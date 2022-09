Pourquoi les fous du complot du 24 septembre craignent que Poutine ne lance des armes nucléaires à la nouvelle date de la fin du monde – déclenchant l’apocalypse de la Troisième Guerre mondiale

Les fous de la théorie du complot craignent que Vladimir Poutine ne lance une attaque nucléaire le 24 septembre, déclenchant la Troisième Guerre mondiale.

Les affirmations sauvages surviennent après que le dictateur russe a lancé un terrifiant avertissement nucléaire à la Grande-Bretagne et à l’Occident alors qu’il enrôlait de force 300 000 réservistes dans sa guerre désastreuse en Ukraine.

Les théoriciens du complot ont affirmé que Poutine lancerait une attaque nucléaire dans seulement deux jours Crédit : Getty

Poutine a lancé un terrifiant avertissement nucléaire dans un discours effrayant plus tôt cette semaine 1 crédit

Divers comptes en ligne ont répandu la théorie folle selon laquelle Doomsday approche maintenant rapidement – ​​en seulement deux jours.

Selon les prédictions virales en ligne, samedi apportera toutes sortes d’événements mondiaux tels que les catastrophes naturelles, les zombies et la troisième guerre mondiale.

La panique généralisée a été déclenchée par une vidéo mal interprétée d’un politicien allemand.

Friedrich Metz, membre du Parlement allemand, a prononcé un discours, qui a été publié sur Twitter.

Friedrich a déclaré: “Chers collègues… Le 24 septembre 2022 restera dans nos mémoires comme un jour où nous dirons:” Je me souviens exactement où j’étais…? “”

L’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo a déclaré: “Qu’est-ce qu’ils prévoient le 24 septembre 2022 !!”, suivi d’un emoji de signe d’avertissement.

La vidéo a déclenché des théories du complot sauvages comme la façon dont une grande éruption solaire frapperait la terre et créerait des cyclones tropicaux le 24 septembre, provoquant des destructions massives.

Un utilisateur de Twitter a déclaré à propos de Poutine : “Ce psychopathe fait avancer l’aiguille de l’horloge de la fin du monde parce que, comme quelqu’un que nous connaissons tous, son ego ne supporte pas d’être embarrassé comme la blague mondiale qu’il est. Dangereux fou.”

Un autre a écrit “il est temps de déplacer l’horloge de la fin du monde” après que le dictateur russe a annoncé la mobilisation des troupes.

Un troisième a demandé: “Est-ce que quelqu’un sait ce qui va se passer le 24 septembre 2022? J’ai le sentiment que cela sera imputé à Poutine. Je dis juste. Ou vont-ils éliminer Poutine? Qui sait?”

Cependant, rien ne prouve qu’une catastrophe mondiale se prépare.

Et les éruptions solaires ne sont pas capables de tels dégâts, car elles sont constituées de particules chargées du soleil qui perturbent le champ magnétique terrestre, et non de cyclones.

Il n’y a même pas d’éruption solaire qui devrait frapper la Terre le 24 septembre, selon les enregistrements de Space Weather mercredi.

En fait, le malentendu semble provenir du simple fait que Metz se soit mal exprimé.

Il parlait de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février de cette année, lorsqu’il a accidentellement remplacé février par septembre.

La transcription officielle du discours a depuis été mise à jour pour indiquer février afin de corriger l’erreur.

Pendant ce temps, un épisode des Simpsons qui aurait prédit la fin du monde le 24 septembre 2022 a ajouté à la panique.

L’épisode, intitulé “Homer Goes to Prep School”, montre Homer rejoignant un groupe survivaliste.

“L’apocalypse approche. Peut-être pas demain, peut-être jamais, mais ça viendra », dit Homer à Marge.

Cependant, l’épisode ne mentionne jamais la date de Doomsday.

La théorie vient du fait que le numéro de l’épisode est 24/9, qui a été interprété comme le 24 septembre.