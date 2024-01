Pourquoi les galeries ne peuvent pas quitter les foires malgré des coûts plus élevés et des rendements plus faibles

Les dernières statistiques sont une lecture inconfortable pour les organisateurs de foires d’art à l’approche de 2024. Enquête sur la collecte mondiale compilé pour Art Basel et UBS par l’économiste de l’art Clare McAndrew, a constaté que les collectionneurs fortunés ont participé en moyenne à une foire de moins au cours du premier semestre 2023 que pendant la période équivalente de 2022. Pire encore, la part de ces collectionneurs achetant la part de ces événements est passée de 74 % à 58 % au cours de cette période.

Le 2023 Rapport sur le marché de l’art , une étude antérieure de McAndrew — et notez qu’elle a également été sponsorisée par Art Basel, et est donc aussi flatteuse pour les foires que les faits le permettent — a révélé que la part des ventes réalisées par les marchands lors des foires a chuté de 42 % en 2019 à 35 % en 2022. Ce sont les galeries elles-mêmes qui prennent le relais ; leur part dans les ventes est passée de 40% à 47% sur la même période, donnant matière à réflexion à tous les exposants du salon.

De manière anecdotique, les coûts croissants des stands de foire et les budgets d’expédition, de déplacement et de divertissement associés avaient déjà un impact considérable avant la pandémie, mais l’inflation a rendu cette situation encore plus aiguë. Alors que les canaux de vente en ligne et à distance se sont réduits à des accessoires maintenant que nous pouvons à nouveau aller voir de l’art, les événements collaboratifs des galeries, notamment les ouvertures galvanisantes sur Cork Street à Londres lors de la Frieze en 2023, se multiplient.

Les foires d’art semblent elles aussi revenir en force. McAndrew estime que 377 événements de ce type auront lieu en 2024, un volume tout aussi stupéfiant que celui de 2019. Et avec le nombre croissant de Groupe d’Assemblée artistique acquisition de la foire néo-zélandaise Aotearoa , vraiment tous les coins du monde participent. Les galeries, bien que conflictuelles, continuent de postuler ; en témoignent les nombreux marchands qui n’ont pas encore réussi à pénétrer dans le relativement petit Paris+ par Art Basel, qui rongent leur frein pour exposer à la foire agrandie, qui déménage au Grand Palais en octobre.

Aucune source de revenus alternative

La vérité est qu’il n’existe pas de source de revenus alternative pour remplacer les 35 % des ventes réalisées via les foires d’art en 2022. Même si ce pourcentage tombait à 25 %, il serait difficile de refuser – et étant donné que les foires en Chine reviennent en force. l’année dernière, ce pourcentage pourrait encore augmenter. Pourtant, même si l’inflation continue de ralentir, il est peu probable que les coûts des stands, des transports et autres frais connexes diminuent. Un phénomène similaire se produit aux enchères depuis des années ; les commissions continuent d’augmenter mais les marchandises continuent d’arriver.

Néanmoins, à mesure que de nouveaux canaux de vente concurrents apparaissent, les foires d’art doivent continuer à améliorer leur expérience. Frieze Los Angeles, par exemple, a choisi d’être plus petit et plus sélectif tout en ajoutant davantage d’événements parascolaires et d’options de restauration. Art Basel a nommé l’ancien responsable du numérique à l’Union des associations européennes de football pour « amplifier » ses spectacles physiques.

De telles stratégies semblent raisonnables, mais elles rendent plus difficile la rentabilité des foires elles-mêmes, d’où la consolidation croissante – et théoriquement les économies de coûts – réalisées par les principaux organisateurs. Pour les petites foires, dont le succès peut dépendre de quelque chose d’aussi simple qu’un changement de date ou de lieu, les perspectives sont encore plus précaires. Personne n’a encore déchiffré le code, mais il y a de bonnes raisons d’essayer.