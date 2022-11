Pourquoi les footballeurs crachent-ils autant, qu’est-ce que le rinçage des glucides ? La science derrière les habitudes sur le terrain

Alors que le monde regarde attentivement la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en cours au Qatar, les visuels de footballeurs crachant par terre pendant les matchs sont courants. Mais pourquoi font-ils cela ?

Selon les experts, il y a une certaine science derrière cela.

Certains sports pénalisent les joueurs pour avoir craché, comme le basket-ball et le tennis, mais pas le football et le rugby, les joueurs sont donc libres d’expectorer.

La science derrière tout ça

Dans le football, cracher est une pratique courante. Il s’avère qu’il y a un facteur scientifique et d’amélioration des performances derrière cela, plutôt que de simples joueurs exprimant leur mécontentement face à une situation.

Il a été démontré dans des études que l’exercice augmente la quantité de protéines sécrétées dans la salive, en particulier un type de mucus connu sous le nom de MUC5B. Cela épaissit la salive, ce qui la rend plus difficile à avaler. En conséquence, il existe de nombreuses images de joueurs de football crachant, malgré le fait que cela semble répugnant.

Selon le Dr Udit Kapoor, consultant principal à l’hôpital asiatique de Faridabad, la salive dans la bouche s’épaissit lors d’activités physiques intenses telles que les matchs de football, que les joueurs préfèrent cracher, l’express indien rapports. « Une salive plus épaisse rend la déglutition plus difficile. En conséquence, il vaut mieux le cracher”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en disant que ce ne sont pas seulement les footballeurs qui crachent, mais aussi les joueurs de cricket et de rugby – et c’est légal dans le sport. L’ancien gardien nigérian Joseph Dosu a déclaré que les joueurs de football crachaient parce qu'”ils ont besoin de quelque chose pour se racler la gorge… Ils font une course de 10 à 15 mètres et ont besoin d’air pour respirer”, a rapporté Firstpost.

Il existe quelques autres théories sur le fait que cracher est courant dans le football. Certains pensent qu’il s’agit d’un comportement de TOC, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit d’un affichage masculin destiné à intimider.

Autres comportements

Il y a aussi eu des images de joueurs comme l’Anglais Harry Kane pulvérisant avec force une boisson dans sa bouche puis crachant toute la bouchée sur la parcelle de terre nue la plus proche depuis le début de la Coupe du monde.

Cependant, il existe une explication à cette activité, connue sous le nom de rinçage des glucides, explique Firstpost. Remplir votre bouche d’un liquide rempli de glucides, dans ce cas une boisson pour sportifs riche en sucre et en sel, active les récepteurs du plaisir et des sens dans votre cerveau, l’amenant à croire qu’un supplément d’énergie sous forme de nourriture est en route. Ceci, en théorie, empêche votre cerveau de croire que votre corps est fatigué.

Asker Jeukendrup, physiologiste de l’exercice et nutritionniste du sport, a précédemment déclaré au New York Times que la pratique ressemblait à “un peu de tromperie cérébrale”. En fait, il a découvert que le rinçage des glucides rendait les cyclistes environ une minute plus rapides en 40 kilomètres. contre-la-montre cycliste dans une étude de 2004 avec l’Université de Birmingham.

D’autres dans le domaine ont également adopté les avantages du rinçage des glucides. Le Dr Sourav Poddar, médecin spécialiste en médecine sportive, a également déclaré que le rinçage des glucides peut améliorer les performances de 2 à 3 %.

Une autre étude de 2017 publiée dans le European Journal of Sport Science a découvert que le rinçage des glucides améliorait les performances. L’étude a porté sur 12 hommes en bonne santé dans la vingtaine et a découvert qu’après le rinçage des glucides, ils pouvaient sauter plus haut, faire plus de développé couché et de squats, sprinter plus vite et être plus alertes.

