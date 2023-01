Pourquoi les films et les émissions ont-ils besoin de sous-titres ?

Avez-vous déjà regardé une émission ou un film, puis un personnage livre une ligne si inintelligible que vous devez vous démener pour trouver la télécommande et rembobiner ? Pour moi, ce moment est venu pendant l’apogée du film de Pete Davidson Le roi de Staten Islandoù sa ligne la plus importante était impossible à comprendre.

J’ai dû rembobiner trois fois – et finalement mettre des sous-titres – pour enfin capter ce qu’il disait.

Cette expérience n’est pas unique. Rassemblez suffisamment de personnes et vous pouvez généralement les séparer en deux catégories : les personnes qui utilisent les sous-titres et les personnes qui n’en utilisent pas. Et selon un sondage YouTube pas si scientifique que nous avons réalisé sur notre onglet Communauté, cette dernière catégorie est une espèce en voie de disparition – des répondants qui ne sont ni sourds ni malentendants, 57% ont déclaré utiliser des sous-titres, tandis que seulement 12% ont déclaré qu’ils généralement pas.

Mais pourquoi sommes-nous si nombreux à ressentir le besoin sous-titres pour comprendre le dialogue dans les choses que nous regardons ?

La réponse à cette question est complexe – et nous allons droit au but dans cet explicatif, avec l’aide de l’éditeur de dialogue Austin Olivia Kendrick.

