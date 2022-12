QUAND vous êtes une célébrité de haut niveau comme Meghan Markle, de nombreuses rumeurs peuvent être créées et diffusées à votre sujet.

L’une des rumeurs créées à propos de la duchesse de Sussex est qu’elle était mariée à un homme appelé Joe Giuliano.

Meghan Markle ne s’est mariée que deux fois – avec Trevor Engelson et le prince Harry Crédit : Getty

Pourquoi les gens prétendent que Meghan Markle avait un premier mari secret, Joe Giuliano ?

Les gens sur Internet ont commencé à dire que Joe Giuliano était son premier mari.

Le métro a rapporté que les deux hommes étaient sortis ensemble avant de rencontrer le prince Harry en juin 2016.

Apparemment, les deux étaient en couple depuis deux ans et certaines personnes sur les réseaux sociaux pensent qu’ils se sont même mariés.

Un fan a déclaré: “Elle était mariée à Joe.”

D’autres jugeaient même Meghan Markle en disant qu’elle avait quitté Joe pour épouser le prince Harry.

Ce sont de fausses allégations et des théories du complot construites sans aucune preuve.

Aucun document, aucune photo ou aucune autre source ne confirme que Meghan Markle s’est mariée avec un homme appelé Joe Giuliano.

Combien de fois Meghan Markle a-t-elle été mariée ?

La vérité est que Meghan Markle ne s’est mariée que deux fois.

Son premier mari était le producteur de films américain Trevor Engelson.

Le couple s’est marié le 10 septembre 2011 en Jamaïque.

Cependant, le couple a décidé de demander le divorce en août 2013 en raison de “différends irréconciliables”.

Une source a affirmé au magazine Woman’s Day que son rôle de Rachel Zane dans Suits était à blâmer.

L’initié a déclaré: “Meghan a décroché son rôle dans Suits quelques mois seulement avant leur mariage.

“Et bien qu’ils aient été ensemble pendant six ans avant de se marier, les choses ont commencé à s’effondrer peu de temps après le mariage.

“Ils se sont vraiment battus avec de longues distances.

“Trevor était basé à Los Angeles tandis que Meghan était à Toronto, à cinq heures de vol. C’était une façon très difficile de commencer la vie conjugale.”

Meghan a récupéré et est passée de son divorce et de Trevor, puis a rencontré le prince Harry.

Les deux ont annoncé leur relation via Clarence House en novembre 2016.

Ils ont eu un mariage royal le 19 mai 2018 et vivent maintenant aux États-Unis avec deux enfants – Archie et Lilibet.

Qui est Trevor Engelson, l’ex-mari de Meghan Markle ?

Trevor Engelson est né le 23 octobre 1976 à New York.

Il travaille dans l’industrie cinématographique, après avoir commencé sa carrière en tant qu’assistant de production, puis a gravi les échelons jusqu’à un producteur de films.

Son film le plus célèbre est la romance du 11 septembre Remember Me, qui met en vedette Robert Pattinson.

Il est également directeur de scénaristes, acteurs, romanciers et réalisateurs à Los Angeles, en Californie, et a été le producteur exécutif des émissions de télévision américaines Heathers et Snowfall.