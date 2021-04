Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Les grandes entreprises technologiques continuent de mal comprendre pourquoi elles ont tant d’ennemis. Mark Zuckerberg cette semaine dit aux intervieweurs que les personnes et les institutions qui perdent le contrôle du monde blâmer Facebook pour les changements qu’ils voient. Jeff Bezos a contré la semaine dernière les critiques d’Amazon en faisant maths au bout de l’enveloppe pour calculer la valeur de son entreprise pour les acheteurs, les employés et les entreprises. Le sentiment derrière les messages de ces dirigeants était, en gros: si les gens n’apprécient pas les contributions de nos entreprises au monde, ils se trompent. Zuckerberg et Bezos avaient en quelque sorte raison, mais ils ont également raté le but. Ils n’ont pas reconnu la cause profonde des enquêtes gouvernementales sur les entreprises technologiques et des critiques de certains concurrents et partenaires commerciaux: là où il y a du pouvoir, il y a des soupçons. Et les entreprises technologiques sont parmi les forces les plus puissantes au monde.

Cela fait plus d’une décennie que l’industrie technologique est sortie de la crise financière en tant qu’influence dominante sur les économies et sur la façon dont nous vivons et percevons le monde. Et je suis surpris que les patrons de la technologie puissent encore paraître ignorants des raisons de la remise en cause de leur industrie. Répétez après moi: il s’agit de leur pouvoir. Le soupçon n’est pas toujours juste ou productif. Mais des dirigeants comme Bezos et Zuckerberg ont de gros mégaphones, et c’est important lorsqu’ils comprennent mal (ou interprètent délibérément mal) pourquoi certaines personnes dans le monde, y compris des clients comme nous, peuvent s’inquiéter de leur pouvoir. Pour donner quelques exemples: Facebook, Twitter et YouTube ont gelé l’ancien président Donald J.Trump après avoir publié à plusieurs reprises des messages affirmant faussement une fraude électorale et incitant une foule à prendre d’assaut le Capitole américain. Bientôt, un organe quasi judiciaire créé par Facebook va décider si Trump devrait récupérer son compte. Apple est sur le point de reprogrammer le logiciel de l’iPhone de manière à pourrait limiter considérablement la quantité de données que toutes les entreprises recueillent sur nous. Ces entreprises peuvent à elles seules décider si les dirigeants mondiaux ont une grande plate-forme pour parler directement aux citoyens et bouleverser les industries américaines de surveillance du suivi des données. Si l’on met de côté les décisions des entreprises ici, il est troublant qu’une poignée de dirigeants technologiques non élus aient autant de pouvoir.

Le patron d’une entreprise qui vend des foyers d’arrière-cour demandé The Wall Street Journal: «Pourquoi Apple est-il désormais le décideur?» C’est exactement la bonne question, et pas seulement à propos d’Apple. L’une des grandes questions pour notre époque est la suivante: que devrait-on faire, le cas échéant, au sujet de quelques entreprises technologiques qui ont autant de pouvoir? Est-ce qu’Amazon et les entreprises de l’économie des petits boulots refont la nature du travail et de l’économie américaine? Et est-ce vrai? Est-il juste que Google, Facebook et Twitter soient de facto des départements d’État, avec le pouvoir de décider de suivre les lois répressives sur le discours ou de les combattre? Lorsque quelques entreprises technologiques géantes ont un pouvoir comparable à celui des gouvernements, cela mérite attention et examen. Parfois, je pense que les responsables de la technologie comprennent cela. Bezos dit régulièrement que de grandes et importantes institutions, y compris Amazon mérite un examen minutieux. (Qui sait s’il le pense vraiment.) Les entreprises technologiques ont raison de dire qu’il y a souvent une colère déplacée contre elles pour des bouleversements sociaux plus larges, y compris la polarisation et l’inégalité des revenus. Ils ont raison de dire que lorsque certains représentants du gouvernement s’en prennent à eux, c’est souvent par intérêt personnel. Mais les entreprises de technologie voulaient être dans une position où elles ont tant d’influence. Ils voulaient changer le monde – et ils l’ont fait. Ils ne peuvent pas et ne doivent pas être surpris que maintenant beaucoup de gens et d’autorités se demandent pourquoi ces entreprises ont autant de pouvoir et si elles l’utilisent à bon escient. Quel est le rôle de la technologie dans la lutte contre le changement climatique et l’amélioration de la santé publique? Jeudi, le New York Times organise des conversations avec des experts sur cette question et plus encore. Cliquez sur ce lien pour vous inscrire à l’événement virtuel.