BAvant que l’Adriana, un chalutier de pêche surpeuplé, ne quitte la Libye le 9 juin, Sajjad Yousef a parlé à son père. Sa famille l’avait supplié de ne pas faire le périlleux voyage du Pakistan vers l’Europe. Mais Yousef n’a pas écouté. Il voulait laisser loin, très loin derrière lui la désolation de la vie au Pakistan. C’était dur, le voyage serait rude, il le savait. Sa famille avait contracté des emprunts de plusieurs millions de roupies pour lui acheter de la place sur ce chalutier grouillant, et Yousef était prêt à tenter sa chance.

La plupart des 750 personnes à bord du chalutier étaient pakistanaises. C’étaient des migrants, fuyant la pauvreté et le manque d’opportunités mais aussi les ravages de l’urgence climatique, ressentie avec acuité au Pakistan. Les hommes et les femmes qui ont risqué leur vie en Méditerranée ont échappé aux inondations, aux sécheresses, à la fonte des glaces, aux dégâts des cultures et aux invasions de criquets, dont le Pakistan a souffert ces dernières années. C’est un destin cruel d’endurer désastre après désastre ; ils étaient autrefois décrits comme «bibliques», mais sont depuis devenus des événements banals et quotidiens.

Les Pakistanais ont partagé leur périple fatal avec d’autres hommes et femmes abandonnés du monde : Afghans, Syriens et Palestiniens. L’Adriana est resté immobile dans cette mer meurtrière pendant 15 heures, attendant d’être sauvé, mais rien ni personne n’est venu. Les autorités n’ont rien fait; Les garde-côtes grecs ont déclaré que les hommes sur le bateau avaient refusé de l’aide. Sur les 750 personnes à bord, environ 100 auraient survécu. Aucune femme et aucun enfant ne sont répertoriés parmi les survivants jusqu’à présent.

La crise climatique saigne dans tout et elle saignera davantage. C’est une crise migratoire. Les chocs climatiques alimenteront les guerres du futur à mesure que l’eau et les ressources se raréfieront. Déjà, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, les catastrophes déplacent trois à dix fois plus de personnes que les conflits ou les guerres dans le monde. Une autre étude de l’Institut des Nations Unies pour l’environnement et la sécurité humaine estime qu’il pourrait y avoir jusqu’à 1 milliard migrants climatiques d’ici 2050. C’est l’ombre derrière la crise de la pauvreté à travers le monde et la crise du coût de la vie. C’est une crise féministe – l’ONU estime que 80% des personnes déplacés dans le monde par les urgences climatiques sont des femmes.

L’une des nombreuses tragédies en cours de ce que nous avons fait à la planète est que nous lutterons pour la combattre. Quelle stratégie peut-on concevoir pour lutter simultanément contre les inondations et les sécheresses ? Il semble intimidant de se défendre contre une attaque de trop et de trop peu à la fois, mais c’est ce que notre combustion imprudente et irréfléchie de combustibles fossiles a causé. Alors que le Pakistan se remet encore de la superinondation qui a submergé un tiers du pays l’été dernier, une inondation qui a décimé les cultures de base, tué un million de têtes de bétail et balayé des milliers de kilomètres de routes et de maisons, l’Europe est confrontée à une crise de la sécheresse. Au moment où mon pays se noyait, la France faisait face à sa pire sécheresse jamais enregistrée. Au début du mois de mars de l’année dernière, ses réserves d’eau sont tombées à 80 % en dessous des niveaux normaux.

Trop et trop peu à la fois.

Les glaciers de l’Hindu Kush, qui abrite les plus hautes montagnes du monde, fondent à une vitesse sans précédent – des rapports récents d’une organisation basée au Népal ont révélé qu’ils avaient fondu 65 % plus rapide entre 2010 et 2019 qu’au cours de la décennie précédente. Le dégel avancé mettra en danger la vie et les moyens de subsistance des 2 milliards de personnes en aval des montagnes majestueuses. Pendant ce temps, les réservoirs de Barcelone s’assèchent après 32 mois de sécheresse à travers la Catalogne.

Cette année devrait être la plus chaude jamais enregistrée, grâce à la combinaison de la combustion de combustibles fossiles et du retour d’El Niño, qui entraînera le réchauffement de certaines parties du Pacifique et entraînera ainsi une augmentation des températures à l’échelle mondiale. Les prévisionnistes préviennent que les conditions d’El Niño se poursuivront et se renforceront progressivement l’année prochaine. C’est ce cocktail qui a conduit à des vagues de chaleur record en Sibérie – où les températures ont dépassé les 30°C – ainsi qu’en Espagne et au Canada où la chaleur incontrôlable a provoqué des incendies de forêt extraordinaires, transformant le ciel de New York et de Washington en orange. Nous devrions être à l’aise avec cette phrase : « les pires famines de mémoire ».

C’est l’avenir que nous avons fait. Alors quand les célébrités et les footballeurs posent pour des selfies dans leurs vulgaires jets privés, souvenez-vous de leurs noms. Ce ne sont pas des Neros des temps modernes, jouant du violon pendant que Rome brûle ; ce sont les vandales avec les allumettes. Quand Grande huile se vante d’avoir doublé ses bénéfices déjà odieux, souvenez-vous des chiffres. Les compagnies pétrolières ont non seulement détruit la seule maison que nous aurons jamais pour le profit, mais elles n’ont rien payé en retour – aucune réparation, rien pour compenser la destruction qu’elles ont causée.

Nous pouvons utiliser autant de pailles en papier que nos cœurs le désirent et nous pouvons recycler et voyager en train jusqu’à la fin des temps (ce qui sera dans environ 30 ans, pour autant que je sache) mais à moins que les PDG du pétrole n’agissent, nous ne pouvons même pas commencer se battre pour sauver la planète. Le Climate Accountability Institute a appelé les entreprises de combustibles fossiles à payer les dégâts ils ont causé.

Une centaine des plus grands économistes du monde ont signé une lettre avant les négociations de Paris sur le financement du climat appelant à une taxe de 1,5 % sur les personnes les plus riches du monde pour aider à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Pour les besoins de l’argumentation, ils ont calculé qu’une taxe de 2 % sur la richesse des milliardaires rapporterait 2,5 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling) par an pour payer les dommages liés au climat dans les pays les plus pauvres du monde. Mais c’est loin d’être suffisant.

N’oubliez pas non plus que les 1 % les plus riches sont responsables du double des émissions de carbone de la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Bien sûr, ils peuvent se permettre de payer une taxe de 1,5 %. Ils peuvent se permettre de payer 5 %, voire 10 %. Il n’y a pas de fin d’argent dans la finance privée. Il y a aussi de l’argent dans les caisses publiques. Et pourtant, cette semaine, on nous a dit que le gouvernement britannique prévoyait de renoncer à son engagement climatique de 11,6 milliards de livres sterling.

Ceci n’est pas une dépêche climatique. Ce n’est qu’un récit de quelques-unes des terreurs que le mois de juin nous a apportées. Un mois. C’est ça. Et c’est vraiment l’étoffe des cauchemars.

Nous sommes à la merci du temps et, tout simplement, nous n’en avons plus. Je ne sais pas ce que peut faire l’écriture, mais à tout le moins, elle peut nous fournir un règlement de compte, un espace dans lequel nous pouvons refuser de vivre et de mourir ainsi. Cela peut nous rappeler que nous ne sommes pas impuissants si nous pouvons nous rassembler, et nous rassembler souvent, contre cet excès et exiger des actions pour sauver la planète, la vie sur Terre et nous-mêmes. « C’est par ici », a écrit le poète turc Nâzım Hikmet. « Être capturé est hors de propos, le but n’est pas de se rendre. »