Pourquoi les femmes partout dans le monde aiment les shorts Free People’s Way Home

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Il y a de fortes chances que vous ayez vu ces shorts colorés partout sur les réseaux sociaux. Peuple librede Chemin du retour court devient viral pour de bonnes raisons! Le short de course de style échauffement présente une taille smockée et une coupe taille haute, ce qui en fait le short d’entraînement ultime. Sans oublier, vous pouvez choisir parmi 11 couleurs uniques! Que vous pratiquiez la boxe, la course à pied, la planche ou le saut, le short Way Home vous procurera confort et style.

Pour marquer le best-seller à découvert qui vous permettra de terminer votre entraînement, faites défiler ci-dessous!