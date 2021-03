Depuis près de 20 ans, Giuliana Rancic a couvert les plus grands noms d’Hollywood avec E! Nouvelles. Et qu’elle rapporte en direct de la Fashion Week de New York ou des Oscars, la créatrice HSN a vu sa juste part de looks et de tendances.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy