Pourquoi les footballeurs font-ils des arrêts cardiaques ?

À l’âge de onze ans, j’ai été choqué lorsque Marc Vivien Foe s’est effondré au milieu d’un match de football intense entre le Cameroun, chouchou de la Coupe des Confédérations 2003, et la Colombie.

Foe avait le physique d’un titan et était sans doute l’un des meilleurs milieux de terrain africains de l’époque. Il n’avait que 28 ans.

Cet épisode m’a marqué. C’était un joueur au sommet de son art. Un joueur de Premier League. Comment a-t-il pu s’effondrer et mourir ? Comment quelqu’un peut-il perdre la vie en jouant au beau jeu ? Aurait-on pu faire quelque chose pour empêcher ce drame ? Est-ce sécuritaire de jouer au soccer?

Joueurs ayant fait un arrêt cardiaque

Ces émotions et ces questions se sont précipitées encore et encore depuis cette nuit fatidique. Ils se sont précipités lorsque Miklos Feher s’est effondré en 2004, lorsque Fabrice Muamba est resté sans vie pendant plus de 45 minutes en 2012 et lorsqu’Antonio Puerta a perdu la vie en 2007 après une série d’arrêts cardiaques.

Récemment, le monde a été sous le choc lorsque la superstar danoise Christian Eriksen a été relancée lors d’un match de l’Euro 2020. Miraculeusement, Eriksen est depuis revenu en pleine forme et est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League.

Pourquoi un athlète super en forme devrait-il s’effondrer soudainement ? Qu’arrive-t-il réellement à leur cœur ? Peut-il être évité? Si c’est le cas, comment? Les joueurs de football souffrent-ils de jouer trop de matchs ?

Chaque fois qu’un tel drame se produit sur un terrain de football, de nombreux médias rapportent que le joueur concerné a fait une « crise cardiaque ». Ceci est une erreur.

Une crise cardiaque est le terme profane pour décrire un infarctus du myocarde. Un infarctus du myocarde survient lorsqu’une artère cardiaque (c’est-à-dire une artère coronaire) devient obstruée.

Cela prive le muscle cardiaque (c’est-à-dire le myocarde) de son apport en oxygène qui est délivré par les artères coronaires.

Le résultat, littéralement, est la mort de ce muscle cardiaque. Ainsi, un infarctus du myocarde survient lorsqu’une section du muscle cardiaque meurt en raison d’une réduction soudaine de l’apport sanguin (et donc d’oxygène).

Ce n’est pas ce qui se passe habituellement chez ces athlètes.

Dans la plupart des cas, l’occlusion d’une artère coronaire est causée par une combinaison d’une plaque de cholestérol dans l’artère et d’un caillot sanguin sus-jacent.

Les facteurs de risque pour que cela se produise comprennent le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque d’exercice et l’âge. Vous ne vous attendriez pas à ce qu’un athlète professionnel coche l’une de ces cases !

Au lieu de cela, la cause de l’effondrement soudain de ces athlètes serait un problème de rythme cardiaque, également appelé arythmie.

Le cœur est divisé en quatre chambres – deux petites appelées « oreillettes » et deux plus grandes appelées « ventricules ». Les oreillettes se contractent lorsqu’elles pompent le sang dans les ventricules. Au fur et à mesure que les oreillettes se détendent, les ventricules se contractent à leur tour en pompant le sang vers les poumons et vers le reste du corps.

Les phases de contraction et de relaxation du muscle cardiaque sont toutes rendues possibles par des impulsions électriques générées dans le stimulateur cardiaque naturel du cœur dans l’oreillette gauche. Ce courant électrique se déplace rapidement d’abord vers le reste des oreillettes, puis vers les ventricules.

Toute anomalie dans ce courant électrique signifie que le cœur ne se contracte pas correctement. Le pompage du sang échoue donc, entraînant une chute rapide de l’apport sanguin à tous les organes vitaux.

Pourquoi l’électricité du cœur devrait-elle échouer ? Qu’est-ce qui cause une arythmie? La réponse est complexe. Différents médicaments et médicaments sont connus pour provoquer des arythmies. Cependant, la cause la plus fréquente d’une arythmie fatale est un individu jeune et en bonne santé est un problème structurel du cœur.

Par exemple, Marc Vivien Foe s’est avéré avoir une cardiomyopathie hypertrophique tandis qu’Antonio Puerta a reçu un diagnostic de cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène post-mortem.

La plupart des anomalies structurelles peuvent être diagnostiquées à l’aide de techniques modernes d’imagerie cardiaque. Celles-ci comprendraient une échographie du cœur, appelée échocardiogramme, et une imagerie par résonance magnétique (IRM). Cependant, ces défauts ne sont pas toujours aussi évidents et peuvent facilement passer inaperçus.

Les patients souffrant de maladies cardiaques pouvant entraîner une arythmie mortelle sont généralement implantés avec un DAI (défibrillateur automatique implantable). Dès que l’ICD détecte une impulsion électrique aberrante, il envoie un choc au muscle cardiaque dans le but d’arrêter ce courant électrique et de rétablir un rythme cardiaque normal.

Ces maladies cardiaques ont tendance à être génétiques. Il est fortement conseillé aux personnes, et pas seulement aux athlètes, qui ont des parents proches décédés subitement et de manière inattendue à un jeune âge et/ou qui ont de fréquents épisodes de pertes de connaissance inexpliquées, de consulter un médecin car elles pourraient bien avoir besoin d’être examinées par un cardiologue.

N’oubliez pas que les courants électriques erratiques mortels (arythmies) peuvent être potentiellement inversés en appliquant un choc à partir d’un défibrillateur. C’est salvateur. De plus, lorsqu’un patient en arrêt cardiaque est réanimé, il est vital de permettre au sang de continuer à circuler dans le reste du corps tout en appliquant des compressions thoraciques.

Si vous êtes impliqué de quelque manière que ce soit dans le football ou dans tout autre sport, il est essentiel de maîtriser la réanimation cardiorespiratoire (RCP). Il est important de noter que les défibrillateurs cardiaques doivent être facilement accessibles dans tous les locaux sportifs.

Vous pouvez visiter ici pour plus d’informations sur la RCR et diverses maladies cardiaques.

Note de l’éditeur : Julian Delicata est médecin et travaille à Malte.

Crédit photo : IMAGO / Sven Simon