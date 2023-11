Pourquoi les guépards seront particulièrement vulnérables au changement climatique, selon une nouvelle étude

Même l’animal le plus rapide du monde ne peut pas échapper aux effets du changement climatique, selon les experts.

Les populations de guépards sont particulièrement vulnérables à la hausse des températures, car les journées plus chaudes les obligent à se comporter de manière plus nocturne, les mettant en concurrence accrue avec d’autres prédateurs tels que les lions et les lycaons africains, selon une étude publiée dans la revue. Sciences Biologiques mercredi.

Des chercheurs de l’Université de Washington ont étudié les impacts de la température sur les périodes d’activité et les chevauchements entre quatre espèces de grands carnivores d’Afrique, notamment les lions, les léopards, les guépards et les chiens sauvages d’Afrique.

Ils ont découvert que la température façonnait les modèles d’activité des espèces, rendant la plupart des espèces plus nocturnes et moins actives à mesure que les températures augmentaient, a déclaré Kasim Rafiq, biologiste de la faune à l’Université de Washington et auteur principal de l’étude, à ABC News.

Groupe VW Pics/Universal Images via Getty Images

Le changement le plus significatif concerne les guépards, une espèce typiquement diurne – ou qui passe ses heures éveillées pendant la journée – ont indiqué les chercheurs. Les guépards ont montré le changement le plus significatif vers la nocturne dans des conditions plus chaudes, conduisant à un chevauchement accru avec d’autres carnivores.

En 2011, les chercheurs ont placé des colliers de suivi GPS haute résolution sur les animaux et ont pu observer l’impact des changements de température sur leur activité sur une période donnée, a expliqué Rafiq.

Les données ont montré qu’en période de températures plus élevées, les guépards, qui ont tendance à être plus actifs pendant la journée, ont commencé à déplacer leur activité vers des périodes où il y a davantage de chevauchement avec les lions, qu’ils auraient tendance à éviter dans des situations normales, a expliqué Rafiq.

“La raison en est que nous pensons qu’il fait tout simplement trop chaud pour qu’ils soient actifs pendant la journée, et donc ils deviennent plus nocturnes, de la même manière que les gens le font dans certains pays où ils essaient d’éviter la chaleur de midi”, a-t-il expliqué. .

Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

C’est problématique car les lions, les guépards, les léopards et les lycaons africains occupent la même zone et mangent parfois les mêmes aliments, mais ils ne s’entendent pas toujours, a expliqué Rafiq.

Les espèces les plus grandes, comme les lions, ont tendance à dominer les espèces plus petites et les blessent ou les tuent, a expliqué Rafiq. Si un guépard tue et qu’un lion le croise, le lion lui volera la nourriture, a-t-il déclaré.

La hiérarchie établie montre comment le changement climatique oblige les espèces de prédateurs les plus petites à ajuster leurs comportements afin d’éviter les espèces plus grandes « parce qu’elles ne sont tout simplement pas assez compétitives », a déclaré Rafiq.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses études sur l’impact du climat sur les espèces, peu ont été réalisées sur les espèces plus grandes, en particulier les grands félins, principalement parce qu’il est extrêmement difficile de collecter les données nécessaires pour prendre ces décisions sur une longue période, Rafiq. dit.

“C’est juste une chose très difficile à faire sur le plan logistique”, a-t-il déclaré.

Groupe VW Pics/Universal Images via Getty Images

La Botswana Wildlife Conservation, une organisation visant à protéger les espèces sauvages vulnérables, collecte des données sur les grands carnivores depuis plus de 30 ans, a déclaré Rafiq.

La recherche sur la manière dont le changement climatique affectera les espèces à l’avenir est actuellement un « sujet brûlant », a déclaré Rafiq, ajoutant que le laboratoire Abrams de l’Université de Washington étudie actuellement les impacts du réchauffement climatique sur d’autres grands mammifères tels que les baleines, les pumas et les cerfs. ainsi que des pingouins en Argentine.