les intérêts sur ce que vous empruntez. Certains utilisent un HELOC pour des projets de rénovation domiciliaire, tandis que d’autres peuvent l’utiliser pour un acompte sur une résidence secondaire, pour démarrer une entreprise ou même pour un fonds d’urgence.

Pour les propriétaires qui ont bloqué des taux hypothécaires record pendant la pandémie, il n’est probablement pas logique d’effectuer un refinancement par encaissement – lorsque vous remplacez votre prêt hypothécaire initial par un nouveau prêt hypothécaire plus coûteux à un taux d’intérêt inférieur et que vous recevez la différence sous forme de somme forfaitaire — maintenant que les taux hypothécaires sont supérieurs de plus de 2 % à ce qu’ils étaient au début de cette année. Par exemple, si vous avez récemment bloqué un taux d’intérêt de 3 % sur votre prêt hypothécaire, un refi de retrait vous désavantagerait puisque les taux hypothécaires actuels se situent entre 5 % et 5 %. Mais avec un HELOC, votre hypothèque et votre taux d’intérêt d’origine resteront les mêmes – vous ne refinancez pas, mais vous contractez simplement un prêt supplémentaire.

Les taux HELOC ont augmenté après que la Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt de référence pour la quatrième fois cette année dans une tentative de combattre inflation, et de nombreux experts s’attendent à ce que les taux HELOC continuent d’augmenter. “Chaque fois que la Fed augmente les taux, cela se répercute sur les emprunteurs HELOC, souvent dans les 60 à 90 jours”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate, le site sœur de CNET.

Néanmoins, un HELOC peut rester un mouvement financier plus stratégique par rapport à un refinancement en espèces, principalement parce que le montant du prêt principal est plus petit. Lisez la suite pour savoir comment la Fed influence les taux HELOC, où les taux se dirigent et pourquoi les HELOC n’ont pas de sens pour tout le monde.

Comment comparer les tarifs HELOC ?

Le taux HELOC moyen pour les emprunteurs est actuellement de 6,51 %, selon Bankrate. Les HELOC sont revenus en faveur cette année parce que les emprunteurs qui ont bloqué des taux hypothécaires historiquement bas en 2020 et 2021 hésitent à renoncer à leurs taux inférieurs par refinancement, car les taux refi oscillent actuellement autour de 5,5 %.

Contrairement à un HELOC, avec un cash-out refi, vous contractez une toute nouvelle hypothèque que vous remboursez sur la durée du prêt. Avec un HELOC, vous n’empruntez qu’une somme d’argent fixe sur laquelle vous pouvez puiser à plusieurs reprises sur une période donnée, généralement 10 ans, et que vous devez rembourser dans un certain laps de temps, généralement 20 ans.

“Dans un contexte de prix immobiliers record, de nombreux propriétaires ont vu la valeur de leur propriété augmenter, faisant des HELOC une option potentielle pour puiser dans l’équité”, a déclaré Robert Heck, vice-président des hypothèques chez Morty, un marché hypothécaire en ligne.

Où vont les taux HELOC?

C’est une hypothèse sûre que les taux HELOC augmenteront alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux pour contrôler l’inflation jusqu’à la fin de l’année. “L’effet cumulatif des hausses de taux de la Fed signifie que les emprunteurs HELOC voient les taux augmenter et que le taux que vous payez à la fin de l’année pourrait être supérieur de 3 ou 3,5 points de pourcentage à celui où vous avez commencé l’année”, a déclaré McBride.

La dernière hausse de taux de la Réserve fédérale de 0,75 % en juillet a été l’une des plus importantes hausses de taux depuis 1994. Mc Bride.

Il est important de garder à l’esprit que les taux HELOC sont variables et montent et descendent avec les tendances globales des taux d’intérêt, ainsi que le taux préférentiel, qui est le taux d’intérêt de référence utilisé par les banques pour déterminer les taux de prêt. Les HELOC sont directement exposés aux hausses de taux d’intérêt de la Fed car leurs taux variables sont indexés sur le taux préférentiel. En tant qu’emprunteur, vous voulez vous assurer que vous pouvez vous permettre les paiements mensuels plus élevés qui peuvent venir avec un produit à taux d’intérêt variable comme un HELOC.

“Ce que les emprunteurs avec des taux promotionnels bas doivent être conscients, c’est que la hausse des taux d’intérêt peut ne pas vous affecter maintenant tant que vous avez le taux promotionnel bas, mais ils auront très certainement un impact sur le taux que vous payez à l’expiration de cette période promotionnelle”, a déclaré McBride. “Certains emprunteurs voient leur taux bondir de 5% à 9,5% voire 10% à l’expiration de leur taux promotionnel.”

Quels sont les risques d’un HELOC?

Quelles que soient les conditions du marché, il est essentiel de comprendre que les HELOC comportent un risque inhérent de perdre votre maison. Parce que votre maison est utilisée comme garantie qui garantit votre prêt, si pour une raison quelconque vous faites défaut ou ne pouvez pas rembourser votre prêt, la banque ou le prêteur peut saisir votre maison afin de se rembourser. En tant que tel, il est essentiel de vous assurer que vous pouvez vous permettre vos paiements mensuels si le taux d’intérêt variable de votre HELOC augmente.

Mais il existe des moyens d’atténuer les risques. “Voyez si votre prêteur fixera le taux d’intérêt sur votre solde impayé ou envisagez de refinancer votre HELOC à taux variable en un prêt immobilier à taux fixe pour vous protéger de nouvelles augmentations de taux”, a déclaré McBride.

Avec une récession potentiellement imminente, vous voudrez faire le point sur votre scénario financier global avant de vous enfermer dans un HELOC. La stabilité de votre emploi et de vos avoirs et réserves peut vous procurer une certaine sécurité. En cette période d’incertitude économique, vous assurer que vous pouvez couvrir l’intégralité de votre dette devrait être votre première priorité, peu importe où les experts prédisent que le marché se dirige.

“Quiconque envisage un HELOC devrait faire ses recherches afin de bien comprendre les conditions liées au prêt et évaluer ses objectifs financiers pour s’assurer qu’un HELOC est le bon moyen d’accéder au crédit”, a déclaré Heck.