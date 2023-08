Pourquoi les gestes Android de Google sont meilleurs que ceux d’Apple

Il est fou de penser que le système de navigation gestuelle Android actuel existe depuis Android Q, qui a finalement été lancé sous le nom d’Android 10. Au moment de l’introduction initiale de ce système, j’étais assez critique à son égard comme un pas dans la mauvaise direction, comme Google a cherché à abandonner complètement son style à 2 boutons, tout en poussant sa configuration à 3 boutons à un deuxième niveau. Le bouton 2 était bien sûr mon préféré de tous les temps, car il mélangeait à la fois des touches de bouton et des balayages gestuels.

Avoir une prise comme celle que j’avais il y a 4 ans semble être quelque chose qui doit être revu pour voir si j’ai jamais réussi à adopter pleinement le système gestuel de Google. Après tout, le système n’a pas vraiment beaucoup changé depuis son lancement et nous avons parcouru des dizaines d’appareils de toutes formes et tailles pour voir si Google a fait le bon choix ou non.

Ont-ils?

Mieux que les gestes iOS d’Apple

Voici une chose que je peux vous dire en tant que personne qui a passé beaucoup de temps ces dernières années avec un iPhone : les gestes d’Android sont meilleurs que les gestes d’iOS. Et il y a une seule raison à cela. Android a intégré une action de retour utile dans la navigation de son système et il est incroyablement utile à partir de presque tous les écrans.

Les gestes de Google et d’Apple fonctionnent en fait de la même manière en ce sens qu’ils commencent par une barre mince inférieure à partir de laquelle vous pouvez effectuer des balayages pour rentrer chez vous, pour accéder à un aperçu de l’application ou à la vue du sélecteur d’application, ou pour accéder rapidement à d’autres applications ouvertes. Vous pourriez en fait les appeler identiques dans ce sens, car ils fonctionnent de la même manière. Leurs choix d’interface utilisateur une fois dans ce sélecteur d’application sont différents, mais ils vous amènent tous les deux à des endroits similaires d’une manière très similaire.

Là où Android et Google prennent une longueur d’avance, c’est dans ce geste de retour que je viens de mentionner. Apple, parce que je sais que certains frères iOS ont voulu crier sur le fait qu’iOS a un geste de retour, a en effet un geste de retour à moitié cuit. Lorsque vous naviguez sur un iPhone, balayer depuis le bord gauche effectuera une action de retour, mais il ne revient qu’à un seul écran dans une application. Vous ne pouvez pas simplement revenir en arrière chaque fois que vous voulez revenir en arrière. Par exemple, si vous étiez dans Chrome et que vous avez appuyé sur un lien, vous pouvez faire glisser votre doigt depuis ce bord gauche pour revenir en arrière sur une page. Cependant, vous ne pouviez pas ouvrir l’application appareil photo, puis utiliser ce même balayage arrière pour quitter l’application ou revenir en arrière sur un autre écran. C’est limité.

Sur Android, le dos fonctionne pour vous ramener un écran, pour quitter une zone de texte et minimiser le clavier, pour quitter une application, pour minimiser une fenêtre contextuelle ou pour masquer les commentaires sur YouTube que vous venez de taper, etc. Pour la plupart, le geste de retour fonctionnera pour empêcher l’écran sur lequel vous vous trouvez de faire quelque chose ou de revenir en arrière. Il est également disponible sous forme de balayage depuis l’un ou l’autre bord, donc si vous changez de main, vous pouvez balayer l’un ou l’autre des pouces sans atteindre l’ensemble du téléphone. C’est sans aucun doute la raison pour laquelle les gestes d’Android sont meilleurs. Le balayage arrière est roi.

Mais les gestes sont-ils meilleurs que la configuration à 3 boutons d’Android ?

Je dois admettre que j’en suis venu à préférer le système gestuel d’Android après tout ce temps. C’est principalement parce que les gestes sont (à mon avis) meilleurs que l’option à 3 boutons qui est l’alternative. Je pense toujours que je pourrais préférer l’ancienne disposition à 2 boutons qui mélangeait les gestes et les boutons, mais elle a été retirée et ne vaut plus vraiment la peine d’en parler.

Ce que j’aime dans les gestes Android, c’est la convivialité lorsque vous tenez un téléphone dans une seule main. Pouvoir utiliser le geste arrière de chaque côté du téléphone est très pratique et vous permet d’effectuer une action arrière sans atteindre le téléphone pour un bouton arrière. Ils sont également parfaits pour vous permettre de passer rapidement d’une application récente à l’autre ou dans le sélecteur d’applications plus rapidement qu’en appuyant sur un bouton. Et c’est principalement parce que vous n’avez pas besoin d’appuyer précisément sur un bouton – vous pouvez à la place atteindre la zone générale en bas de l’écran pour ensuite glisser là où vous devez aller.

J’ai cependant quelques problèmes. Ces gestes Android ont obligé les applications à être repensées loin des menus coulissants latéraux qui constituaient une grande partie de la conception d’Android. De nombreuses applications ont toujours ces menus et les gestes ont rendu leur accès moins facile. Vous devez maintenant effectuer un balayage à deux doigts pour les faire sortir, un glissement incliné maladroit vers le bas, ou vous appuyez. Et les applications qui ont été repensées correctement nécessitent maintenant des tapotements au lieu de balayages, donc nous faisons encore beaucoup sinon plus de tapotements à cause des gestes du système.

Les gestes peuvent également être encore bancaux ou déroutants lorsque vous basculez dans le paysage, lorsque vous utilisez une tablette et lorsque vous consommez des médias, car ils se cachent et nécessitent un balayage ou deux pour les révéler à nouveau avant qu’ils ne fonctionnent comme prévu.

En fin de compte, ce que je veux dire, c’est que les gestes fonctionnent assez bien une fois que vous les utilisez suffisamment, mais ils ne seront probablement jamais parfaits. Il fallait faire des compromis pour les mettre en œuvre et pour la plupart, ils en valaient toujours la peine. J’espère également que Google continuera à proposer des alternatives à 3 boutons car je sens déjà que les commentaires sont sur le point de m’expliquer à quel point les boutons sont meilleurs que les gestes. Je vous en prie.