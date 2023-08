Pourquoi les graphistes pensent que l’IA de génération en a autant besoin qu’ils en ont besoin

David Wadhwani, président de l’unité Digital Media d’Adobe, prend la parole lors de la conférence MAX d’Adobe à Los Angeles, en octobre 2022. Adobe

En tant que programmes d’intelligence artificielle générative produisant des images, tels que DALL-E d’OpenAI, Midjourney et Adobe Avec le décollage de Firefly, les graphistes – dont beaucoup opèrent en tant qu’entreprises individuelles – ne peuvent ignorer l’utilité d’un outil qui les aide à mieux répondre à la demande sans fin de contenu visuel. Mais au milieu des craintes que l’IA ne supplantera les professionnels de la création, ils exploitent une limitation actuelle de la technologie : les résultats ne sont aussi bons que l’esprit humain qui incite les programmes d’IA. « Les avancées de l’IA affectant le monde de la conception graphique sont en grande partie les mêmes que celles que nous constatons ailleurs », a déclaré Nicola Hamilton, présidente de l’Association of Registered Graphic Designers. « ChatGPT devient de plus en plus capable de faire notre écriture et notre planification, tandis que Midjourney et DALL-E créent des illustrations assez avancées lorsqu’on leur donne les bonnes invites », a-t-elle déclaré. Pour Hamilton, et de nombreux graphistes, traiter avec les nouvelles technologies n’a rien de nouveau – c’est au cœur de l’évolution de leur profession créative, remontant à la démocratisation de l’impression, à travers l’introduction des ordinateurs, la naissance d’Internet et la prévalence des médias sociaux. « La conception graphique est une profession assez jeune. À l’origine, nous étions des commerçants (imprimeurs, typographes, peintres d’enseignes) et notre compréhension commune du design est étroitement liée à la fois à la vulgarisation de la publicité et à la révolution technologique », a déclaré Hamilton. Combien de temps l’IA générative fait-elle gagner ? Alors que les concepteurs expérimentent l’IA de génération, ils commencent à répondre à quelques grandes questions qui surgissent au milieu de toute avancée technologique professionnelle : combien de temps les nouveaux outils font-ils vraiment gagner du temps aux concepteurs ? Et les designers peuvent-ils garder le dessus sur la technologie ? « Le travail le plus prometteur (ou le plus terrifiant) dans les œuvres d’art génératrices d’IA semble provenir de Midjourney », a déclaré Hamilton. Elle a souligné un projet qu’elle a vu présenté à la conférence Design Thinkers à Vancouver en juin comme un exemple de la façon de répondre à ces questions. Pum Lefebure, cofondatrice et directrice de la création de l’agence Design Army basée à Washington, DC, a créé une campagne avec l’aide de Midjourney pour un détaillant de lunettes haut de gamme Georgetown Optician — une planète fictive de globes oculaires géants. « C’est visuellement époustouflant, mais comme elle l’a révélé sur scène, c’était une entreprise colossale à créer. Apprendre à déclencher l’IA nécessite toujours une connaissance approfondie de la création d’images et de nombreuses heures », a déclaré Hamilton. Jake Lefebure, le mari de Pum et co-fondateur et PDG de Design Army, a déclaré que son entreprise considérait l’IA comme un outil et non comme une solution. « Nous utilisons l’IA d’une manière qui est plus un processus d’outil créatif, par opposition à la façon dont beaucoup de gens l’envisagent : dites-lui quoi faire et tous vos problèmes peuvent être résolus. » En tant que tableau d’images ou tableau d’humeur, travaillant aux côtés du concepteur à travers de nombreuses itérations d’une campagne, l’IA peut jouer un rôle important, a déclaré Lefebure. Mais il a ajouté: « Cela demande beaucoup de peaufinage et vous avez vraiment besoin de former l’IA. Vous devez élaborer le vocabulaire pour obtenir les résultats souhaités. Ce n’est pas un lecteur de pensées. » Si la façon dont un concepteur articule et formule les invites dicte les résultats, cela peut devenir l’un des avantages exclusifs à l’œuvre en concurrence pour les campagnes. Lefebure n’a pas voulu discuter des meilleures pratiques que son entreprise a apprises pour générer des résultats de génération d’images réussis. La manipulation d’images n’est pas une pratique nouvelle pour les professionnels du graphisme. La photographie de stock, par exemple, a toujours joué un rôle dans le processus de création. « Nous utilisons l’IA comme un outil avec lequel créer, pas quelque chose à cracher dans un design », a déclaré Lefebure. L’importance d’Adobe à l’ère de l’image IA de génération Alors que les noms des start-up émergentes de l’IA générative telles que OpenAI et Midjourney commencent à être connus de beaucoup, ces innovations commencent également à être intégrées dans les produits de conception de l’une des sociétés les plus prospères du S&P 500, Adobe. Hamilton a déclaré que les nouvelles applications d’IA se déploient plus lentement sur les produits Adobe, mais qu’elles font de grandes impressions. Le nouveau AI Generative Fill d’Adobe Photoshop « fait tourner beaucoup de têtes en ce moment », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas combien de concepteurs le connaissent sous ce nom en ce moment. J’ai vu chaque application individuelle de Firefly comme un outil dans son programme respectif – principalement appliqué via Photoshop. Cela étant dit, Adobe a une prise assez serrée sur l’industrie. Une fois qu’ils sortent une fonctionnalité de la version bêta, elle deviendra la norme de l’industrie en un rien de temps. » Les graphistes à propriétaire unique en concurrence avec les entreprises de conception peuvent voir l’omniprésence de l’IA dans des outils tels que les gains de temps et les échelonneurs de charge de travail. Hamilton dit que l’une des déclarations les plus répétées sur l’IA est que « c’est juste un outil ». Mais elle a dit qu’il existe de nombreux exemples spécifiques de la façon dont les studios de design de petite et moyenne taille en font un outil utile aujourd’hui. Parmi ces exemples : pour construire des calendriers de travail (un calendrier inversé des tâches pour respecter les délais du projet) ; rédiger des brouillons de la copie du client ; et de construire de meilleures maquettes à présenter aux clients. « Pour le moment, la meilleure chose que les concepteurs puissent faire est de considérer l’IA comme un terrain de jeu – c’est un lieu d’expérimentation afin que nous puissions apprendre à connaître l’outil et commencer à mieux comprendre les applications possibles », a-t-elle déclaré.

Il y a des complexités juridiques à régler. Alors que certaines entreprises d’image se sont penchées sur l’espace de l’IA générative comme une opportunité commerciale, comme Shutterstock, Getty Images fait partie des principaux fournisseurs d’actifs créatifs qui intentent une action en justice pour des raisons de droit d’auteur. L’une des plus grandes préoccupations concernant l’IA et l’industrie du design à l’heure actuelle est le droit d’auteur, et Hamilton a noté que de nombreuses applications d’images génératives ne possèdent pas l’œuvre d’art à laquelle elles font référence. « Une fois que cette œuvre d’art a été générée, à qui appartient-elle alors ? Les concepteurs peuvent-ils la diffuser dans le monde comme la leur ? Peuvent-ils la vendre à un client pour l’utiliser comme publicité ? Il faudra des années avant que nous ayons réglementé la façon dont l’IA -les œuvres d’art générées sont sous licence, c’est pourquoi il est préférable de considérer cet espace comme un terrain de jeu pour le moment », a-t-elle déclaré. Adobe Photoshop permettra aux étudiants et aux jeunes designers de générer facilement des campagnes d’IA, et les problèmes juridiques ne seront pas résolus avant que ces campagnes n’arrivent sur le marché, mais Lefebure a déclaré que le plus important est que ces résultats ne seront pas à la hauteur du niveau de concurrence des entreprises créatives fortes, où l’IA fait partie du processus, pas du processus. « Si vous voulez être original, vous avez besoin d’une idée derrière cela. Les vrais artistes n’utilisent pas Adobe gen AI juste pour jeter un chat dans un design parce que vous avez besoin d’un chat », a-t-il déclaré. « Il doit y avoir une raison et un but derrière la façon dont vous l’utilisez. » La demande de contenu visuel a explosé Chez Adobe, les dirigeants poussent le concept de terrain de jeu et font attention en disant que la génération d’images d’IA devrait faire partie d’un processus créatif plus large. « Les principaux cas d’utilisation que nous voyons pour l’IA générative dans la conception graphique relèvent de l’inspiration – en tant que composant d’un tableau d’humeur, par exemple ; et de la composition – en tant qu’atout dans un flux de travail pour créer une sortie pour l’impression ou le numérique », a déclaré Katie Gregorio. , directeur principal du marketing cloud créatif chez Adobe. Elle a cité les innovations passées comme guide. « Au fur et à mesure que les créateurs adoptaient de nouvelles technologies, les processus créatifs s’adaptaient, de nouvelles possibilités s’ouvraient et davantage d’innovations se produisaient », a-t-elle déclaré. Sven Travis, professeur agrégé de médias et de design à la Parsons School of Design, The New School, a déclaré que si Firefly est l’un des nombreux outils d’image IA de génération, ce qui le distingue est son intégration dans l’univers Adobe. La plupart des graphistes vivent dans l’écosystème Adobe, donc Firefly sera utilisé et finira par éclipser la plupart des autres outils, a-t-il déclaré. Avec Firefly, a déclaré Gregorio, un travail qui prenait auparavant des heures peut être compressé en quelques minutes. Les créatifs peuvent générer des images à partir d’une description textuelle détaillée avec Text-to-Image ; appliquer des styles et des textures aux polices de texte avec une invite écrite ; utilisez un pinceau pour supprimer des objets ou peignez-en de nouveaux à partir de descriptions de texte avec le remplissage génératif dans Photoshop ; et générez des variations de couleurs de graphiques vectoriels avec un langage courant à l’aide de Generative Recolor dans Adobe Illustrator.