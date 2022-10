Pourquoi les gens suivent les patrons toxiques

Riggio a passé près de trois décennies à rechercher et à enseigner le sujet, tout en servant de consultant auprès de dizaines d’organisations. Il dit que de nombreux mauvais patrons sont inaptes à diriger parce qu’ils sont souvent narcissiques, ne se soucient pas vraiment de leurs employés et feraient n’importe quoi pour obtenir les meilleurs résultats, même au détriment des autres ou de la morale de base.

La force et la confiance peuvent être des qualités de leadership importantes. Mais les gens confondent parfois l’arrogance et le narcissisme pour la force, dit Riggio.

Une université d’Amsterdam étude en 2011, a assigné au hasard un leader à différents groupes de participants, a demandé à chaque équipe d’accomplir une tâche de groupe et a demandé à chaque équipe d’évaluer ensuite son leader. Les participants ont évalué les leaders les plus narcissiques comme les plus efficaces, même si ces leaders ont en fait inhibé la communication et nui à la performance de leur groupe.

Le narcissisme d’un mauvais patron les convainc qu’ils ont toujours raison, alors ils rejettent l’aide des autres et n’apprennent pas de leurs erreurs, dit Riggio. “Nous sommes attirés par ces personnes qui semblent compétentes – comme si elles pouvaient prendre en charge et gérer un rôle de leadership”, explique-t-il. “Mais ils peuvent être narcissiques et les choses peuvent devenir incontrôlables.”