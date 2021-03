Pourquoi les femmes partout aiment les bons vêtements américains de Khloe Kardashian

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Il fut un temps où le monde de la mode était dépourvu de vêtements élégants avec une gamme de tailles vraiment inclusive. Puis Khloe kardashianLes bons vêtements américains de est né.

Proclamant fièrement leur dévouement à être conçu pour une forme plus courbée, plus sexy et plus forte, Khloe a lancé Good American avec Emma Grede pour répondre à ce qu’ils pensaient être absent de la communauté du denim… à savoir, des vêtements qui ont fonctionné pour tous les corps. Ils ont donc lancé une marque pour résoudre ce problème, créé pour les femmes de toutes tailles, mais surtout ceux qui se trouvent entre standard et plus dimensionnement.

Depuis lors, Good American se targue d’offrir une inclusivité extrême dans ses tailles et modèles, mettant en vedette des femmes de toutes formes, tailles, couleurs et origines. Et ils font constamment des dons à Step Up, une organisation qui propulse les filles des communautés sous-financées à réaliser leur potentiel. De jean confortable avec poches à combinaisons et maintenant des chaussures, Un bon Américain a un petit quelque chose pour tout le monde… c’est pourquoi ils sont si bien aimés.

Nous avons choisi quelques-uns de nos articles Good American préférés en dessous de. Si vous n’avez pas rempli votre garde-robe de leurs articles, c’est le moment!