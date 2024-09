Pourquoi les gens vaporisent-ils leurs matelas avec du peroxyde d’hydrogène (et devriez-vous le faire ?)

Nettoyer votre matelas n’est probablement pas votre première tâche. Mais au fil du temps, il peut accumuler toutes sortes d’allergènes, et ce n’est pas parce que vous ne les voyez pas qu’ils n’ont aucun effet sur votre santé. Les acariens sont l’un des plus courants, et certaines personnes se sont tournées vers le peroxyde d’hydrogène comme solution rapide. Mais si la réduction de ces arthropodes est votre priorité, il existe de meilleures façons de le faire.

Publicité

Même si le reste de votre maison est impeccablement propre, il y a de fortes chances que vous ayez des acariens dans votre matelas. « On ne peut pas voir les acariens à l’œil nu », Dr Tania Elliott, médecindocteur en médecine interne et en allergologie/immunologie, et porte-parole de l’American College of Allergy, Asthma, and Immunology, a déclaré en exclusivité à House Digest : « Ce sont des micro-organismes qui se nourrissent de la poussière domestique et de l’humidité de l’air. »

Selon le Association pulmonaire américainequatre foyers sur cinq contiennent des allergènes d’acariens (déchets ou détritus) dans au moins un lit, ce qui peut déclencher une réaction allergique. « Les symptômes comprennent une congestion matinale, une toux qui s’éclaircit la gorge due à un écoulement post-nasal, des démangeaisons oculaires et même des poussées d’eczéma », a déclaré le Dr Elliott. C’est pourquoi certaines personnes utilisent des produits naturels comme le peroxyde d’hydrogène en quête de soulagement, en vaporisant le matelas avec une solution pour tuer les acariens. Mais il n’existe aucune preuve que cette méthode fonctionne, et il existe des moyens plus fiables pour éliminer ces nuisibles ressemblant à des insectes de votre matelas.

Publicité