Pourquoi les femmes divorcées et veuves sont plus susceptibles de prendre leur retraite plus tôt que prévu

Les femmes mariées voudront peut-être s’assurer qu’elles envisagent la possibilité d’un célibat non planifié lorsqu’il s’agit de préparer la retraite.

Parmi les femmes retraitées, 51 % de celles qui sont divorcées ou veuves ont quitté le marché du travail plus tôt que prévu, selon un nouveau rapport de l’Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés. Cela se compare à 42% de leurs homologues mariés.

De plus, une proportion plus élevée de femmes divorcées ou veuves déclarent que leur style de vie à la retraite est pire que prévu, par rapport aux femmes mariées : 26 % contre 18 %.

“Souvent, les couples font de la planification financière et [expect] qu’ils chevaucheront ensemble vers le coucher du soleil”, a déclaré la planificatrice financière agréée Kathleen Rehl, auteur de “Moving Forward on Your Own : A Financial Guidebook for Widows”.

“Mais quelque chose peut arriver”, a déclaré Rehl. “Vous devez jouer les scénarios” et si “.”

Le rapport de l’institut, qui se concentre sur la confiance des femmes à la retraite, était basé sur les résultats d’une enquête menée en janvier auprès de 2 677 Américains âgés de 25 ans ou plus, dont 1 132 étaient à la retraite. D’une manière générale, les travailleuses célibataires et les retraitées ont moins confiance en la retraite que leurs homologues mariées et sont plus susceptibles d’avoir des revenus et des actifs inférieurs, selon l’étude.