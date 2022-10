Pourquoi les gens sont-ils si obsédés par la taille de Rishi Sunak ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak est le premier Asiatique britannique à s’installer au 10 Downing Street, le premier dirigeant hindou du pays, son plus jeune depuis 1812 et l’un de ses hommes d’État les plus riches de tous les temps.

À 170 cm (ou 5 pieds 6 pouces), il est également l’un des premiers ministres les plus courts du Royaume-Uni jamais enregistré, une question d’obsession croissante en ligne, les recherches de Google sur le sujet augmentant au cours de la semaine.

Pour mémoire, voici comment notre nouveau PM se compare à ses prédécesseurs :

Liz Truss (2022-22) – 5 pieds 5¼ pouces

Boris Johnson (2019-22) – 5 pieds 9 pouces

Theresa May (2016-19) – 5 pieds 6 pouces

David Cameron (2010-16) – 6 pieds ½ pouces

Gordon Brown (2007-10) – 5 pieds 11 pouces

Tony Blair (1997-2007) – 6 pieds

John Major (1990-97) – 5 pieds 11 pouces

Margaret Thatcher (1979-90) – 5 pieds 5 pouces

James Callaghan (1976-79) – 6 pieds 1 pouce

Harold Wilson (1964-70) – 5 pieds 8 pouces

Alec Douglas-Home (1963-64) – 6 pieds 1 pouce

Harold Macmillan (1957-63) – 6 pieds

Winston Churchill (1940-45, puis 1951-55) – 5 pieds 6 pouces

La stature de M. Sunak a déjà attiré l’attention, notamment lorsque, en tant que chancelier en mars 2021, il s’est plutôt astucieusement positionné en haut des escaliers du n°11 brandissant cette fameuse boîte rouge à temps pour le budget, forçant ses collègues ministres du Trésor à aligner les marches en dessous de lui, semblant bien plus petits que leur patron.

La question est revenue sur le devant de la scène mardi lorsque M. Sunak a rencontré le roi Charles III au palais de Buckingham et que les hommes ont été photographiés ensemble en train de se serrer la main et semblait être à la même hauteurbien que Sa Majesté soit censée s’élever à 8 cm au-dessus de son dernier Premier ministre, ajoutant une couche supplémentaire de mystère au monde de plus en plus déconcertant du pays des merveilles de Westminster.

La taille de M. Sunak le rend 5 cm plus petit que la taille de l’homme adulte moyen en Grande-Bretagne, selon l’Office for National Statistics, ce qui semble être plus préoccupant pour les politiciens que pour le reste d’entre nous, simples mortels.

“La taille est l’un des marqueurs les plus forts de la masculinité perçue”, a déclaré le professeur de psychologie sociale Virem Swami de l’Université Anglia Ruskin. dit le je un journal.

“Beaucoup d’hommes se perçoivent comme plus masculins lorsqu’ils se sentent grands. Une grande partie de la conversation autour de la taille concerne vraiment la masculinité et sa fragilité.

Mais la France, pour sa part, est restée constamment indifférente à la perspective d’hommes d’État courts, de Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron en passant par Nicolas Sarkozy et la Russie et l’Ukraine sont actuellement dirigées par des hommes de 5 pieds 7 pouces.

Et personne ne méprise la star de Spider-Man, Tom Holland, pour sa relation avec la bien plus grande Zendaya autre que Zendaya elle-même, qui ne peut guère s’en empêcher.

Peut-être le vrai “problème” avec la taille de Rishi Sunak, comme suggéré par GQ‘s Imogen West-Knights, c’est qu’il n’a pas réussi à le « posséder », préférant la photographie truquée et les boîtes discrètement dissimulées derrière des lutrins pour masquer la vérité.

“Sunak a trahi les hommes de petite taille”, Mme West-Knights écritcatégoriquement.

“La raison pour laquelle Rishi a tué l’ère du roi court n’est pas parce qu’il est petit et affreux – bien qu’il soit les deux. C’est parce qu’il a refusé de le posséder.

“Les hommes de petite taille devraient être indignés contre Sunak, qui a passé tout son temps sous les feux de la rampe politique essayant désespérément de se distancier de leurs rangs.”