Pourquoi les graines et les noix sont bonnes pour nous, comment les manger et 5 des meilleurs pour la perte de poids, la santé cardiaque et bien plus encore, selon un expert

Mais toutes les noix ne sont pas de vraies noix : les noix du Brésil, les amandes et les noix de cajou sont les graines des fruits.

Noix de cajou sur un arbre. Bien que largement considérée comme une noix, la noix de cajou est la graine d’un fruit. Photo : Shutterstock

Pour ajouter à la confusion, cacahuètes sont des légumineuses, ce qui signifie qu’elles sont plus étroitement liées aux pois qu’aux noisettes, par exemple.

Qu’il s’agisse d’une graine, d’un fruit ou d’une légumineuse, toutes ces délicieuses gourmandises sont bonnes pour nous. Sandra Carvajal, nutritionniste holistique basée à Hong Kong, donne plusieurs raisons pour cela :

Les noix sont des aliments riches en nutriments qui nous aident à nous sentir rassasiés plus longtemps.

Ils sont riches en minéraux essentiels à nos fonctions corporelles.

Ils constituent une excellente source de graisses saines (graisses mono- et polyinsaturées), ce qui les rend bons pour santé cardiaque et une aide pour réduire le cholestérol.



Une poignée de noix ou de graines peut fournir un punch puissant, avec de grandes quantités de protéines, de fibres, de vitamines, de calcium et d’huiles oméga-3.

Sandra Carvajal est une nutritionniste holistique basée à Hong Kong.

Carvajal affirme que même si les noix et les graines ont une teneur similaire en macronutriments (protéines, glucides et graisses), elles diffèrent par leur teneur en micronutriments (minéraux et vitamines).

Les cacahuètes et les amandes sont plus riches en vitamines C et B3, les pistaches sont riches en vitamine A, les noix de cajou en vitamine B et des amandes en vitamine B2.

J’adore faire tourner les noix, car chacune d’elles a une saveur très particulière Sandra Carvajal

En termes de minéraux, Carvajal affirme que les amandes, les noix de cajou et les pignons de pin sont plus riches en magnésium ; les pistaches, les amandes, les châtaignes, les noisettes et les cacahuètes sont plus riches en potassium ; chia et les graines de lin sont plus élevées que les autres graines fer

C’est pourquoi elle recommande de mélanger les noix et les graines dans un pot afin que chaque poignée offre une gamme de nutriments et d’avantages.

Même si les noix sont riches en calories, on croit à tort qu’elles contribuent à la prise de poids, explique Carvajal, à condition qu’elles soient consommées en quantités appropriées et de la bonne manière.

Carjaval conserve un pot rempli de graines mélangées et les utilise comme garniture pour les soupes, les salades, les fruits frais et bien plus encore. Photo : Shutterstock

En fait, les noix crues, en particulier les arachides, peuvent contribuer à la perte de poids, explique Carvajal, ainsi qu’à la santé cardiaque.

Les théories expliquant pourquoi cela se produit incluent le fait qu’ils nous rassasient davantage que les autres collations, que lorsqu’ils ne sont pas suffisamment mâchés – ce qui n’est souvent pas le cas – ils traversent notre système digestif sans que leurs nutriments soient complètement absorbés et qu’ils sont une grande source de fibre dont la consommation est liée à un risque moindre de prise de poids.

La quantité optimale de noix et/ou de graines à consommer par jour est d’environ 30 grammes, soit celle contenue dans une poignée moyenne.

La quantité optimale de noix et/ou de graines à consommer par jour est d’environ 30 grammes, soit une poignée moyenne. Photo : Shutterstock

Transformer une noix crue saine en quelque chose d’ultra transformé est simple : recouvrez-la de chocolat, de yaourt, de sel ou de miel.

Le problème avec les « noix raffinées » disponibles dans le commerce, dit Carvajal, est que ce qui y est ajouté est souvent riche en sucre et/ou du sodium, qui peuvent tous deux être préjudiciable à notre santé

« Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que les noix transformées, comme les autres aliments ultra transformés peut vous faire prendre du poids et gâcher votre métabolisme à cause de l’ajout de graisses malsaines, de sucres, de conservateurs et d’arômes artificiels », dit-elle.

Les noix transformées peuvent contribuer à la prise de poids et perturber votre métabolisme en raison des graisses malsaines, des sucres, des conservateurs et des arômes artificiels qui y sont ajoutés. Photo : Shutterstock

Alors, comment devrions-nous manger des noix et des graines ? La meilleure façon est de le faire cru, soit entier, soit dans du beurre de noix ou de graines. Vous pouvez également les tremper et les rôtir (sans huile, c’est plus sain) pour rehausser leur saveur.

Carvajal apprécie ses noix préférées, les noix de cajou, d’une autre manière.

“Les noix de cajou donnent un délicieux lait de noix et vous pouvez utiliser les restes de pulpe pour faire du fromage à pâte molle.”

Elle aime aussi les graines de lin, qui sont riches en graisses saines et en fibres – une excellente combinaison pour une digestion saine.

Carvajal conserve un pot rempli de graines mélangées – lin, citrouille, tournesol, chia et du sésame – et les utilise comme garniture pour les soupes, les salades et les fruits frais. Elle les ajoute également aux smoothies, aux bols de céréales et aux yaourts.

« Parfois, j’en prends juste une poignée comme collation. J’adore faire tourner les noix, car chacune d’elles a une saveur très particulière – noix de cajou, amandes, macadamias, noix noix de pécan, cacahuètes.

Carvajal dit qu’elle aime manger une variété de noix car elles ont chacune leur propre saveur. Photo : Shutterstock

Elle a toujours du beurre de noix à emporter dans son réfrigérateur. Une découverte récente pour elle était le beurre de citrouille et de noix.

Une autre façon de savourer les noix consiste à utiliser des sauces au pesto : utilisez simplement différents légumes verts et différentes noix, du basilic aux pignons de pin, pour changer le tout.

Cinq des noix et graines les plus saines

Les graines de chanvre regorgent de protéines et de bonnes graisses. Photo : Shutterstock

1. Graines de chanvre

Trois cuillères à soupe de graines de chanvre produisent neuf grammes de protéines végétales, et plus de 25 % de leurs calories totales proviennent de protéines de première qualité, soit bien plus que les graines de chia et de lin.

Les graines de chanvre contiennent également 30 % de matières grasses – mais les bonnes sortes : les oméga-3 et oméga-6 essentiels.

2. Graines de citrouille

Les graines de citrouille contiennent huit grammes de protéines par once (une once équivaut à environ 28 grammes) et sont riches en magnésium et en tryptophane, elles peuvent donc favoriser un meilleur sommeil.

Les graines de citrouille sont riches en magnésium et en tryptophane et possèdent également d’excellentes propriétés anti-inflammatoires. Photo : Shutterstock

Ils possèdent également d’excellentes propriétés anti-inflammatoires.

Une étude a montré que l’huile de graines de citrouille réduisait l’inflammation chez les rats souffrant d’arthrite sans les effets secondaires des médicaments anti-inflammatoires.

3. Cacahuètes

Il a été démontré que les cacahuètes aident à réduire le cholestérol. Photo : Shutterstock

Selon une étude de 2020, les arachides – qui sont apparentées aux haricots et aux pois – réduisent le mauvais cholestérol, les triglycérides (un type de graisse présente dans le sang) et pression artérielle

Ils contiennent également des phytostérols, qui contribuent à bloquer l’absorption du cholestérol.

4. Amandes

Les amandes font partie des meilleures sources de vitamine E et constituent une excellente farine sans gluten. Photo : Shutterstock

Les amandes regorgent de bonnes graisses et comptent parmi les meilleures sources de vitamine E disponibles, elles sont donc excellentes pour notre santé cardio

Les amandes peuvent également être utilisées pour fabriquer de la farine, qui constitue une bonne alternative à la farine de blé pour le intolérant au gluten

Une petite poignée d’amandes contient environ 160 calories, environ 6 grammes de glucides et environ 3,5 grammes de fibres.

Les puissants antioxydants contenus dans les amandes sont concentrés dans leur peau, alors mangez-les avec la peau et non blanchies.

5. Graines de tournesol

Les graines de tournesol regorgent de nutriments, notamment du zinc, de la vitamine E et du folate. Photo : Shutterstock

Les graines de tournesol sont récoltées sur la tête du tournesol – un seul tournesol peut produire jusqu’à 2 000 graines.

Ils regorgent de nutriments, notamment du zinc, de la vitamine E et du folate, ce qui est particulièrement important pour les femmes enceintes car ils aident à prévenir le spina-bifida et d’autres maladies qui se développent chez le bébé à naître.

Les graines de tournesol ne contiennent presque pas de sodium, à moins qu’elles ne soient emballées commercialement comme collation, auquel cas une petite quantité peut fournir 70 % de votre apport quotidien en sodium.

Méfiez-vous toujours des extras lorsque vous achetez des noix et des graines, et rappelez-vous qu’elles constituent à elles seules une collation parfaite et puissante.