Le maire de Boston Marty Walsh dans une banque alimentaire dans une scène de Mairie. | Forum du film

Ces trois documentaires sur la politique au niveau de la ville sont comme ASMR pour mon cerveau.

Certaines personnes s’auto-apaisent en écoutant les sons des baleines. D’autres regardent des artistes mélanger des peintures ou des loutres de mer faire leur truc de loutre de mer. D’autres encore trouvent de la joie dans les choses bien organisées.

Mais 2020 m’a rappelé que la chose la plus gratifiante à regarder en ce moment, dans le monde entier, peut être la bureaucratie en action. (Sérieusement. Reste avec moi.)

«Bureaucratie» n’est probablement pas tout à fait le bon terme; le mot a des connotations déprimantes, rappelant des heures passées à faire la queue au DMV ou quelque chose de Kafka. Je ne veux pas dire ça.

Ce que je veux dire, au contraire, c’est voir des fonctionnaires (certains élus, mais pour la plupart nommés) faire leur travail de manière imparfaite, mais avec conviction et détermination. Rencontre avec les électeurs dans le sous-sol d’une église. Enregistrement des électeurs à leur arrivée aux urnes. Cérémonies de mariage dans une petite pièce de l’hôtel de ville. Débattre du type de décorations à utiliser lors de la fête de lancement des fêtes de la ville.

Palpitant? Cela dépend de votre point de vue. Mais trois films que j’ai vus cette année m’ont rappelé à quel point il peut y avoir de joie dans un service public difficile et ordinaire bien fait, et à quel point il peut être rafraîchissant d’être témoin.

L’un des premiers films que j’ai vu en 2020 était en fait une série documentaire en cinq parties, Ville si réelle, du réalisateur nominé aux Oscars Steve James. Il a tourné la majeure partie de la série l’année dernière, en se concentrant sur l’élection à la mairie de Chicago en 2019. La course a réuni un groupe de candidats bondés cherchant à se distinguer et à gagner la confiance des électeurs, dans le contexte de manifestations contre le projet de développement imminent de Lincoln Yards et le procès du policier Jason Van Dyke, qui a abattu Laquan McDonald, 17 ans 16 fois.



Film d’histoire de Chicago / National Geographic Ville si réelleLes réalisateurs de films ont fait la chronique de l’élection de Lori Lightfoot au poste de maire de Chicago – puis sont revenus et ont tourné un autre épisode sur les conséquences.

Ville si réelle est vraiment passionnant et même parfois déchirant, mais ce qui le rend si attrayant, c’est que les élections, les débats et les discours sont mélangés à des questions plus banales – comme le processus long et fastidieux de contestation des bulletins de vote dans une course politique houleuse. Des scènes comme celles-ci impliquent trois personnes assises à un bureau, scrutant attentivement un bulletin de vote, se disputant pour savoir pour qui la personne a voté. Pas visuellement scintillant, pour être sûr. Mais en regardant cela se produire, vous réalisez que c’est ainsi que fonctionne la démocratie: des gens ordinaires, faisant leur travail, essayant de s’assurer que le résultat d’une élection reflète la volonté des électeurs. (Pour des raisons évidentes, cette scène particulière est devenue beaucoup plus résonnante à la fin de l’année.)

Ou il y a Mairie, du réalisateur légendaire Frederick Wiseman, qui excelle dans la création de portraits fascinants, presque fascinants (et souvent très longs) d’institutions et de lieux dans ses documentaires d’observation. Wiseman s’est bâti une carrière en examinant le fonctionnement interne des bureaucraties, des services gouvernementaux, de la société civile et du système judiciaire, depuis Tribunal pour enfants (1973) à Assemblée législative de l’État (2007), qui a donné un aperçu d’une session complète de la législature de l’Idaho. Mon préféré est Aide sociale (1975), dans lequel la caméra de Wiseman plane autour d’un bureau d’aide sociale à New York, montrant à quel point il est difficile pour les travailleurs et les bénéficiaires de naviguer dans un système labyrinthique.

Pour Mairie, Wiseman s’est tourné vers l’hôtel de ville de Boston, où il a passé des semaines à filmer ses nombreux employés au travail. Assis autour d’une table de conférence, discutant de la meilleure façon d’empêcher les résidents des logements sociaux de tomber entre les mailles du filet. Réfléchir à la façon de protéger les jeunes LGBTQ qui sont sans abri. Documents de dépôt. Répondre aux lignes téléphoniques des services d’urgence. Lorsque le film quitte l’hôtel de ville, il suit généralement le maire Marty Walsh alors qu’il fait des remarques lors de rassemblements de personnes de la grande communauté: anciens combattants, infirmières, nouveaux diplômés, personnes âgées soucieuses d’éviter les escroqueries.



Films de Zipporah / Films puritains Une scène d’une salle de contrôle de la circulation à Mairie.



Il n’y a pas d’histoire à Mairie; ce n’est que trois heures et quarante minutes à regarder les gens pousser lentement un rocher vers le haut d’une colline, où la colline est la place publique et le rocher est le bien commun. Mais alors que tout le monde sait qu’aucune administration municipale n’est parfaite et que l’incompétence abonde fréquemment, regarder le film ressemble à une petite lueur d’espoir, un rappel qu’il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à travailler avec acharnement pour rendre ce monde en désordre un peu plus sûr. .

Mais mon préféré du genre en 2020 – et l’un de mes préférés de l’année, haut la main – était le documentaire hilarant et émouvant de David Osit. Maire. Le sujet du film est Musa Hadid, maire de Ramallah, la capitale palestinienne de facto qui est entourée de tous côtés par les colonies israéliennes.

Hadid est bien-aimé dans la ville, un vrai fonctionnaire, et aussi celui qui doit faire face à des problèmes que peu de maires rencontrent – traiter les problèmes d’égouts et de cimetière qui découlent des murs de pierre par les Israéliens; recevoir la famille royale britannique pour une visite; éprouver les répercussions de la politique internationale qui affectent directement votre ville.

Mais il doit aussi faire les choses normales du maire. Maire s’ouvre avec Hadid et plusieurs conseillers débattant de l’image de marque de Ramallah. Il supplie son personnel de lui chercher une radio pour qu’il puisse entendre ce qui se passe aux nouvelles. Il tripote la playlist que sa nouvelle fontaine dansante à l’extérieur de la mairie jouera. Il visite les écoles locales et serre la main des visiteurs et essaie, sans succès, de se détacher d’un électeur qui insiste pour que Hadid reste chez lui pour le déjeuner.



Mouvement cinématographique Le maire de Ramallah Musa Hadid dans le documentaire Maire.

Maire est un film très drôle, jouant parfois comme Veep – si les personnages de Veep étaient en fait gentils, compatissants et orientés vers ce qui sert le mieux l’intérêt du public. Mais cela montre aussi à quel point le travail de maire est difficile, même pour un leader talentueux comme Hadid. Et ce portrait rappelle, une fois de plus, l’énorme différence que le travail ordinaire des dirigeants locaux et des fonctionnaires peut faire dans la vie des citoyens ordinaires.

Si tout ce service public banal semble ennuyeux, eh bien – ce n’est pas le cas, mais je comprends pourquoi cela se présente de cette façon. Les gens qui font simplement leur travail et servent le bien public ne sont pas un aliment pour des tensions dramatiques. Lorsque la télévision scriptée essaie de le reproduire (comme dans, par exemple, Parcs et loisirs), il doit intensifier le drame et le hijinx, rendant les personnages plus grands que nature pour que les gens continuent à regarder.

Mais j’ai trouvé qu’il y avait quelque chose d’apaisant et de gratifiant à voir de vraies personnes effectuer ces tâches et à se souvenir qu’elles ne sont pas isolées; il y a des gens partout dans le monde qui font la même chose. Puisque nous passons tellement de temps à regarder les gens gâcher notre politique aux informations, les documentaires dans lesquels les gens font de leur mieux pour arranger les choses se sentent comme un antidote.

À certains égards, suivre les nouvelles dans les semaines qui ont suivi les élections américaines a eu le même effet pour moi. J’ai réalisé que plus vous vous éloignez du centre du pouvoir, des personnes habituées à jouer pour les caméras de télévision, plus vous remarquerez les efforts des commissions électorales au niveau des États, des juges et des secrétaires et des compteurs de vote qui sont noblement engagés. faire ce pour quoi ils ont été embauchés.

2020 a été un incendie de poubelle, sans aucun doute. Mais dans la mesure où le monde évolue, la majeure partie du crédit est due à la bonté régulière et quotidienne des gens de l’hôtel de ville qui font bien leur travail.

Les cinq épisodes de Ville si réelle sont streaming sur Hulu. Mairie est disponible dans tout le pays par le biais de théâtres virtuels (locations à court terme qui bénéficient aux théâtres locaux); consultez le site Web du film pour les listes. Maire ouvert le 2 novembre dans des théâtres virtuels à travers le pays; voir le site Web du film pour les listes.