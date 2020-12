Le secrétaire aux Anciens Combattants, Robert Wilkie, prend la parole à la Maison Blanche le 17 juin 2020 à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Un rapport de l’inspecteur général a allégué que le secrétaire de la VA, Robert Wilkie, et son personnel ont dénigré un ancien combattant qui a affirmé avoir été agressé sexuellement.

Les six principales organisations américaines d’anciens combattants se sont unies pour exiger la démission du secrétaire aux affaires des anciens combattants après qu’une enquête fédérale a révélé qu’il visait à discréditer une ancienne combattante qui avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel au lieu d’enquêter correctement sur l’affaire.

Dans un lettre au président Donald Trump cette semaine, les chefs de la Légion américaine, les vétérans des guerres étrangères, les vétérans américains handicapés, les AMVETS, les vétérans du Vietnam d’Amérique et les vétérans paralysés d’Amérique ont exigé qu’il démette de son poste le secrétaire de la VA, Robert Wilkie.

«Ses actions menacent non seulement de dissuader les anciens combattants de se faire soigner chez VA, mais aussi de saper les efforts du personnel de VA qui travaille pour mettre fin au harcèlement sexuel dans tout le département», ont écrit les groupes.

Wilkie, cependant, a défié les appels à démissionner.

Joe Chenelly, directeur exécutif national d’AMVETS, a qualifié l’effort visant à évincer Wilkie de «sans précédent».

«Nous n’avons jamais eu auparavant les six grandes organisations appelant à la démission du secrétaire de l’AV ou de tout autre fonctionnaire», m’a dit Chenelly. Mais ils sont allés de l’avant avec la lettre conjointe, même s’il ne reste que quelques semaines dans l’administration Trump, car «nous avons estimé que c’était important pour l’histoire», a-t-il déclaré.

Ce sentiment découle d’un rapport accablant de l’inspecteur général de la VA, publié la semaine dernière, qui a révélé la conduite de Wilkie et de son personnel lors d’une enquête sur le harcèlement sexuel visant plus à blesser la revendicatrice qu’à comprendre exactement ce qui lui est arrivé.

Cette conclusion, on peut le dire, a mis en colère une grande partie de la communauté des anciens combattants et des dirigeants du pays.

Ce que l’inspecteur général VA a trouvé

Alors qu’elle achetait une collation dans un centre médical VA à Washington, DC, le 20 septembre 2019, le vétéran de la Marine, Andrea Goldstein, a déclaré qu’un entrepreneur de l’établissement avait « heurté son corps entier contre le mien et m’a dit que j’avais besoin d’un sourire et passer un bon moment.

Le président du Comité des anciens combattants de la Chambre, Mark Takano (D-CA), pour qui Goldstein travaille en tant que conseiller principal en politique, a demandé à l’inspecteur général de l’AV de se pencher sur l’incident.

Cette affaire a été close en janvier sans qu’aucune accusation n’ait été déposée contre l’entrepreneur, mais les enquêteurs ont clairement indiqué que la décision de ne pas poursuivre ne reflétait pas nécessairement le bien-fondé de l’affaire.

Puis, en février, quelqu’un a envoyé une plainte anonyme au Comité des anciens combattants de la Chambre, alléguant que le secrétaire de la VA, Robert Wilkie, avait recherché des informations préjudiciables sur Goldstein lors de l’enquête de l’inspecteur général sur la plainte pour agression sexuelle. ProPublica a obtenu ce document et a demandé à deux autres personnes de confirmer la conduite de Wilkie.

Takano, citant la plainte et le reportage, a demandé à l’inspecteur général de la VA d’ouvrir une autre enquête, cette fois pour voir si les allégations concernant la secrétaire – que Wilkie avait vigoureusement démenties – étaient vraies. Le rapport contenant ces conclusions, qui comprenait des entrevues avec 65 personnes et «des examens approfondis de courriels, d’enregistrements téléphoniques et d’autres documents», a été publié la semaine dernière. Et c’était assez accablant.

«Le secrétaire Wilkie avait obtenu des informations potentiellement préjudiciables sur le passé de l’ancien combattant», selon le rapport, bien que le bureau de l’IG ne puisse «justifier que [he] enquêté ou demandé à d’autres fonctionnaires d’enquêter sur les antécédents de l’ancien combattant.

Selon le rapport, les informations «potentiellement préjudiciables» en question incluaient que Goldstein avait déposé «au moins six plaintes de type EEO» – c’est-à-dire des plaintes pour discrimination comme celles déposées auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi – alors qu’elle était en service actif, et que «ces plaintes ont été déposées lorsque l’ancienne combattante n’était pas satisfaite de ses évaluations de rendement.»

Une source possible de ces informations dommageables pourrait avoir été le représentant Dan Crenshaw (R-TX), un Navy SEAL à la retraite. Les enquêteurs se sont entretenus avec deux des adjoints de Wilkie qui ont déclaré que le secrétaire avait parlé des informations que Crenshaw lui avait fournies. Un témoin a déclaré aux enquêteurs « que le secrétaire Wilkie a par la suite vérifié auprès du membre du Congrès Dan Crenshaw que le vétéran avait déjà déposé des plaintes futiles alors que les deux servaient dans le même commandement dans la marine », indique le rapport.

Cependant, Wilkie a déclaré que Crenshaw l’avait approché lors d’une collecte de fonds et avait déclaré que Goldstein et lui avaient servi dans la même unité de la marine – rien de plus.

Les vétérans demandent maintenant à Crenshaw de démissionner.

Lorsque j’ai contacté Crenshaw pour obtenir des commentaires, son équipe de communication m’a référé à un Fil Twitter dans lequel le membre du Congrès a nié les allégations, les qualifiant de «déchets partisans».

Ce sont des déchets partisans et typiques de la dépendance de la gauche à la construction narrative sur les faits. Comme je l’ai dit à maintes reprises et sans équivoque, je n’ai jamais participé à une «campagne de diffamation» contre qui que ce soit, et encore moins un collègue vétéran. FILETAGE https://t.co/9vhdJN0Cxu – Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 16 décembre 2020

Quelle que soit la source, Wilkie a obtenu l’information, selon six témoins, et il a mentionné l’avoir souvent lors de réunions internes.

De plus, avec ou sans la connaissance de Wilkie – les enquêteurs ne pouvaient pas déterminer cette partie – les informations contre Goldstein ont ensuite été utilisées par le personnel du secrétaire pour faire pression sur les autorités de VA pour qu’elles approfondissent son parcours et la dénigrent dans plusieurs médias, à savoir qu’elle était enclin à faire de fausses déclarations.

« [Y]Vous voudrez peut-être examiner – voir – si elle a fait ce genre de chose dans le passé », a déclaré le porte-parole de VA, Curtis Cashour, à un journaliste anonyme, selon le rapport de l’IG.

La responsabilité de cette conduite et d’autres, selon l’inspecteur général, incombait carrément aux épaules de Wilkie.

« Le ton donné par le secrétaire Wilkie semble avoir influencé certains aspects de l’enquête policière initiale de la VA et la conduite des autres employés de la VA », a conclu le rapport, ajoutant que le même ton « était au minimum non professionnel et au pire a servi de base aux hauts fonctionnaires pour a diffusé des informations aux journalistes nationaux pour remettre en question la crédibilité et les antécédents de l’ancien combattant qui a déposé la plainte pour agression sexuelle.

Cependant, l’inspecteur général n’a pas pu conclure complètement si Wilkie avait enfreint les normes ou les lois gouvernementales.

Mais les preuves contre Wilkie et la conduite signalée de son équipe l’ont mis du mauvais côté des six principaux groupes d’anciens combattants – et ils le font savoir à l’administration Trump.

Wilkie ne partira pas. Mais beaucoup veulent qu’il le fasse.

Wilkie nie toujours avoir fait quelque chose de mal, et un porte-parole de son département insiste sur le fait qu’il «continuera à diriger le département». Le président n’a rien dit non plus sur le rapport ou la lettre.

Mais Wilkie continue de faire face à une pression immense. Les principaux démocrates – à savoir la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer – ont appelé à la démission de Wilkie.

Même le sénateur républicain Jerry Moran du Kansas, président du Comité sénatorial des anciens combattants, a déclaré dans un communiqué que «lorsqu’il s’agit de s’assurer que les anciens combattants se sentent respectés et en sécurité, le traitement de cette affaire par l’équipe de direction de VA ne répond pas à la norme attendue. Les établissements VA à travers le pays pour se rencontrer. »

Et, bien sûr, les groupes d’anciens combattants n’en ont pas fini avec ce problème. «Il ne devrait y avoir aucun endroit plus sûr qu’un centre médical VA», a déclaré Chenelly, directeur exécutif national d’AMVETS. « Ce n’est clairement pas le message après ça. »

Chenelly m’a dit qu’ils poussaient maintenant Wilkie à témoigner, sous serment, que les allégations contenues dans le rapport de l’inspecteur général sont fausses. Ce serait le seul moyen pour Wilkie de récupérer au moins une partie de la confiance qu’il a perdue pendant tout cet épisode – en supposant, bien sûr, que ce qu’il dirait sous serment était en fait la vérité.

«Il est absolument crucial que les vétérans puissent faire confiance à l’AV», m’a dit Chenelly. «C’est une question de confiance pour nous et de confiance pour nos membres.» À moins et jusqu’à ce que Wilkie ou l’administration prenne des mesures pour dissiper toute confusion potentielle, les groupes continueront «de faire savoir au président à quel point nous prenons cela au sérieux en tant que groupe».