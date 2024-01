Pourquoi les graisses saines sont un élément clé du régime méditerranéen

Les chercheurs pensent que l’huile d’olive, la source de graisse préférée du régime méditerranéen, pourrait être l’un des principaux contributeurs à ses bienfaits pour la santé. Il est riche en graisses monoinsaturées saines pour le cœur et possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent prévenir les dommages à vos cellules et à vos vaisseaux sanguins.

Dans un Etude 2022 Par exemple, sur plus de 90 000 adultes américains âgés de 28 ans, ceux qui consommaient au moins une demi-cuillère à soupe d’huile d’olive chaque jour étaient significativement moins susceptibles de mourir d’un cancer ou de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives ou respiratoires que ceux qui n’en consommaient que rarement ou jamais.

Le poisson occupe également une place importante dans le régime méditerranéen, en particulier les variétés grasses comme le saumon, le thon, les anchois et les sardines. Ce sont d’excellentes sources d’acides gras oméga-3, qui peuvent améliorer le taux de cholestérol sanguin et réduire l’inflammation et la tension artérielle. La plupart des directives du régime méditerranéen recommandent au moins deux portions de poisson par semaine.

Mais n’accordons pas tout le mérite à l’huile d’olive et au poisson. Les grains entiers, les noix, les graines et les olives contribuent également aux graisses saines de l’alimentation. Et bien qu’ils ne soient pas originaires de la région méditerranéenne, les avocats sont riches en graisses monoinsaturées et sont souvent inclus dans les versions modernes de l’alimentation. Ci-dessous, nous vous proposons des idées pour intégrer ces aliments à votre routine, ainsi que quelques recettes nos collègues de Cuisine du New York Times ont sélectionné.