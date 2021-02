Pourquoi les femmes ont-elles de si petites pièces dans LOTR? demande Philip Pullman, appelle le livre emblématique de Tolkien une «  impasse  »

La trilogie de l’auteur britannique Philip Pullman, «His Dark Materials», a souvent été comparée au chef-d’œuvre de Tolkien, Le Seigneur des anneaux, et à la populaire série fantastique de CS Lewis, Les Chroniques de Narnia. Alors que cette comparaison aurait plu à de nombreux auteurs, Pullman a toujours détesté de telles associations et critiqué avec véhémence Lord of the Rings pour être « trivial » et The Chronicles of Narnia pour être « raciste ».

Pullman, qui a donné à la littérature fantastique une héroïne mémorable comme Lyra Belacqua, a également souvent souligné que le célèbre livre de Tolkien n’avait pas réussi à présenter un personnage féminin fort et que la série Narnia était « désobligeante envers les femmes ».

Cependant, il ne s’agit pas seulement de piliers de la littérature, Pullman a rarement haché ses mots en parlant de religion, de politique ou de problèmes socioculturels.

La série de Pullman ‘His Dark Materials’ a commencé avec The Golden Compass (publié en 1995) suivi de The Subtle Knife (1997) et The Amber Spyglass (2000) et a courtisé plusieurs controverses au cours des deux dernières décennies. Apparemment un livre pour les adolescents, c’est un beau récit de Paradise Lost de John Milton. La série est aux prises avec de nombreuses questions existentielles et la relation complexe entre la philosophie, la science et la religion. Il critique l’autoritarisme et l’autorité religieuse, ce qui laisse peu de place à la dissidence ou au pluralisme des opinions. La série n’a pas non plus hésité à explorer l’éveil sexuel de son jeune protagoniste.

Alors qu’un film à gros budget sur le premier livre de la série, The Golden Compass, mettant en vedette Nicole Kidman et Daniel Craig, a reçu une réponse tiède au box-office, la série est toujours très populaire et est actuellement diffusée en tant que série HBO appelée Ses matériaux sombres. Le troisième et dernier volet du drame sera probablement diffusé cette année.

Dans une interview avec News18.com, Pullman a parlé de religion, d’autoritarisme à l’époque Trump, de la façon dont les bibliothèques et les livres sont des aliments pour les vies et les âmes humaines. Voici quelques extraits de l’interview:

La trilogie « His Dark Materials » semblait très pertinente 25 ans après la publication de The Golden Compass, alors que le monde était aux prises avec l’autoritarisme à l’époque Trump et bravait une pandémie, au cours de laquelle la désinformation a invalidé l’approche scientifique. Qu’avez-vous ressenti en voyant les thèmes que vous avez explorés dans vos livres occuper une place centrale dans la politique internationale?

Je pense que des thèmes et des questions comme ceux-ci se développent lentement depuis longtemps. Je ne revendique aucune prescience particulière. La puissance croissante de l’orthodoxie religieuse était là pour tout le monde – eh bien, elle est visible en Europe depuis cinq cents ans à l’Est! Ce qui m’intéressait particulièrement, c’était la façon dont le pouvoir d’une sorte peut être transformé en un autre et la façon dont l’autorité religieuse, en particulier, ne laisse aucune marge d’argumentation ou de dissidence. Lorsque les religions obtiennent leur pouvoir politique, c’est le moment de se méfier. Et l’échelle ne fait aucune différence. L’autorité absolue de pouvoir dire «Dieu me dit que c’est juste et vous devez faire ce que je dis» est vraie à la fois dans toute une nation et dans l’espace beaucoup plus petit d’une seule famille. C’est l’absolutisme qui est particulièrement terrifiant. Comme nous l’avons vu récemment à Washington DC, il n’y a aucun argument contre la condamnation qui peut maintenir un mensonge flagrant («l’élection a été volée»). Lorsque la vérité elle-même se fane et se décompose, de mauvaises choses commencent à se produire très rapidement.

Si vous aviez déjà rencontré JRR Tolkien, que lui auriez-vous demandé ou dit?

En fait, je l’ai rencontré une fois, vers la fin de sa vie, alors que j’étais au premier cycle. Deux amis et moi avons été invités à dîner par le directeur de notre collège à Oxford pour rencontrer le grand homme. Nous étions intimidés, bien sûr, et je ne pense pas qu’il était particulièrement intéressé par les opinions des jeunes insensés comme nous en tout cas. En fait, j’en viens depuis longtemps à ne pas aimer le genre de fantaisie de Tolkien: je pense que cela exclut trop de ce que nous savons être réel.

Si j’avais la chance de lui demander maintenant, je voudrais savoir pourquoi il laisse les femmes jouer un si petit rôle dans l’histoire de la bague. Il n’y a absolument aucune conscience du pouvoir sexuel et du mystère dans le livre. Les enfants pourraient tout aussi bien être livrés par la poste. Je pense que, comme beaucoup d’Anglais de sa génération, il avait en fait peur des femmes et préférait de loin la compagnie des hommes (pas de femmes parmi les Inklings). «Le Seigneur des Anneaux» est une impasse, à mon avis.

Quelle est la chose la plus difficile dans l’écriture de fantasy?

Je ne sais pas si «His Dark Materials» est du tout de la fantaisie. En fait, je trouve le réalisme d’écriture beaucoup plus difficile parce que je sens que je sais si peu de choses sur la façon dont le monde fonctionne vraiment. Je suis extrêmement naïf. Je suis sûr que je me trompe. Au moins dans le genre de livres, j’écris je peux dire: «Ceci est mon monde. Je peux faire bouger les choses comme je le souhaite.

Il y a eu plus d’une adaptation à l’écran des livres His Dark Materials. Qu’est-ce que ça fait de voir les personnages que vous avez inventés prendre vie à l’écran?

Je suppose que ça doit être une assez bonne histoire… Je suis flatté, bien sûr, et intéressé, dans une certaine mesure, à le voir se produire; mais je suis toujours beaucoup plus occupé par le livre que j’écris en ce moment (Pullman a lancé une autre trilogie intitulée The Book of Dust en 2017. Cette série a jusqu’à présent deux livres publiés: La Belle Sauvage et The secret Commonwealth). Il est curieux de savoir comment les gens parlent de «donner vie à l’histoire à l’écran – n’est-elle pas déjà vivante sur la page? Si ce n’est pas le cas, j’ai échoué. Mais chaque adaptation apporte quelque chose de différent et de nouveau, y compris les contraintes et les possibilités d’une forme différente. Une version télé longue durée vous donne la possibilité de raconter une longue histoire, alors qu’un film a un délai beaucoup plus serré; mais un film peut incarner et afficher une grandeur d’échelle que même le plus grand téléviseur a du mal à égaler.

Si vous aviez un dæmon, quel animal serait-il et pourquoi? Comment avez-vous eu l’idée de dæmons?

Je pense que mon dæmon est probablement un corbeau. Ou un corbeau, ou une pie – un de ces morceaux qui volent des choses. C’est ce que font les conteurs, après tout. L’idée de dæmons m’est venue lorsque j’essayais d’écrire le premier chapitre du premier livre, et Lyra était seule, et je voulais quelqu’un à qui parler. J’ai décidé qu’elle avait un dæmon, et tout a grandi à partir de là.

Comment pensez-vous que les bibliothèques vont évoluer dans un proche avenir?

C’est intéressant. Les bibliothèques publiques du Royaume-Uni sont menacées depuis un certain temps déjà, en partie à cause de l’économie de marché dogmatique dans laquelle nous avons été forcés de vivre. L’idée de fournir des livres gratuitement aux personnes qui veulent les emprunter semble être une offense contre la nature aux yeux des fanatiques du libre marché. De plus, nous avons maintenant des Kindle et des e-books, et qu’avez-vous, les livres réels ne sont-ils pas redondants et ne sont plus nécessaires? Je considère cette idée avec suspicion, notamment parce que je pense que le livre physique réel, une chose faite de papier attaché le long d’un bord avec une impression des deux côtés de la page, une invention beaucoup plus grande et plus importante que l’Internet. Le livre électronique nous éloigne du monde physique; le vrai livre nous en rapproche, ce qui est d’une importance vitale pour nos vies et (si nous avons de telles choses) nos âmes.

Note de l’éditeur: Philip Pullman est conférencier à la 14e édition en cours du Jaipur Literature Festival. Sa session est prévue le 26 février 2021.