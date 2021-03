Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés proviennent de la gamme de produits de la célébrité. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Le garder propre n’a jamais été aussi beau.

Pendant de nombreuses années, Josie Maran a construit une clientèle fidèle d’amoureux de la beauté grâce à ses soins de la peau à base d’huile d’argan. En fait, elle est l’une des Les plus grandes stars de QVC chaque fois qu’elle apporte sa ligne de beauté propre au réseau commercial.

Comme E! Les nouvelles continuent de mettre en lumière des femmes d’affaires incroyables pendant le Mois de l’histoire des femmes, il est impossible de ne pas faire l’éloge de Josie.

«Mon objectif principal pour ma marque était et est de donner du pouvoir à l’industrie de la beauté et donc à toutes les personnes qui utilisent des produits de beauté avec une beauté plus saine, plus sûre et plus durable», a expliqué Josie à E! Nouvelles. «Nous ne devrions pas avoir à sacrifier notre santé ou la santé de la planète pour la beauté. Un autre objectif que je me fixe et je suis fier de dire qu’il est vrai aujourd’hui est que Josie Maran est une marque fondée et dirigée par des femmes, avec l’autonomisation des femmes au cœur de nos valeurs. et vision. «

Que vous soyez nouveau dans la marque ou acheteur de longue date, il y a de fortes chances que vous soyez tenté d’acheter certains de ses articles les mieux notés ci-dessous. Quant à savoir ce qui fait avancer Josie? La réponse est simple. «Quand une cliente dit qu’elle est tombée amoureuse de prendre soin d’elle-même grâce à mes produits», a-t-elle expliqué. « Le simple fait de s’aimer soi-même peut transformer la vie d’une personne et cela est inestimable pour moi. »