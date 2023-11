Pourquoi les gens filment des ex en train de faire des crises narcissiques

Westend61/Getty Images

Les narcissiques font des crises de colère lorsqu’ils se sentent pris dans un mensonge ou embarrassés.

Un thérapeute a expliqué que ces crises de colère peuvent manipuler les partenaires pour qu’ils se taisent.

De plus en plus de personnes documentent les crises de leurs ex comme moyen de mettre en évidence la violence relationnelle.

Sortir avec un narcissique peut très bien commencer – de manière presque suspecte. Les narcissiques sont connus pour des comportements tels que bombardement d’amour où ils comblent leur partenaire d’affection au tout début d’une relation.

Mais finalement, le masque tombe. Et lorsque vous commencez à vous disputer avec un narcissique, vous pourriez être témoin d’une crise de colère enfantine qui peut impliquer de crier et même de lancer des objets, Léa Aguirre un travailleur social clinicien agréé à San Diego, a déclaré à Insider.

“C’est un peu comme chez un enfant, quelqu’un qui ne peut pas réguler ses émotions, qui ne peut pas réagir d’une manière appropriée à son âge”, a déclaré Aguirre. “Ils n’ont pas vraiment conscience de ce à quoi cela ressemble, de la façon dont cela pourrait être perçu par d’autres personnes.”

De plus en plus d’exemples de ceux-ci “ crises de colère narcissiques ” font le tour de TikTok.

Dans une vidéo virale qui a été vue plus de 20 millions de fois le fiancé de l’utilisateur de TikTok @royalandwavey a été montré assis tout habillé sous la douche après avoir lui aurait dit qu’il avait mis quelqu’un d’autre enceinte.

D’autres vidéos ont montré des partenaires se tordant par terre ou suivre leurs partenaires quand on leur a demandé de l’espace.

Bien que les crises de colère narcissiques ne soient pas nouvelles, Aguirre a expliqué à Insider pourquoi ces vidéos circulent en ligne.

Les narcissiques manipulent leurs partenaires par des crises de colère

Aguirre a déclaré que les narcissiques font des crises de colère lorsqu’ils se sentent acculés. Parce que les narcissiques prospèrent grâce à un ego gonflé, “une fois que quelqu’un les interpelle ou souligne des divergences entre quelque chose qu’ils ont dit, c’est généralement à ce moment-là qu’ils piquent une colère”, a-t-elle déclaré.

Pour le partenaire qui regarde, cela peut sembler une situation impossible.

“Souvent, les personnes qui entretiennent une relation avec un narcissique se sentent impuissantes”, a déclaré Aguirre. “La seule chose qu’ils peuvent faire est d’apaiser ou d’être d’accord”, car la crise de colère semblera souvent absurde et ressemblera à une réaction démesurée.

Elle a dit que cela pouvait garder le partenaire dans un état d’esprit relation abusive , alors qu’ils apprennent à marcher sur des œufs ou à éviter de défier le narcissique afin de maintenir la paix. Parce que les narcissiques souvent lampe à gaz leurs partenaires et nient les actes répréhensibles, le cycle peut continuer pendant des années.

La plupart des gens qui font des crises de colère ne sont pas de vrais narcissiques

Le véritable narcissisme est cependant assez rare. Aguirre a déclaré que seul un petit pourcentage de personnes souffrent réellement d’un trouble de la personnalité narcissique (NPD) et qu'”il est impossible que tout le monde autour de nous soit narcissique”.

Le véritable narcissisme comprend d’autres traits qu’un agresseur ne possède pas nécessairement, comme le besoin d’éloges excessifs ou une compétitivité extrême.

Parfois, elle a dit que les gens utilisent le terme « narcissisme » pour signifier « émotionnellement immature “, où certaines qualités peuvent se chevaucher avec le narcissisme mais le partenaire a toujours une certaine empathie.

Même si elle a déclaré que le narcissisme est un continuum et que tout le monde peut avoir des qualités narcissiques, diagnostiquer des personnes atteintes d’un NPD à part entière peut négliger d’autres explications.

Par exemple, les personnes ayant trouble de la personnalité borderline (TPL) peut ressentir des sautes d’humeur qui ressemblent à des crises de colère, mais qui sont causées par des problèmes d’attachement.

“En général, de nombreux troubles de la personnalité proviennent de nombreux traumatismes complexes et de mauvais traitements subis pendant l’enfance”, a déclaré Aguirre.

Bien que cela ne signifie pas qu’un partenaire a le droit d’être violent, le plus souvent, les causes des crises et des crises de colère sont “certainement plus nuancées que simplement” Cette personne est mauvaise ou n’a pas de conscience “”, a déclaré Aguirre.

Les plus jeunes parlent plus ouvertement des abus

Aguirre a déclaré avoir remarqué que ses jeunes clients de la génération Z “sont moins tolérants à l’égard des comportements manipulateurs, abusifs et misogynes”.

Il ne devrait donc pas être surprenant que ces histoires prolifèrent sur TikTok, où les utilisateurs sont majoritairement 18-34 ans . Aguirre a déclaré que la diffusion d’informations en ligne sur la manière de détecter une relation abusive peut être utile, d’autant plus qu’environ 41% de femmes et 26% d’hommes auront subi une certaine forme de harcèlement ou de violence physique de la part d’un partenaire romantique au cours de leur vie.