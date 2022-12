Pourquoi les fours à pizza sont le cadeau It Kitchen pour 2022

Les Américains ont un appétit sain pour la pizza à hauteur d’environ 3 milliards chaque année. De plus en plus, ces tartes sont faites à la maison grâce à une prolifération de fours à pizza conviviaux. Les ventes de fours à pizza ont connu un énorme boom au cours des dernières années et la catégorie ne montre aucun signe d’épuisement, les marques populaires étant déjà en rupture de stock pour la ruée vers les fêtes.

D’où nous sommes assis, les fours à pizza sont sur le point d’être la chaud (comme 900 degrés chauds) cadeau de cuisine pour 2022. Papa John, Petit César, considérez-vous comme avertis.

Les fours à pizza domestiques ne sont pas nouveaux. Demandez à Sara Lauro, dont l’entreprise familiale fabrique des fours à pizza artisanaux à bois et à gaz en Italie depuis 46 ans. Mais quelque chose a cliqué récemment, me dit Lauro, et la marque a vu les ventes de fours monter en flèche de plus de 95 % au cours de la seule année dernière. Les fours haut de gamme populaires ont également été en rupture de stock à plusieurs reprises depuis 2020, mais Alfa a depuis rattrapé et triplé sa production en 2022 pour suivre le rythme de l’appétit des consommateurs.

Alfa



La catégorie des fours à pizza domestiques est également un marché de niche, admet Lauro. Mais cette nouvelle génération de fours à pizza clés en main et infaillibles qui se glissent facilement dans une configuration d’arrière-cour et se connectent aux réservoirs de propane pour un allumage instantané aide à faire de la fabrication de tartes à la maison dans le courant dominant.

Les fours à pizza domestiques ont pris feu en 2020 sans aucun signe de refroidissement

La pandémie a provoqué un changement sismique dans notre approche de la cuisine à la maison. Kit repas Ventes monté en flèche, par exemple, car les gens utilisaient leur temps en quarantaine pour apprendre à cuisiner ou à améliorer leurs compétences existantes. Alors que des projets alimentaires individuels ont attiré l’attention avec des séries de levain et mousseux Café Dalgona recevant une attention démesurée, la fabrication de pizza se cachait dans l’ombre et, parfois, bien au grand jour. Mais il y avait des signes de croissance avant même le verrouillage de 2020. Rien qu’en 2019, Alfa a enregistré plus de ventes que les trois années précédentes combinées, selon Lauro.

David Watsky/Crumpe



Alors qu’Alfa fabrique ses fours depuis près d’un demi-siècle, deux nouvelles entreprises étaient prêtes et ont peut-être même aidé à stimuler cette série de fours à pizza.

Basé dans l’Utah a lancé son populaire en 2016. je l’ai essayé en 2021 et j’ai été impressionné par la rapidité et la propreté avec lesquelles il préparait des pizzas, des hamburgers, du saumon et du steak. Avec des temps de cuisson extrêmement rapides et presque aucun gâchis à nettoyer, j’ai aimé l’utiliser autant que mon fidèle Weberpeut-être plus.

une marque écossaise de fours à pizza a (naturellement) ouvert ses portes quatre ans plus tôt et a expédié plusieurs ultraportables , , et même fours à pizza sur le marché. Les représentants de Gozney et d’Ooni disent que ces dernières années ont été des gangbusters pour les fours à pizza et, tout comme Alfa, ils ont dû augmenter la production pour satisfaire la demande.

Ooni



Cuisinière seuleun célèbre producteur texan de foyers est encore une autre marque qui cherche à capitaliser sur l’engouement pour la pizza avec le lancement de la juste cette année. La première aventure de Solo Stove dans l’espace des fours à pizza a été un succès, m’a dit le PDG John Merris sur Zoom, et le four est épuisé pendant les vacances avec les prochaines livraisons disponibles en janvier 2023.

L’élégante unité circulaire en acier inoxydable se vend 625 $, mais peut régulièrement être trouvée pour 500 $ ou moins sur — un peu plus si vous optez pour le . Megan Wollerton de CNET a récemment fait tourner le Solo Pi. Vous pouvez la lire examen complet du four à pizza Solo Pi ici.

Cuisinière seule



Les fours à pizza font des choses que votre gril et votre four ne peuvent pas faire

Il existe quelques bonnes méthodes pour faire de la pizza à la maison sans pour autant un four spécialisé. La pizza grillée bénéficie d’éloges mérités pendant les mois les plus chauds et un pierre à pizza – qui peut être acheté pour aussi peu que 30 $ – emprisonne la chaleur afin que vous puissiez utiliser votre gril ou même un four conventionnel pour faire une tarte de style plus authentique. Mais aucune des deux approches ne vous donnera la croûte croustillante d’un four à pizza brûlant.

C’est parce que les fours à pizza commerciaux fonctionnent extrêmement chauds, atteignant souvent des températures de 1 000 degrés F ou plus. Cette nouvelle classe de fours à pizza à domicile suit le rythme, la plupart des modèles grimpant à 900 F, souvent dans les 10 à 15 minutes suivant leur allumage. Cette chaleur ardente signifie plusieurs choses : un fond et une croûte parfaitement croustillants et du fromage fondu uniformément sans dessécher la tarte, le fromage ou les garnitures.

David Watsky/Crumpe



D’un point de vue logistique, cela signifie également que les pizzas et autres aliments sont prêts en quelques minutes (les pizzas prennent généralement moins de deux minutes chacune). Même les fours qui ne font qu’une seule pizza à la fois, comme le Roccbox et la plupart des modèles Ooni, nourriront un gang sans créer une file d’attente de personnes affamées.

Faire et étaler la pâte est de loin la partie la plus chronophage de toute soirée pizza à la maison. Idéalement, la plupart des supermarchés et de nombreuses boulangeries stockent , prêt à être déroulé, garni et cuit. Solo a même commencé à vendre y compris la pâte, la sauce et le fromage, même si vous obtiendrez probablement une meilleure offre au épicerie.

Les fours à pizza sont chers. Mais, encore une fois, la pizza aussi ces derniers temps

Ces nouveaux fours à pizza ont un coût, avec des modèles variant généralement entre 300 $ et 700 $. Alfa fabrique des modèles plus professionnels (et coûteux) avec des murs isolés et des systèmes de circulation à plein effet – des caractéristiques que les marques moins chères n’offrent pas. Les fours Alfa vous feront fonctionner bien que la marque s’apprête à lancer son modèle le plus portable et le plus abordable, le Moderno, aux partenaires de vente au détail américains en janvier.

Ces prix sont considérables pour n’importe quel appareil, en particulier celui auquel vous n’avez probablement jamais beaucoup pensé en premier lieu, et l’un de ces fours à pizza tombe toujours carrément dans la catégorie des folies.

David Watsky/Crumpe



Mais pour voir les choses d’une autre manière, la pizza elle-même est devenue terriblement chère, du moins là où j’habite à Brooklyn. Le classique italien a connu des débuts modestes en tant que cuisine paysanne et cuisine de rue, mais est devenu l’une des cuisines les plus marquées compte tenu du rapport coût des ingrédients / prix du menu. Triez les courses nécessaires pour un bifteck dîner et 25 $ ne semble pas si scandaleux. Mais la pâte, la sauce et le fromage nécessaires à la fabrication d’une seule pizza coûtent environ quelques dollars.

Si vous cherchez à attraper un four à pizza pour un cadeau de vacances ou à ajouter à votre collection de cuisine de jardin, nous avons personnellement testé des modèles de GozneyOoni, Solo et Alfa et ont eu beaucoup de succès avec chacun d’eux. Nous avons rassemblé quelques-uns de les meilleures offres sur les fours à pizza avant les vacances. Mais alors que la demande augmente et que les producteurs s’efforcent de suivre le rythme, ne soyez pas surpris si les modèles continuent d’être en rupture de stock et en rupture de stock pendant cette période d’achat la plus achalandée.