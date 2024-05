Pourquoi les gorilles ont de si petits pénis : des scientifiques découvrent la mutation génétique derrière les organes génitaux « modestes » des singes de 1,1 pouce – et cela pourrait expliquer pourquoi certains hommes sont stériles

Les gorilles mâles ont le plus petit pénis de tous les singes, mesurant en moyenne 1,1 pouce

Mesurant jusqu’à 6 pieds de haut et pesant 500 livres, on peut dire sans se tromper que les gorilles font partie des créatures les plus redoutables du règne animal.

Mais malgré leur stature impressionnante, les gorilles mâles font défaut dans une zone particulière.

Les grands singes ont le plus petit pénis de tous les singes, le membre moyen mesurant seulement 1,1 pouce de long.

Aujourd’hui, des scientifiques de l’Université de Buffalo ont identifié la mutation génétique responsable de cette adaptation.

Et ils disent que cette découverte pourrait aider à expliquer pourquoi certains hommes sont stériles.

Les gorilles mâles ont un pénis et des testicules très petits et produisent une faible quantité de spermatozoïdes.

Des études antérieures ont attribué cela à leur système d’accouplement polygame.

Au sein d’une troupe, le mâle alpha est physiquement plus grand que les autres mâles, ce qui lui donne un accès quasi exclusif aux femelles.

Cela signifie que son sperme n’entre pas en compétition avec celui des autres hommes dans l’appareil reproducteur féminin.

« Il existe deux manières de concourir pour un partenaire : vous pouvez soit utiliser votre corps, soit utiliser votre sperme », a déclaré le Dr Vincent Lynch, qui a dirigé l’étude.

«La plupart des mammifères utilisent une combinaison des deux. Les gorilles n’utilisent que leur corps.

Les chercheurs suggèrent que le manque de compétition entre les spermatozoïdes a probablement conduit à l’évolution des petits testicules des gorilles, ainsi qu’à leur faible nombre de spermatozoïdes.

Et dans leur nouvelle étude, ils ont cherché à comprendre si les mutations génétiques à l’origine de ces mutations pouvaient également expliquer pourquoi certains hommes ont du mal à concevoir.

« Nous disposons d’un ensemble de gènes impliqués dans la biologie du sperme et qui portent les signatures de mutations nuisibles chez les gorilles », a déclaré le Dr Lynch.

«Nous pouvons alors examiner ces mêmes gènes chez les hommes infertiles et voir s’ils présentent des mutations.»

« Ici, le génome du gorille agit essentiellement comme un outil de découverte pour trouver des gènes candidats à la fertilité masculine humaine que nous n’aurions pas pu identifier auparavant. »

Les chercheurs ont analysé plus de 13 000 gènes chez 261 mammifères et ont découvert que 578 (4,3 pour cent) présentaient les mêmes signatures que la lignée des gorilles.

Pour tester les impacts de ces gènes sur la fertilité masculine, l’équipe a utilisé l’édition génétique pour les supprimer chez une mouche des fruits, Drosophila melanogaster.

Ils ont découvert que la suppression de ces gènes affectait la fonction reproductrice des mouches mâles.

Ensuite, l’équipe a analysé les gènes des gorilles avec ceux de 2 100 hommes infertiles, révélant 109 gènes liés à la perte de fonction chez les hommes.

« Il y a quelques années à peine, il n’y avait pas assez de génomes séquencés ni de puissance de calcul pour mener ce type d’études », a ajouté le Dr Lynch.

« À mesure que la science collecte davantage de données génétiques, nous comprendrons mieux pourquoi l’infertilité se produit. »