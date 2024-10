Pourquoi les gardiens ne portent-ils plus de casquette ?

Brad et Charlie Hart sont détenteurs d’un abonnement aux Spurs. Père et fils, ils sont toujours assis près du tunnel du Tottenham Hotspur Stadium et à temps plein, après chaque match, Charlie, 10 ans, se précipitera pour tenter d’attirer l’attention des joueurs lorsqu’ils quitteront le terrain.

Mais plus tôt ce mois-ci, après que Tottenham ait battu West Ham United 4-1, Charlie s’est rendu compte qu’il avait oublié son marqueur de confiance pour ces autographes qu’il convoitait tant. Il ne savait pas qu’il quitterait le stade ce samedi après-midi non pas avec quelques taches d’encre sur son maillot ou un programme mais avec une véritable pièce de collection.

Pendant le match, le gardien des Spurs, Guglielmo Vicario, avait mis une casquette de baseball pour protéger ses yeux du soleil du déjeuner, un moment célébré par les puristes nostalgiques du football comme un retour bienvenu d’une pièce autrefois importante de l’équipement du gardien de but. « Ambiance old school », a déclaré un fan sur les réseaux sociaux.

C’était l’époque : un gardien portant une casquette ou peut-être un pantalon de jogging, faisant passer le confort avant la mode, ayant l’air plus convenablement habillé pour laver la voiture ou promener le chien le dimanche matin que pour jouer dans la meilleure ligue de football nationale du monde. S’il était courant dans les années 1990 et au début des années 2000 de voir un gardien de but avec une casquette – on pense à Oliver Kahn pour l’Allemagne et le Bayern Munich – c’est un spectacle plus inhabituel aujourd’hui. L’époque des gardiens de but portant des casquettes plates, comme le grand Lev Yashin, est révolue depuis longtemps.

« Vicario est sorti avec l’entraîneur des gardiens (Rob Burch), qui tenait la casquette », raconte Charlie, de Harpenden, une banlieue au nord de Londres. L’Athlétisme. « Il (Burch) m’a juste regardé dans les yeux et a dit : « Attrape », puis il a jeté la casquette. Je l’ai attrapé dans une main parce que le téléphone de mon père était dans l’autre, même si j’aurais volontiers laissé tomber le téléphone de mon père pour sécuriser la prise.



Guglielmo Vicario a fait voyager les fans dans le passé lorsqu’il portait une casquette contre West Ham (Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)

Contrairement à son père, qui se souvient des gardiens de but avec des casquettes comme d’un spectacle plus familier, c’était la première fois en dehors des vidéos YouTube que Charlie voyait un gardien en porter une lors d’un match.

Ces dernières années, les internationaux anglais Dean Henderson et Jordan Pickford ont porté des casquettes pour leurs clubs, Crystal Palace et Everton, mais ils sont minoritaires.

Alors pourquoi le gardien de but portant un chapeau est-il devenu si rare ?

Les règles de l’International Football Association Board (IFAB) pour la saison 2024-25 stipulent que les casquettes pour les gardiens de but sont autorisées, tout comme les « lunettes de sport » et les bas de survêtement. Il existe également des règles spécifiques concernant les couvre-chefs des joueurs, notamment la nécessité qu’ils soient noirs ou de la même couleur principale que le maillot, mais les mêmes directives ne s’appliquent pas aux casquettes de style baseball portées par les gardiens de but. Si les règles n’ont pas changé, qu’est-ce qui a changé ?

L’ancien gardien de Liverpool, Chris Kirkland, est devenu synonyme de port de casquette au cours de sa carrière professionnelle, qui a débuté à la fin des années 1990. Lorsque les gens le rencontrent maintenant, l’homme de 43 ans dit que c’est toujours quelque chose qui fait de lui un souvenir.

Kirkland, qui a remporté une sélection pour l’Angleterre, a commencé à porter une casquette à l’entraînement alors qu’il était jeune joueur à l’académie de Coventry City après avoir vu le gardien de premier choix de l’équipe senior, Steve Ogrizovic, en utiliser une. Kirkland a trouvé cela utile pour augmenter les niveaux de concentration, autant que pour garder les reflets du soleil hors de ses yeux.



Lev Yashin portait une casquette plate alors qu’il jouait pour l’Union soviétique contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1958 (Pressens Bild / AFP)

« J’en portais toujours un à l’entraînement parce que je ne suis pas doué au soleil », a déclaré Kirkland, qui a rejoint Liverpool en 2001 à l’âge de 20 ans dans le cadre d’un contrat qui a fait de lui le gardien le plus cher de Grande-Bretagne. L’Athlétisme.

«Je brûle, alors je portais des casquettes pour me protéger du soleil. Mais je m’y suis habitué et cela m’a aidé à avoir une meilleure vision. Auparavant, cela bloquait d’autres choses et je me suis retrouvé capable de me concentrer davantage car cela bloquait les distractions. Je le portais parfois même quand il ne faisait pas beau, ce qui me donnait quelques looks étranges.

« Une casquette peut bloquer le soleil sous certains angles, ce que je trouvais utile. Je suis étonné que les gardiens n’en portent plus parce qu’on les voit (face au soleil). Ils mettent leur bras en l’air et leur main sur les yeux, ce qui est évidemment en soi une distraction.

Les supporters sont venus à la rescousse des gardiens de but qui louchent à de nombreuses reprises. Lorsque le gardien de Leeds United, Felix Wiedwald, luttait contre le soleil à Barnsley en 2017, un supporter est sorti de l’extérieur pour abandonner héroïquement sa casquette. Un an plus tard, un fan de West Ham en a lancé un sur le terrain pour que le numéro un anglais Joe Hart le porte lors d’un match nul au troisième tour de la FA Cup contre Shrewsbury Town.



Kirkland a joué pour Coventry, Liverpool et Wigan Athletic, entre autres (David Davies/PA Images via Getty Images)

«Je suis resté avec la même casquette pendant des années», ajoute Kirkland. «C’était une Nike bleu marine, et la coche Nike a fini par tomber parce que je la portais beaucoup. J’ai bien joué lors du premier match et j’ai tenu bon. La seule fois où j’en porterais un autre, c’est si je l’avais sorti de mon sac pour le laver. Il était pourri à la fin, mais je l’ai gardé pendant des années jusqu’à ce que ma femme m’oblige à m’en débarrasser. Elle m’a dit : « C’est absolument klaxonnant et il faut y aller ! ».

Richard Lee est un ancien gardien de Watford et Brentford connu pour ses casquettes – mais pas parce qu’il en portait une.

« Je suis un peu plus associé aux casquettes parce que j’ai participé à Dragons’ Den (un jeu télévisé d’affaires britannique) à l’époque et c’était pour une entreprise de casquettes, mais je n’en ai jamais porté dans un jeu, » Lee, maintenant agent de football avec une longue liste de clients gardiens de but, raconte L’Athlétisme.

« C’était bien de porter une casquette quand le soleil n’est pas dans vos yeux, mais dès qu’un centre arrive ou qu’un ballon est joué par-dessus, et que vous obtenez cet éblouissement soudain, vous levez les yeux et le soleil vous frappe. Donc, je préférerais presque avoir le soleil tout le temps et qu’on sache où il se trouve.

Le style pourrait être une autre raison pour laquelle les gardiens de but choisissent de ne pas porter de casquette. Cela pourrait simplement être un choix de mode.

« Vous regardez les gardiens de but maintenant et ils se rendent compte qu’ils ont une certaine marque et un certain look, et cela joue un rôle », ajoute Lee. « Quand vous sortez (sur le terrain), vous voulez vous sentir d’une certaine manière et vous présenter d’une certaine manière, que ce soit devant les supporters, les recruteurs ou vos coéquipiers. »

Les gardiens d’élite choisissant de ne pas porter de casquette influencent également la prochaine génération. « Les plus jeunes copieront ce que font les gardiens actuels de la Premier League », dit Lee. « On le voit de moins en moins chez les groupes d’âge plus jeunes. »

Vers la fin de sa carrière, l’ancienne gardienne d’Everton et de l’Angleterre, Rachel Brown-Finnis, a trouvé « une meilleure alternative » au port d’une casquette.

«Pendant un certain temps, Nike produisait des lentilles de contact souples semblables à celles des lunettes de soleil. Ils étaient orange vif et quand vous les avez mis dedans, ils ressemblaient un peu à « Halloween », raconte Brown-Finnis. L’Athlétisme. « C’était de loin la solution la plus efficace. Je détestais porter des casquettes parce qu’elles étaient bien si le ballon était au sol, mais dès que le ballon montait dans les airs, il fallait incliner son angle et sa vision – on regardait vers le soleil.

Brown-Finnis a déclaré que le soleil est un problème pour les gardiens de but et augmente l’importance du tirage au sort d’avant-match pour un match de l’après-midi. Un gardien de but, dit-elle, voudrait que son homologue soit face au soleil en première mi-temps dans l’espoir que la force des rayons du soleil s’apaise en seconde période.

« De toute évidence, étant considéré comme un avantage pour votre équipe de ne pas être au soleil en première mi-temps, cela affecte le gardien de but et les joueurs. Il est intéressant de constater qu’il n’existe pas d’intervention standard pour cela », a-t-elle déclaré.

Jacob Widell Zetterstrom du comté de Derby, dans le championnat de deuxième division, est l’un des rares gardiens de but du football professionnel en Angleterre à porter un couvre-chef. L’international suédois porte une casquette de protection, quelque chose L’AthlétismeMatt Pyzdrowski, analyste des gardiens de but, le connaît bien.



Zetterstrom de Derby lors d’un match en août (Nathan Stirk/Getty Images)

Au cours des sept dernières années de sa carrière, passées à jouer en Suède, où il réside toujours en tant que directeur de l’académie de son ancien club d’Angelholms, Pyzdrowski portait un casque de protection, semblable à celui popularisé par l’ancien gardien de Chelsea Petr Cech, revenu à le sport portant la casquette de style rugby en janvier 2007, trois mois après une collision avec Stephen Hunt de Reading lui a fracturé le crâne.

« Il y a eu trop de commotions cérébrales en peu de temps », explique Pyzdrowski. « Je me souviens que le spécialiste que j’ai rencontré m’a dit : « Matt, tu dois faire attention, car nous ne savons pas dans quelle mesure cela va t’impacter. Si vous voulez avoir une belle vie à l’avenir, vous devez commencer à réfléchir au risque par rapport à la récompense de 1) jouer et 2) vous protéger.

« Quand vous mettez cela en perspective, je me disais : « Je dois porter un casque ». Pour le reste de ma carrière, j’ai porté un casque de rugby. À chaque séance d’entraînement, à chaque match, c’est devenu une partie de ma tenue.

« Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à diriger le ballon et apprendre à le contrôler, mais le gros avantage était de savoir comment cela m’a permis de me sentir en sécurité. Quand on revient d’un traumatisme crânien, on devient timide, même si on était un gardien agressif avant ça. Il m’a fallu du temps pour me sentir à nouveau en sécurité, même avec le casque.



Charlie Hart a reçu un souvenir mémorable lors du match à domicile des Spurs contre West Ham ce mois-ci (Brad Hart)

Pyzdrowski a déclaré que les casques de protection sont de plus en plus répandus en Suède, et que quelques gardiens de but de haut niveau les portent. « En tant que gardien de but, vous êtes très vulnérable. Il faut être courageux et se mettre dans des situations très difficiles et dangereuses. Quand j’y pense, et à la sécurité des gardiens, cela devrait vraiment devenir une priorité », dit-il.

Quant à Charlie, après avoir apporté la casquette de Vicario à l’école pour la montrer à ses camarades de classe, il espère la faire signer par le joueur lui-même lors d’un des prochains matchs à domicile de Tottenham. Il sera ensuite exposé dans une vitrine, en souvenir de la journée spéciale en famille qui a suscité une vague de nostalgie dans le monde du football.

(Photos du haut : Getty Images ; conception : Eamonn Dalton)