Pourquoi les frappeurs des Giants ont du mal: une analyse frappeur par frappeur

Lundi soir, après huit manches irréprochables, l’offensive des Giants a pris vie. Le rallye de la neuvième manche impliquait deux doink-dribbles et un double avec une moyenne au bâton attendue de 0,140, ​​mais il y avait beaucoup de balles durement frappées et d’apparitions de plaques solides à apprécier.

Mardi soir, les Giants ont marqué cinq points, ce qui n’est pas mal ! Mais ils ont obtenu une énorme aide du dribbleur chargé de bases de Joc Pederson qui a été trop mal touché pour sortir. À part Wilmer Flores – doux, doux Wilmer Flores – les Giants n’ont pas particulièrement bien frappé la balle.

S’il y a une leçon à tirer de cet examen de l’attaque des Giants en seconde période dans son ensemble, c’est que leurs difficultés à faire des dégâts sur des terrains frappables ne devraient pas continuer. Mais c’est une analyse au niveau de l’équipe. Qu’en est-il des frappeurs individuels qui ont du mal depuis un certain temps? Quel est leur diagnostic/prescription/cure/perspective ?

C’est une réponse pour frapper les entraîneurs Justin Viele et / ou Pedro Guerrero, mais nous pouvons au moins déterminer quand les luttes ont commencé et quels sont les symptômes. Regardons ce qui se passe avec les frappeurs des Giants qui sont en crise depuis un mois ou deux.

Joc Pederson

OPS hautes eaux : .940 (.286/.397/.533), 13 juin

Depuis lors: .639 OPS (.188/.312/.328)

Ce qui s’est passé? Tout d’abord, une explication du terme que j’utilise : » l’OPS des hautes eaux » désigne l’OPS le plus élevé du frappeur depuis le 1er juin. C’est parce qu’il n’y a pas beaucoup de valeur à se poser des questions comme » Pourquoi n’est-ce pas ? » t JD Davis frappe plus .381? Obtenir au moins deux mois d’apparitions de plaques aide à éliminer une partie du bruit de début de saison.

Pendant près de deux mois, Pederson a été un frappeur redoutable. Il n’y a aucun moyen d’édulcorer les adjectifs, ici. Vous pouvez blâmer une partie de la moyenne au bâton sur un BABIP bas pendant ce tronçon (.221), mais vous ne pouvez pas expliquer le manque de puissance. Et au risque d’apparaître comme un analyste de 1988, il n’a disputé que 15 points dans cette séquence de 45 matchs, ce qui serait une saison de 54 points produits sur 162 matchs. Je sais que les RBI ne sont plus les statistiques les plus sexy, mais Pederson en général arrive avec plus de coureurs que le frappeur moyen.

La raison de tout cela pourrait s’expliquer par le graphique le plus étrange que j’ai vu au cours de mes deux décennies d’analyse du baseball, sans hyperbole. Voici où Pederson a fait le plus de dégâts depuis le 13 juin:

Vous voulez faire sortir Pederson ? Jetez-le au milieu. Ne le jetez surtout pas sur ses lacets ou dans la boîte de l’autre frappeur. C’est juste demander des ennuis.

Si vous le lancez au milieu, vous pourriez obtenir un swing défensif parce qu’il est regarder pour les lancers de poursuite en dehors de la zone. Peut être. Je suis ouvert à d’autres explications. Mais en ce qui concerne les lancers au cœur du marbre pour Pederson, cela a été un cauchemar au cours des deux derniers mois.

La différence pourrait être facile à expliquer, cependant. Depuis le 13 juin, il a commis une faute sur 46 terrains au cœur de la zone de frappe, selon Baseball Savant. C’est 29,1% des terrains qu’il a vus là-bas. Voulez-vous deviner combien de fois il a commis des fautes sur les terrains au cœur de la zone de frappe au cours de sa carrière ?

Il l’a fait 6,6% du temps. Et si vous êtes à la recherche de ces terrains coupés au centre, au fond du tuyau, il les a commis une faute 1,9% du temps au cours de sa carrière … et 25 % du temps au cours des deux derniers mois.

Peut-être mécanique. Peut-être une série d’yeux de serpent à la table de craps. Mais c’est ce qui se passe avec Pederson en ce moment, et il a déjà eu des crises comme celle-ci. Faites-lui faire des dégâts sur les emplacements au milieu, et il devrait aller bien. Il est la personnification de la façon dont les Giants luttent en ce moment.

LaMonte Wade, Jr.

OPS hautes eaux : .909 (.285/.429/.480), 6 juin

Depuis lors: .714 (.248/.350/.353)

Ce qui s’est passé? S’il s’agit d’une crise, plus de frappeurs doivent s’effondrer. Il ne frappe pas pour la puissance qu’il fait habituellement, mais vous prendrez un OBP de 0,350 à votre premier frappeur. De tous les frappeurs des Giants qui ont vu leur OPS chuter de centaines de points au cours des deux derniers mois, Wade est celui qui le fait d’une manière qui vous fait vous sentir bien. S’il fait confiance au processus (cracher sur les terrains qui ne sont pas au milieu de la zone et frapper fort sur les terrains au milieu de la zone), tout ira bien.

JD Davis

OPS hautes eaux : .863 (.291/.373/.487), 8 juin

Depuis lors: .659 (.213/.287/.356)

Ce qui s’est passé? Tout d’abord, apprécions la constance de Davis en début de saison. Le 21 avril, son OPS était de 0,876. Le 17 juin, son OPS était de 0,865. C’est presque deux mois de production stable et fiable sans beaucoup d’étrangeté variable. Chaque fois qu’il avait un match à trois coups sûrs, il y avait quelques oh-fers pour faire la moyenne. L’inverse était également vrai. Il était tellement stable.

Depuis le début de ses luttes, cependant, il est ne tire pas la balle. Du tout. Pas dans les airs, du moins, et ce n’est pas son approche standard. Il n’a jamais été un vrai tireur, et c’est plutôt un gars d’écart à écart, mais il tirera la balle quand il aura raison.

La bonne chose est que Davis est intensément conscient de ce qui se passe avec son swing à tout moment.

106 secondes de JD Davis parlant de la mécanique de frappe pour les passionnés de baseball 👇 pic.twitter.com/9rwa7Zn4uz – Géants de SF sur NBCS (@NBCSGiants) 3 août 2023

Probablement bien, probablement en train de travailler dessus.

Wilmer Florès

OPS hautes eaux : .919 (.310/.367/.552), en ce moment

Depuis lors: Il n’y a plus depuis. Son OPS des hautes eaux est en ce moment. Il porte les Géants.

Ce qui s’est passé? Wilmer Flores est Miguel Cabrera à son apogée maintenant. Je ne sais pas non plus comment c’est arrivé.

OPS hautes eaux : .904 (.332/.347/.557), 30 juin

Depuis lors: .502 (.198/.267/.250)

Ce qui s’est passé? C’est un vilain depuis, mais Bailey semble avoir compris quelque chose. Il a atteint la base 10 fois lors de ses 14 dernières apparitions au marbre, ce qui fait honte à Barry Bonds. En fait, les obligations atteint la base 10 fois sur 17 apparitions sur plaque pendant environ quatre ans, ce qui est hilarant. Alors peut-être que personne ne met Bébé dans un coinet personne ne fait honte à Barry Bonds.

Il y a cependant une explication simple aux difficultés de Bailey. À la marque des hautes eaux de l’OPS pour Bailey, il a eu 123 apparitions au marbre, avec quatre buts sur balles et 33 retraits au bâton. C’est un ratio insoutenable au bâton sur marche si vous voulez être un frappeur réussi. Au cours de ses quatre derniers matchs, Bailey a marché cinq fois, soit presque autant qu’il a marché lors de ses 58 matchs précédents. La ligue a vu qu’il n’avait pas l’œil averti, alors ils ont commencé à lui jeter des ordures. Il en est conscient maintenant, et il a (espérons-le) cessé de se balancer à la poubelle.

Tout dans le baseball ne doit pas être compliqué.

OPS hautes eaux : .804 (.250/.471/.333), 18 juin

Depuis lors: .603 (.241/.288/.321)

Ce qui s’est passé? Cette marée haute est un peu illusoire, bien sûr. Ces deux premières semaines de walk-a-palooza étaient amusantes, mais elles n’étaient pas réalistes. Il n’établit pas de contact dur, du moins par rapport au reste de la ligue, et il n’était pas non plus un roi de la vitesse de sortie chez les mineurs.

La bonne nouvelle est qu’il est toujours en contact et que son taux de marche est proche de la moyenne de la ligue, ce qui était une préoccupation importante pour lui avant cette saison. L’autre bonne nouvelle est que son la ligne de barre oblique attendue selon Baseball Savant (.276/.320/.377) est beaucoup plus acceptable. Il a 21 ans. Laisse-lui le temps. Encore un mec.

OPS hautes eaux : .719 (.206/.308/.412), 11 avril

Depuis lors: .609 (.206/.279/.330)

Ce qui s’est passé? C’est donc le seul OPS de haute mer que j’ai pris avant juin, et la raison en est que c’était le dernier jour où Crawford avait un OPS supérieur à 0,680. C’était le quatrième match de la saison. Il est possible, sinon probable, que Crawford ne soit pas le genre de frappeur qui peut commencer tous les jours. Cela expliquerait pourquoi Marco Luciano a été envoyé au Triple A pour acquérir de l’expérience au deuxième but. Ce n’est pas pour se prémunir contre une régression de Thairo Estrada ; c’est pour compléter Estrada si besoin.

J’ai été surtout impressionné par la vitesse et les battements de Crawford depuis son retour de l’IL, même si ses chiffres globaux dans ces sept matchs n’ont pas été excellents (.599 OPS), alors ne l’excluez pas. Cela a été une saison difficile pour lui, cependant, et cela fait suite à une saison difficile en 2022. Parfois, il est facile de se rappeler que même Willie Mays a trébuché autour du champ extérieur du Shea Stadium.

OPS hautes eaux : .822 (.251/.352/.469), 8 juin

Depuis lors: .592 (.216/.297/.281)

Ce qui s’est passé? De tous les joueurs ici, c’est la crise qui a fait le plus de dégâts à l’alignement des Giants au cours des deux derniers mois. Conforto a réussi un coup de circuit au cours des deux derniers mois. Il ne frappe pas pour la moyenne. Il ne va pas à la base. C’est sombre.

Comme Pederson, il ne se débrouille pas très bien sur les terrains de la zone de frappe pendant son marasme :

Il voit une tonne de terrains à l’extérieur de la zone de frappe, et il a été incapable de les tirer, pour des raisons évidentes. Lorsque Conforto est à son meilleur, il est lancer des balles dans le champ opposé.

C’est ce qui manque à son jeu en ce moment. C’est la différence entre deux derniers mois solides de la saison, qui lui permettent de se retirer et d’obtenir la prolongation à long terme que des choix de repêchage compensatoires et une épaule cassée lui ont déjà coûté, et deux derniers mois faibles, qui l’ont timidement revenir aux Giants la saison prochaine, cherchant à relancer ce qui a été une excellente carrière.

OPS hautes eaux : .914 (.333/.408/.506), 17 juillet

Depuis lors: .335 (.091/.143/.182)

Ce qui s’est passé? Balançoires et ratés. Rien de plus compliqué que ça. Slater a retiré 37% du temps depuis la pause des étoiles, et il ne frappe même pas les gauchers. Sa discipline de plaque est bancale en ce moment et ses décisions de swing sont erronées. Cependant, si vous remarquez, il a la dernière ligne haute du peloton – c’est la seule crise qui a commencé en juillet. On parle juste de quelques semaines. Trop tôt pour faire des diagnostics ou des prescriptions.

C’était certainement beaucoup plus cool quand il atteignait 0,434 avec un OPS de 1,002, comme il l’était le 21 juin. Les Giants manquent beaucoup de leurs contributeurs attendus en ce moment, mais celui-ci pique le plus.

Les Giants ont besoin de leurs frappeurs pour frapper. Cela est vrai pour toutes les équipes de baseball qui ont jamais existé, des Ghastly Monsters aux Savannah Bananas, mais il y a beaucoup de frappeurs des Giants qui sont bien en deçà des attentes de la franchise au cours des deux derniers mois. La prescription est probablement pour eux de arrête ça, mais certains funks sont plus difficiles à éliminer que d’autres. Le vrai travail sera fait par les professionnels qui comprennent ce genre de choses mieux que moi, et ils trouveront comment amener Davis à tirer le ballon, comment amener Pederson à faire des dégâts sur les terrains dans la zone de frappe et comment obtenir Conforto pour attaquer la partie extérieure de la zone si c’est ce qu’on lui donne. Je ne suis qu’un mec au hasard sur internet.

Les Giants ont certainement beaucoup de frappeurs qui s’effondrent en ce moment, ce qui rend absolument fou qu’ils aient le troisième meilleur record de la Ligue nationale. S’ils peuvent obtenir ne serait-ce que quelques-uns de ces frappeurs, les perspectives seront bien meilleures.

(Photo de Pederson : Ashley Landis / Associated Press)