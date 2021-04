L’image populaire d’un gorille qui nous vient à l’esprit chaque fois que nous pensons à la créature le fait battre sa poitrine. Bien que nous puissions penser qu’il n’y a pas de logique à cela, une étude récente menée par des chercheurs allemands soutient le contraire. Selon un rapport publié dans DailyMail, les chercheurs qui ont réalisé cette étude sur les gorilles mâles au Rwanda ont découvert que les espèces de dos argenté se lèvent et se frappent la poitrine comme une forme de communication. pour montrer leur identité.

L’étude montre également que les grands gorilles font un bruit plus profond en se frappant la poitrine par rapport aux petits et que le modèle de battement de poitrine est distinct pour chacun d’eux.L’idée derrière se battre la poitrine par ces gorilles est de prouver leur domination sur les autres mâles, tout en essayant d’impressionner les homologues féminins.

Pour l’étude, les chercheurs ont analysé la vidéo de 25 gorilles mâles du parc national des volcans, au Rwanda. La taille exacte du corps de ces créatures a été calculée en mesurant la distance entre leurs lames et leurs épaules. Une donnée systématique qui enregistrait le nombre de battements et la fréquence des battements a ensuite été arrangée en fonction de la taille et de l’âge des gorilles.

Six hommes ont également été enregistrés audio, capturant un total de 36 battements de poitrine avec la durée des coups, le nombre de coups et la fréquence du bruit produit. L’étude des enregistrements audio a aidé à établir une corrélation entre la fréquence et la taille du corps du gorille – les mâles plus gros produisaient un son plus profond.

Bien que les battements de la poitrine du gorille ne soient pas des vocalisations, ils sont considérés comme une forme de communication gestuelle qui peut être à la fois entendue et vue.

Les chercheurs qui mènent l’étude pensaient que les sons de basse fréquence étaient créés par les animaux de plus grande taille, car ils avaient de plus gros sacs aériens autour de leur boîte vocale qui amplifient le son. Ils ont cependant souligné que la durée et le nombre de battements de poitrine n’étaient pas liés à la taille des gorilles. Au lieu de cela, l’équipe pense que les variations du nombre de battements, de la fréquence des battements et de la durée totale peuvent permettre d’identifier les gorilles individuellement, agissant comme une signature audio.

Cela aiderait les gorilles à s’identifier les uns les autres dans les forêts denses dans lesquelles ils vivent, spéculent les chercheurs. Rapport scientifique.

