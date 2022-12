Pourquoi les gens en Chine paniquent-ils en achetant des pêches jaunes en conserve alors que Covid augmente

Hong Kong

CNN

—



Une vague sans précédent de cas de Covid en Chine a déclenché des achats de panique de médicaments contre la fièvre, d’analgésiques, et même des remèdes maison comme les pêches en conserve, entraînant des pénuries en ligne et dans les magasins.

Les autorités ont déclaré mercredi avoir détecté 2 249 cas symptomatiques de Covid-19 à l’échelle nationale grâce à des tests d’acide nucléique, dont 20% ont été détectés dans la capitale Pékin. Les reportages de CNN depuis la ville indiquent que le nombre de cas dans la capitale chinoise pourrait être beaucoup plus élevé que celui enregistré.

Demande car les médicaments contre la fièvre et le rhume, tels que Tylenol et Advil, augmentent à l’échelle nationale alors que les gens se précipitent pour stocker des médicaments par crainte de contracter le virus.

Les pêches jaunes en conserve, considérées comme un mets particulièrement nutritif dans de nombreuses régions de Chine, ont été achetées par des personnes à la recherche de moyens de lutter contre Covid. Le produit est actuellement épuisé sur de nombreuses boutiques en ligne.

Sa soudaine montée en popularité a incité Dalian Leasun Food, l’un des plus grands fabricants d’aliments en conserve du pays, à préciser dans un article sur Weibo que les pêches jaunes en conserve n’ont aucun effet médicinal.

“Pêches jaunes en conserve ≠ médicaments !” a déclaré la société dans le message publié vendredi. « L’offre est suffisante, il n’y a donc pas lieu de paniquer. Il n’y a pas d’urgence à acheter. »

Le Quotidien du Peuple, porte-parole du Parti communiste, a également tenté de remettre les pendules à l’heure. Il a publié dimanche un long message sur Weibo exhortant le public à ne pas stocker les pêches, les qualifiant d'”inutiles pour soulager les symptômes de la maladie”.

Les autorités ont également supplié le public de ne pas stocker de fournitures médicales. Lundi, le gouvernement de la ville de Pékin a averti les habitants qu’il faisait face à une “grande pression” pour répondre à la demande de médicaments et de services médicaux en raison d’achats de panique et d’un afflux de patients dans les cliniques.

Il a exhorté le public à ne pas accumuler de médicaments ou à appeler les services d’urgence s’il ne présente aucun symptôme.

La demande croissante et la pénurie de la fourniture de remèdes Covid a alimenté les paris sur les fabricants de médicaments.

Les actions de Xinhua Pharmaceutical, cotée à Hong Kong, le plus grand fabricant chinois d’ibuprofène, ont gagné 60 % au cours des cinq derniers jours. Le titre a jusqu’à présent bondi de 147 % au cours des deux premières semaines de ce mois.

“Les lignes de production de notre société fonctionnent à pleine capacité et nous faisons des heures supplémentaires pour produire des médicaments dont nous avons un besoin urgent, tels que les comprimés d’ibuprofène”, a déclaré lundi Xinhua Pharmaceutical.

L’ibuprofène est un médicament anti-inflammatoire utilisé pour traiter la douleur et la fièvre. Il est également connu sous le nom d’Advil, Brufen ou Fenbid.

La pénurie de médicaments s’est propagée de la Chine continentale à Hong Kong, une région administrative spéciale dotée d’un système de gouvernement local distinct. Dimanche, le chef de la santé de la ville a exhorté le public à s’abstenir de paniquer en achetant des médicaments contre le rhume dont il n’a pas besoin et a exhorté les habitants à “ne pas agir de manière excessive”.

Dans certaines pharmacies de Hong Kong, les médicaments contre la fièvre tels que Panadol, la marque locale de Tylenol, sont épuisés. La plupart des acheteurs envoyaient les médicaments à leurs familles et amis sur le continent, ont déclaré des représentants commerciaux à CNN.

Actions de Guizhou Bailing Group Pharmaceuticals, coté à Shenzhen, connu pour fabriquer du sirop contre la toux, a gagné 21 % cette semaine et 51 % jusqu’à présent ce mois-ci. Yiling Pharmaceutical, l’unique producteur de Lianhua Qingwen, une médecine traditionnelle chinoise recommandée par le gouvernement pour traiter le Covid, a également bondi de plus de 30% le mois dernier.

Même les fournisseurs de services funéraires et de concessions funéraires ont reçu un énorme coup de pouce. Les actions de Fu Shou Yuan International, la plus grande société chinoise de services funéraires, cotée à Hong Kong, ont grimpé de plus de 50 % depuis le mois dernier.

Il y a “une forte demande refoulée de terrains funéraires” en 2023, ont déclaré des analystes de Citi Group dans un récent rapport de recherche, ajoutant qu’ils avaient remarqué un intérêt croissant des investisseurs pour le secteur.

Ils ont cité l’existence de centaines de milliers de restes incinérés, qui sont temporairement entreposés dans des installations gouvernementales en attendant d’être enterrés. Les fermetures dans une grande partie du pays ont interrompu les services funéraires, ont-ils déclaré.