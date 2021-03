Taraji P. Henson compagnie TPH par Taraji est unique car elle adopte une approche «cuir chevelu d’abord» avec ses produits capillaires. Prendre soin de votre cuir chevelu vous permet de créer l’environnement optimal pour des cheveux sains, quel que soit le style. TPH by Taraji a des produits ciblés pour frisé , coily , droit et ondulé types de cheveux. De plus, tout ce qui concerne la marque est sans cruauté, sans danger pour les couleurs et végétalien.

Nous avons sélectionné ces produits indépendamment parce que nous les aimons et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

