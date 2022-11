Pourquoi les femmes indiennes cousent le sari tombent à six mètres d’élégance

Les femmes indiennes s’enveloppent de soie, de coton ou de lin depuis des siècles. C’est plus qu’un simple vêtement. Les six mètres d’élégance sont aussi le symbole de la fierté nationale ancrée dans sa culture traditionnelle et son design avant-gardiste. L’Inde reste l’une des dernières grandes cultures artisanales. C’est la centrale de la teinture, de l’impression et du tissage de la soie.

Les tisserands de certaines régions de l’Inde utilisent encore des métiers à tisser en bois de la vieille école pour fabriquer le sari de six mètres de long. L’authenticité du sari est actuellement demandée dans l’industrie de la mode. Mais saviez-vous pourquoi les femmes indiennes utilisent le sari tombant dans l’ourlet du vêtement ? Laissez-nous vous en parler un peu.

Selon un rapport non réclamé mentionné par News18 Hindi, la tradition de porter une chute dans un sari a été introduite en 1975 pour protéger le vêtement contre les déchirures. Pour ceux qui ne le savent pas, la chute est un compagnon constant et vital du sari. Il s’agit d’une longue bande de tissu solide en coton ou en coton éponge qui mesure 5 pouces de large et 3 mètres de long. Il est cousu à l’ourlet d’un sari de telle manière qu’il ne couvre que le drapé initial et la zone de plis.

Comme son nom l’indique, la chute du sari aide également les plis du sari à bien tomber. Mais sont-ils attachés ? C’est parce que l’ourlet du sari qui tombe près des pieds est susceptible de s’emmêler avec les chaussures ou de passer sous les pieds, ce qui peut endommager ou déchirer le tissu. De plus, le sari est fait de tissus légers qui peuvent s’envoler même lorsqu’ils sont attachés et il est difficile de maintenir les plis à leur place.

Les saris délicats comme ceux en soie avec des bords Resham fragiles comme les Banarasis et ceux en pur tissage à la main ne doivent être portés qu’après avoir été cousus avec une chute ou il y a un risque de déchirer les bords du vêtement coûteux.

