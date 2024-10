Pourquoi les frères Menendez pourraient être condamnés à nouveau après plus de 30 ans de prison

Après avoir purgé plus de trois décennies de prison pour le meurtre de leurs parents, Erik et Lyle Menendez peut avoir une chance de liberté.

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré jeudi que son bureau était examiner de nouvelles preuves intentée par les avocats des frères concernant des allégations d’abus sexuels, et que son bureau décidera si les frères doivent être condamnés à nouveau et éventuellement libérés de prison.

« Nous ne sommes pas, à ce stade, prêts à dire que nous croyons ou ne croyons pas à cette information », a déclaré Gascón. « Mais nous sommes ici pour vous le dire parce que nous avons l’obligation morale et éthique d’examiner ce qui nous est présenté et de prendre une décision. »

Une audience est prévue le 26 novembre.

En 1989, les frères ont été reconnus coupables d’avoir tiré et tué leurs parents dans leur manoir de Beverly Hills, et l’affaire a fait sensation dans les médias à l’époque. Erik et Lyle Menendez, qui avaient respectivement 18 et 21 ans lorsque le crime a été commis, ont admis avoir tué leurs parents, affirmant qu’il s’agissait de légitime défense après des années d’abus sexuels de la part de leur père et d’indifférence de leur mère.

Leur premier procès a été déclaré nul, et lors de leur deuxième procès, les procureurs ont réussi à disqualifier un grand nombre de preuves d’abus sexuels et ont accusé les frères de mentir à ce sujet. Un jury les a finalement déclarés coupables de meurtre au premier degré et ils ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Les frères tentent depuis longtemps de faire annuler leurs condamnations. Mais intérêt public et soutien leur popularité a augmenté ces derniers mois, en grande partie grâce à une série documentaire à succès de Netflix, « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story ». Le spectacle a été largement critiqué pour les libertés prises dans la représentation de la relation entre les frères. Erik Menendez a également publié un déclaration par l’intermédiaire de sa femme, qualifiant la série de « représentation malhonnête des tragédies entourant notre crime ».

Gascón a souligné jeudi aux journalistes que l’émission Netflix avait suscité un « énorme intérêt » pour l’affaire. « Nous recevons beaucoup d’appels, dit-il.

Cliff Gardner, l’un des avocats des frères, dit L’Associated Press estime qu’une nouvelle condamnation est « appropriée », compte tenu des nouvelles preuves et de la « compréhension actuelle de l’impact des abus sexuels et physiques sur les enfants, garçons et filles ».

« Les frères ont purgé plus de 30 ans de prison », a-t-il ajouté. « Cela suffit. »

CORRECTION (24 octobre 2024, 15 h 32 HE) : Une version précédente de cet article indiquait mal l’âge d’Erik Menendez au moment du crime. Il avait 18 ans et non 19 ans.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com