Pourquoi les forces kenyanes sont-elles prêtes à intervenir en Haïti et quelle est l’implication des États-Unis ? | Actualités policières

Le président kenyan William Ruto est aux États-Unis pour une visite d’État de trois jours, la première du genre pour un dirigeant africain depuis 2008.

Lorsque Ruto rencontrera son homologue Joe Biden à la Maison Blanche jeudi, l’une des priorités de leur ordre du jour sera une intervention multinationale en matière de sécurité dans la nation caribéenne en difficulté d’Haïti – une mission que le Kenya dirige et que Washington soutient.

Même si les États-Unis ont refusé de fournir des forces à l’initiative soutenue par les Nations Unies, Washington est néanmoins devenu le plus fervent partisan du Kenya et le plus grand bailleur de fonds de la mission, même si Nairobi est confrontée à des défis nationaux concernant la stratégie.

Le déploiement prévu de policiers en Haïti – une première pour ce pays d’Afrique de l’Est en dehors du continent – ​​a déclenché de vifs débats au Parlement et dans les tribunaux du Kenya.

Voici ce que nous savons de la mission prévue, comment le Kenya s’est impliqué et pourquoi certains s’y opposent farouchement :

Quel est le contexte de la crise en Haïti ?

La nation caribéenne a été secouée par la violence ces derniers mois après que des gangs ont déclaré la guerre au gouvernement de l’ancien Premier ministre Ariel Henry en février.

L’ONU affirme que plus de 2 500 personnes ont été tuées ou blessées à travers le pays entre janvier et mars, tandis qu’au moins 95 000 personnes ont fui la capitale, Port-au-Prince.

Henry avait plaidé auprès du Conseil de sécurité de l’ONU l’année dernière pour qu’il déploie une mission qui renforcerait les fragiles forces de sécurité d’Haïti et aiderait à réprimer la violence endémique des gangs. Pendant des mois, le Conseil de sécurité n’a pas réussi à trouver un pays pour intensifier et diriger une telle mission après qu’une précédente mission de l’ONU en Haïti ait été en proie à des controverses.

À la mi-2023, il est apparu que les États-Unis envisageaient de soutenir une mission de police dirigée par Nairobi et que les responsables kenyans étudiaient la proposition. Cela a été une surprise pour beaucoup : le Kenya a envoyé des troupes en mission à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique, mais aucun pays africain n’a jamais mené de mission de sécurité en dehors du continent, et un déploiement militaire est plus traditionnel qu’une mission de police.

Les responsables kenyans ont souligné les liens historiques entre Haïti et l’Afrique.

« Le Kenya se tient aux côtés des personnes d’ascendance africaine à travers le monde », a déclaré Alfred Mutua, alors ministre des Affaires étrangères.

Qu’est-ce que le MSS ?

Le 2 octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté en faveur des motions des États-Unis et de l’Équateur visant à déployer la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) en Haïti. Il ne s’agit pas d’une mission de l’ONU mais d’une « initiative soutenue par l’ONU ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié la mission de « cruciale ». Washington a promis un financement de 300 millions de dollars tandis que le Canada a promis 123 millions de dollars à Haïti, dont 80,5 millions de dollars alloués à la mission.

La force, forte de 2 500 hommes, sera dirigée par 1 000 Kenyans de l’unité de police administrative et de l’unité paramilitaire des services généraux entraînée au combat, appelée les commandos de reconnaissance. Les commandos étaient auparavant chargés de réprimer les émeutes nationales et de participer aux opérations contre al-Shabab en Somalie voisine.

Plusieurs autres pays ont également engagé des forces de police, notamment le Bénin, les Bahamas, la Jamaïque, la Guyane, la Barbade, Antigua-et-Barbuda, le Bangladesh et le Tchad.

Des centaines de policiers kenyans auraient suivi une formation et suivi des cours de français en vue de leur déploiement. Les Kenyans parlent l’anglais, le swahili et d’autres langues autochtones, tandis que le français haïtien et le créole sont les langues officielles d’Haïti.

Cette semaine, une équipe avancée des forces kenyanes a atterri en Haïti, selon les médias kenyans, coïncidant avec la rencontre de Ruto avec Biden.

Le MSS travaillera en collaboration avec la police haïtienne. Ils chercheront à arracher rapidement les principales infrastructures gouvernementales au contrôle des gangs. Le commandant de haut rang de la police kenyane, Noor Gabow, dirigerait la mission.

Pourquoi le Kenya s’implique-t-il en Haïti et qui s’oppose au MSS ?

Le déploiement se heurte à de fortes résistances de la part des députés de l’opposition kenyane, des groupes de défense des droits de l’homme et des avocats, mais Ruto a poursuivi son projet. En janvier, il a déclaré aux journalistes que c’était parce que la mission était « un plus grand appel à l’humanité ».

A eu une conversation téléphonique avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken sur les développements en Haïti. @SecBlinken m’a informé de la décision du Sommet des pays de la Caraïbe (Caricom) et des États-Unis, ainsi que d’autres partenaires, sur la situation politique en Haïti.… – William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) 13 mars 2024

Les législateurs de l’opposition accusent le gouvernement de Ruto de ne pas avoir réussi à sécuriser le Kenya et affirment que le pays ne fait partie de l’initiative que pour des gains monétaires. Ils affirment également que les autorités déploient des policiers en contradiction avec la constitution, qui autorise uniquement les déploiements militaires.

Après qu’un législateur ait contesté la mission devant les tribunaux, un juge a déclaré en janvier que le gouvernement n’avait pas compétence pour déployer la police et qu’un accord de sécurité spécial avec Haïti serait nécessaire. C’est cet accord qu’Henry était à Nairobi pour signer en février lorsque les gangs ont déclaré la guerre en l’absence du Premier ministre haïtien de l’époque, le forçant à démissionner et à rester en exil à Porto Rico.

Le gouvernement de Ruto a temporairement suspendu le déploiement du MSS en mars après la démission de Henry, mais a repris ses plans après la récente nomination d’un nouveau conseil de gouvernement de transition en Haïti sous la direction du nouveau Premier ministre Fritz Belizaire.

Malgré les manœuvres de Ruto, les députés de l’opposition au Kenya ont intenté une nouvelle action en justice qui sera entendue en juin.

Parallèlement, les défenseurs des droits de l’homme soulignent que la police kenyane est accusée depuis longtemps d’exécutions extrajudiciaires et de torture. En juillet, la police a ouvert le feu sur des personnes qui protestaient contre la hausse des impôts et la hausse du coût de la vie, tuant au moins 35 personnes.

Beaucoup en Haïti se méfient également des interventions étrangères. La mission de l’ONU dans ce pays, qui dure depuis 15 ans, a un héritage entaché, entaché d’allégations d’abus sexuels contre les soldats de maintien de la paix et d’accusations selon lesquelles ils auraient introduit le choléra dans le pays.

Pourquoi les États-Unis ont-ils nommé le Kenya et pourquoi ne figure-t-il pas dans le MSS ?

Washington a insisté sur le fait de ne pas envoyer de troupes en Haïti, même si les responsables n’ont pas donné de raisons. Malgré les échanges « frénétiques » des dirigeants haïtiens pour que Washington envoie une unité d’urgence au plus fort des récentes violences dans le pays, les États-Unis ont refusé, promettant d’agir rapidement sur le déploiement du MSS, selon les médias américains.

Cependant, des entrepreneurs américains sont présents en Haïti depuis des semaines maintenant, construisant la base opérationnelle que le MSS utilisera et sécurisant les fournitures pour la nouvelle force de police. Les responsables américains auraient également formé du personnel au Kenya en vue de leur déploiement depuis des mois.

On ne sait pas exactement comment les États-Unis en sont venus à soutenir le Kenya pour la mission en Haïti – un responsable a déclaré que « le Kenya a levé la main » – mais Washington est devenu de plus en plus dépendant de Nairobi pour ses intérêts de sécurité dans la Corne de l’Afrique ces dernières années. Le Kenya dispose d’une base américaine dans le comté de Lamu et coopère avec les forces américaines combattant al-Shabab en Somalie.

Alors que les relations amicales de Washington avec l’Éthiopie se sont détériorées après la guerre de deux ans dans cette dernière et que Washington a critiqué l’Ouganda sous la présidence de Yoweri Museveni pour des violations présumées des droits de l’homme, Nairobi est restée un allié inébranlable dans la région.

Il existe toutefois des désaccords sur la mission en Haïti, soulignent les analystes.

Le Kenya « demande aux États-Unis de faire davantage pour rallier un soutien financier au fonds commun de l’ONU qui couvrira les coûts de la mission », a déclaré Meron Elias, chercheur à l’International Crisis Group.

« Le Kenya souhaite également que les États-Unis s’engagent à apporter un soutien plus important pour endiguer le flux d’armes vers Haïti, notamment depuis les ports américains de Floride. »





Qu’y aura-t-il d’autre à l’ordre du jour pour Biden et Ruto ?

La visite d’État de Ruto intervient à un moment où les États-Unis cherchent à contrer l’influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Washington est impatient de montrer qu’il est toujours dans le jeu, même s’il a récemment été en retrait dans la région du Sahel. Le Niger et le Tchad ont récemment envoyé les troupes américaines stationnées là-bas faire leurs valises.

Le Kenya est synonyme d’affaires. Nous exhortons les entreprises internationales à capitaliser sur les relations entre le Kenya et les États-Unis, vieilles de 60 ans et fondées sur des valeurs communes de démocratie, de liberté et d’entreprise, pour investir au Kenya. Un bon retour sur investissement est garanti, notamment dans nos énergies renouvelables… pic.twitter.com/SHsls7THMT – William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) 22 mai 2024

Ruto, quant à lui, recherche davantage d’investissements étrangers pour compenser les dettes du Kenya. Le pays a de justesse évité un défaut de paiement sur une dette de 2 milliards de dollars qui devait arriver à échéance en juin. La majeure partie de la dette extérieure du Kenya est due à la Chine. Il a emprunté énormément pour soutenir de grands projets d’infrastructure, notamment une ligne ferroviaire entre Nairobi et la ville portuaire de Mombasa.

« Le Kenya est synonyme d’affaires », a tweeté Ruto après avoir rencontré mercredi des chefs d’entreprise américains à Atlanta, en Géorgie. Atlanta abrite des compagnies comme Delta Air Lines, qui envisage d’acquérir une participation majeure dans la compagnie nationale Kenya Airways.

Le financement climatique pour les pays africains, pierre angulaire des engagements étrangers de Ruto, sera également au centre de l’attention alors que le Kenya et d’autres pays d’Afrique de l’Est ont fait face à des inondations meurtrières au cours du mois dernier.