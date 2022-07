Pourquoi les golfeurs LIV ont-ils du mal à expliquer pourquoi ils ont quitté le PGA Tour ?

BEDMINSTER, NJ – Le mois dernier, Justin Thomas, le septième golfeur masculin au monde, a résumé les sentiments des joueurs du PGA Tour comme lui qui ont rejeté les somptueuses offres d’argent de la série rivale LIV Golf soutenue par l’Arabie saoudite pour rester avec l’établissement. tour.

Thomas veut juste que ses anciens frères de la tournée maintenant alignés avec LIV Golf disent qu’ils ont sauté pour l’argent. “Par exemple, je gagnerais personnellement beaucoup plus de respect pour cela”, a déclaré Thomas. “Mais plus les joueurs continuent de parler et de dire que c’est pour l’amélioration du jeu, plus je suis agité et irrité à ce sujet.”

Mercredi, Thomas, qui a fait ses commentaires sur le podcast “No Laying Up”, aurait de nouveau été repoussé par les paroles des trois derniers transfuges de la tournée rebelle qui sont apparus lors d’une conférence de presse pour un événement de la série LIV qui commence vendredi à Trump National Golf Club Bedminster dans le New Jersey.