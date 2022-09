Pourquoi les funérailles financées par l’État de Shinzo Abe ont déclenché un contrecoup

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les funérailles somptueuses et financées par les contribuables de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ont déclenché une réaction publique contre le parti au pouvoir qu’il a dirigé pendant des années.

Certains législateurs de l’opposition boycottent les funérailles nationales de mardi et un homme s’est immolé par le feu lors d’une manifestation apparente contre l’événement de 12 millions de dollars, auquel assisteront des dignitaires étrangers, dont le vice-président américain Kamala Harris et le Premier ministre indien Narendra Modi.

Voici ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles les funérailles d’Abe – le Premier ministre japonais qui divise mais qui a servi le plus longtemps – sont devenues un paratonnerre pour la colère du public.

Pourquoi les gens sont-ils opposés ?

L’opposition a été largement alimentée par les révélations sur les liens qu’Abe et son Parti libéral-démocrate (LDP) avaient avec l’Église de l’Unification, qui est devenue largement connue après avoir été abattu pendant la campagne électorale en juillet.

Le suspect dans la fusillade a accusé Abe de promouvoir le groupe, que les critiques appellent une secte en raison de ses mariages de masse et de ses tactiques agressives de collecte de fonds. Le suspect a déclaré que l’église avait appauvri sa famille, selon la police.

Depuis lors, une enquête menée par le LDP a conclu que 179 de ses 379 législateurs avaient interagi avec l’église.

Le coût croissant des funérailles, que le gouvernement estime à 11,5 millions de dollars, a ajouté de l’huile sur le feu à une époque de difficultés économiques pour beaucoup.

Les dernières funérailles d’un Premier ministre entièrement financées par l’État au Japon ont été celles de Shigeru Yoshida en 1967. Les suivantes ont été payées à la fois par l’État et le LDP.

Comment l’opinion a-t-elle changé ?

Le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé son intention d’accueillir les funérailles nationales six jours après l’assassinat d’Abe. À l’époque, le public était divisé dans son soutien à l’événement, selon les sondages.

Mais à mesure que les preuves des liens entre le LDP et l’Église de l’Unification montaient et que les coûts estimés des funérailles augmentaient, l’opinion a changé. Quelque 62% des personnes interrogées dans un récent sondage du journal Mainichi se sont opposées aux funérailles, citant des raisons telles qu’Abe n’était pas digne de l’honneur et le prix élevé.

Le problème a fait chuter les cotes d’approbation de Kishida. Son soutien est tombé à 29% dans un récent sondage Mainichi, considéré comme un niveau de danger qui signifie que le gouvernement pourrait avoir des difficultés à mener à bien son programme politique.

Dans une manifestation macabre d’opposition à moins d’une semaine des funérailles, un homme d’une soixantaine d’années a été hospitalisé après s’être immolé par le feu près de la résidence du Premier ministre mercredi lors d’une manifestation apparente contre les funérailles, ont rapporté les médias locaux.

Qu’a dit le gouvernement ?

Kishida s’est excusé et s’est engagé à regagner la confiance du public en demandant aux législateurs du PLD de rompre les liens avec l’Église de l’Unification. Il a reconnu que les funérailles manquaient d’un soutien public écrasant, mais a cherché à plusieurs reprises à justifier sa décision.

Il a loué les contributions nationales et diplomatiques d’Abe ainsi que son héritage de son long mandat comme raisons pour lesquelles des funérailles d’État sont justifiées.

Au cours de ses deux mandats, de 2006 à 2007 et de 2012 à 2020, la rhétorique nationaliste et la politique de défense musclée d’Abe ont agacé de nombreux Japonais méfiants à l’égard de toute modification de la constitution pacifiste du pays élaborée après la Seconde Guerre mondiale.