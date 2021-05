Dans une longue déclaration conjointe des quatre tournois du Grand Chelem, les organisateurs ont déclaré qu’ils avaient « essayé sans succès » pour parler à la deuxième graine à Paris, vérifier son bien-être après avoir affirmé qu’elle ne parlerait pas à la presse et lui demander de reconsidérer sa position tout en discutant de la « les détails de son problème », qui, selon Osaka, visait à protéger sa santé mentale.

L’annonce a révélé qu’Osaka, qui avait admis qu’elle s’attendait à une punition financière pour sa rébellion, avait été condamnée à une amende de 15 000 $ pour une violation du code de conduite en l’absence prétendue de volonté d’établir un dialogue sur la saga.

« Nous voulons souligner que des règles sont en place pour garantir que tous les joueurs sont traités exactement de la même manière, peu importe leur stature, leurs croyances ou leurs réalisations », a-t-il ajouté. a déclaré la lettre, soulignant ce qu’ils considèrent comme l’importance de l’engagement des joueurs pour la croissance et le développement du jeu.

Une déclaration longue et sévère du Grand Chelem sur le boycott des médias de Naomi Osaka, qui lui a valu 15 000 $ et pourrait être considérée comme une infraction majeure avec des sanctions croissantes, y compris une suspension. Ils ont également souligné leur intérêt pour son bien-être. #RG21pic.twitter.com/heGaZujhly – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 mai 2021

Naomi Osaka ne parlera pas aux médias à Roland-Garros. Au lieu de cela, elle recevra des sous-tweets du #Roland Garros Compte. (Tweet maintenant supprimé.) pic.twitter.com/b83dpyXN1k – Analis Bailey (@analisbailey) 29 mai 2021

« En tant que sport, il n’y a rien de plus important que de s’assurer qu’aucun joueur n’a un avantage injuste sur un autre, ce qui est malheureusement le cas dans cette situation si un joueur refuse de consacrer du temps à participer aux engagements médiatiques tandis que les autres honorent tous leurs engagements. »

Cette pénalité est minime pour une star qui a gagné plus d’argent que toute autre athlète féminine de l’histoire au cours des 12 derniers mois, mais la place d’Osaka dans le tournoi et les futurs tournois du Grand Chelem pourraient être menacées si elle poursuivait son action.

Description « sanctions plus sévères » et un potentiel « enquête sur les infractions graves », le communiqué indique que le numéro deux mondial pourrait être exclu de Roland Garros et interdit de compétition.

Rappel : Naomi a déclaré que sa décision n’avait « rien de personnel pour le tournoi », mais ici, ils la prennent personnellement. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas protéger leur paix EN PAIX ?! Pourquoi les athlètes féminines de couleur ne peuvent-elles pas se défendre sans se ridiculiser ? – Analis Bailey (@analisbailey) 29 mai 2021

Je sais que je menace toujours quelqu’un d’une punition sévère lorsque j’ai un intérêt légitime à son bien-être. – Bennett Hipp (@BennettHipp) 30 mai 2021

Dans une tournure brutale samedi, le compte Twitter officiel de Roland-Garros a également publié une photo rapidement supprimée de quatre joueurs, dont le grand Rafael Nadal, semblant parler avec plaisir aux médias, ajoutant : « Ils ont compris la mission.

Cela a intensifié le débat et a même annoncé des suggestions de sexisme et de racisme. « Naomi a dit que sa décision n’avait rien de personnel pour le tournoi », « dit l’un, revisitant une déclaration originale sur les réseaux sociaux du joueur dans laquelle Osaka a promis qu’elle était « Je ne vais tout simplement pas me soumettre à des gens qui doutent de moi. »

« Pourtant, ici, ils le prennent personnellement. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas protéger leur paix en paix? Pourquoi les athlètes féminines de couleur ne peuvent-elles pas se défendre sans se ridiculiser? »

Je pense que si vous êtes suffisamment en forme pour concourir au plus haut niveau de stress physique/émotionnel, vous êtes capable de répondre à quelques questions par la suite. Si vous avez vraiment besoin d’aide, éloignez-vous du jeu et allez le chercher. Jouez et respectez le langage contractuel ou ne jouez pas. – Mike Diddy (@Nova_Diddy) 30 mai 2021

Peut-être que la solution est que les journalistes doivent également se qualifier pour être dans un presseur, tout comme un athlète doit se qualifier pour jouer dans une compétition, car il y a toujours des questions sérieusement stupides ou justes posées. — pointsintheair (@pointsintheair) 30 mai 2021

Un autre partisan a laissé entendre que l’alliance du Grand Chelem à l’origine de la lettre avait composé son message de mauvaise foi, méprisant : « Je sais que je menace toujours quelqu’un d’une punition sévère lorsque j’ai un intérêt légitime à son bien-être. »

D’autres étaient moins convaincus que les conférences de presse peuvent être aussi dommageables à Osaka qu’il semble les trouver.

« Je pense que l’essentiel est que si vous êtes suffisamment en forme pour concourir au plus haut niveau de stress physique et émotionnel, vous êtes capable de répondre à certaines questions par la suite. » dit un.

Pourrait-elle simplement se présenter et répondre à chaque question « Je suis juste là pour ne pas être défaillant » – Stephen (@trolland_garros) 30 mai 2021

Elle peut se permettre les amendes et je ne suis pas sûr qu’elle verrait le défaut d’un tournoi qu’elle n’a jamais fait la deuxième semaine dans autant de punition. Elle reparlera probablement aux médias à temps pour l’US Open. – Terry Moore (@proxli) 30 mai 2021

« Si vous avez vraiment besoin d’aide, éloignez-vous du jeu et allez le chercher. Jouez et respectez le langage contractuel ou ne jouez pas. »

Une partie du prétendu problème d’Osaka est la nature répétitive des questions qu’elle dit recevoir. « Peut-être que la solution est que les journalistes doivent également se qualifier pour être dans un presseur, tout comme un athlète doit se qualifier pour jouer dans une compétition », a fait valoir un sympathisant.

« Il y a toujours des questions sérieusement stupides ou justes posées. »

Je suppose qu’elle ferait mieux de s’aligner comme une bonne fille. – colleen ramirez (@colleen_ramirez) 30 mai 2021

Son boycott médiatique chez RG est tout simplement de la triche. Comme si les règles ne s’appliquaient pas à elle. Elle ne devrait pas être autorisée à continuer dans le tournoi si elle persiste. Je suis désolé. C’est une merveilleuse joueuse et un personnage attachant, mais ce n’est pas OK — Olivier Weber (@weberolivier) 30 mai 2021

Une réponse en désaccord a demandé: « Pourquoi ont-ils mauvaise presse ? Parce qu’ils ne lui embrassent pas le cul ?

« Elle ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial en évitant de faire des conférences de presse. Les joueurs les plus pauvres n’ont pas ce luxe. »

Le profil élevé d’Osaka signifie qu’elle est plus en demande d’attention de la presse que la plupart des athlètes, mais cela n’a pas suffi à faire croire à certains de ses fans que la jeune femme de 23 ans devrait sauter les appels.

Eh bien, elle a fait un choix et maintenant elle doit faire face aux conséquences. – FloridaDame (@Fantine21) 29 mai 2021

Tu m’as perdu quand tu as joué la carte du genre et de la race. Cela n’a absolument rien à voir avec l’un ou l’autre. Si un athlète de haut niveau va refuser la presse, quelque chose qu’il est obligé de faire ou recevoir une amende, les gens vont avoir une opinion là-dessus #Roland Garros — Adora Herveaux (@adoraherveaux) 30 mai 2021

« Son boycott médiatique à Roland Garros est tout simplement de la triche – comme si les règles ne s’appliquaient pas à elle », a fustigé un critique.

« Elle ne devrait pas être autorisée à continuer dans le tournoi si elle persiste. Je suis désolé. C’est une joueuse merveilleuse et un personnage attachant, mais ce n’est pas OK. »

Osaka a battu Patricia Tig en deux sets lors de son match de premier tour dimanche, avançant pour affronter une autre Roumaine, Ana Bogdan, mercredi.