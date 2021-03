Pourquoi les femmes partout aiment Draper James de Reese Witherspoon

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Peu de gens peuvent s’appeler une actrice légendaire, une mère de trois enfants, la propriétaire d’une destination de vêtements à succès, un animateur de club de lecture et une icône de la culture pop. Mais Reese Witherspoon peut!

Parmi ses nombreuses réalisations et aventures hors de l’écran, la Petits feux partout star donne du pouvoir aux femmes du monde entier grâce à sa marque lifestyle Draper James. Rendant hommage à son héritage méridional, la marque propose des pièces classiques mais contemporaines que vous ne voudrez jamais offrir. De robes vichy et pulls molletonnés et cardigans chics à accessoires ludiques et des tailles inclusives, Draper James a quelque chose pour chaque femme!

Notre produit Draper James préféré? De toute évidence, le Que serait Dolly Do Market Fourre-tout en toile.

Pour acheter quelques-unes de nos choses préférées de Draper James, faites défiler ci-dessous.