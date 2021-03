Pourquoi les femmes partout dans le monde aiment l’empire de la beauté et de la mode de Rihanna

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Qu’est-ce qui ne peut pas Rihanna fais? Rien, c’est notre reine!

Qu’il s’agisse d’un nouveau produit Fenty Beauty ou d’un soutien-gorge de sa ligne Savage x Fenty, Rihanna continue de briser les barrières et d’autonomiser les femmes partout, quelle que soit leur taille ou leur couleur. Quand elle l’a lancée Beauté Fenty line en 2017, Rihanna a prouvé qu’elle était plus qu’une simple interprète à succès, mais plutôt une entrepreneure qui pouvait enfin faire en sorte que toutes les femmes se sentent incluses dans l’espace beauté. En 2018, la chanteuse née aux Bardados a également bouleversé l’espace mode avec Savage x Fenty, une marque de lingerie inclusive qui s’adresse aux femmes de toutes formes et tailles. Et l’année dernière, elle a élargi son empire de beauté pour inclure Peau de Fenty!

Sans oublier que nos vanités sont garnies de produits Fenty Beauty and Skin pour une raison, elles fonctionnent vraiment, travaillent, travaillent, travaillent, travaillent, travaillent! Rendez-vous service et rejoignez la légion de femmes qui sont autonomisées grâce à l’empire de la beauté et de la mode de Rihanna.

Pour notre coup de coeur Produits approuvés par Rihanna, faites défiler ci-dessous!